iOS 27 opraví jednu z největších slabin iPhone

Apple představí nový iOS 27 už 8. června na konferenci WWDC a první úniky naznačují, že hlavní pozornost tentokrát zamíří na další vývoj designu Liquid Glass. Ten dorazil v iOS 26 jako výrazná vizuální změna, ale reakce uživatelů byly od začátku rozporuplné. Někdo si nový styl oblíbil, jinému vadila horší čitelnost nebo některé nepraktické prvky rozhraní. Podle aktuálních informací se Apple chystá zaměřit na dvě oblasti, které mohou používání systému citelně zlepšit.
Uživatelé mají dostat větší kontrolu nad vzhledem
V současném iOS 26 nabízí Apple pouze dvě varianty Liquid Glass. V nastavení si lze vybrat režim Clear nebo Tinted. První sází na výraznou průhlednost, druhý efekt tlumí a vzhledem připomíná starší verze systému. Právě zde má přijít jedna z nejzajímavějších novinek. Podle zákulisních informací Apple pracoval na posuvníku, který by umožnil plynule nastavovat míru průhlednosti a kontrastu. Jinými slovy, uživatel by nebyl odkázán jen na dvě pevně dané možnosti, ale mohl by si vzhled přizpůsobit podle vlastních preferencí. To je změna, která může potěšit velkou část uživatelů. Někdo má rád výrazné efekty, jiný chce spíš čistší a klidnější rozhraní. Možnost volby bývá v podobných případech nejlepší řešení.
Liquid Glass si odehrál svou premiéru loni při uvedení iOS 26
Problematické detaily rozhraní
Druhá oblast se týká běžného používání systému. Podle dostupných zpráv se chystají menší úpravy rozhraní a ovládání. Nepůjde tedy o další velký redesign, ale spíš o vylepšení toho, co už v iOS 26 vzniklo. Tento krok uživatelé určitě uvítají, včetně mě. Některé prvky současného systému působí efektně na pohled, ale v praxi nejsou vždy ideální. Často se zmiňuje například minipřehrávač v aplikacích Hudba a Podcasty, který se umí zmenšit natolik, že ovládání není hned po ruce. Podobně někomu vadí automaticky mizící spodní navigační lišta.
Spekuluje se, že Liquid Glass čeká několik let postupného ladění, podobně jako tomu bylo po příchodu iOS 7. Ani tehdy nezůstal nový vzhled beze změn a Apple ho v dalších verzích postupně upravoval. Je to běžný postup. Velká vizuální změna bývá jen začátek a finální podoba přichází až s dalšími aktualizacemi. Doufejme tedy, že ono ladění Liquid Glass v iOS 27 bude stát opravdu za to a uživatelský zážitek z používání posune výš, než tomu je nyní. Já osobně jsem sice fanynka toho stylu, další možnosti přizpůsobení však rozhodně uvítám.