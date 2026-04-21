Zavřít reklamu

iOS 27 opraví jednu z největších slabin iPhone

Vše o Apple
A. Amaya Tomanová
0

Apple představí nový iOS 27 už 8. června na konferenci WWDC a první úniky naznačují, že hlavní pozornost tentokrát zamíří na další vývoj designu Liquid Glass. Ten dorazil v iOS 26 jako výrazná vizuální změna, ale reakce uživatelů byly od začátku rozporuplné. Někdo si nový styl oblíbil, jinému vadila horší čitelnost nebo některé nepraktické prvky rozhraní. Podle aktuálních informací se Apple chystá zaměřit na dvě oblasti, které mohou používání systému citelně zlepšit.

Uživatelé mají dostat větší kontrolu nad vzhledem

V současném iOS 26 nabízí Apple pouze dvě varianty Liquid Glass. V nastavení si lze vybrat režim Clear nebo Tinted. První sází na výraznou průhlednost, druhý efekt tlumí a vzhledem připomíná starší verze systému. Právě zde má přijít jedna z nejzajímavějších novinek. Podle zákulisních informací Apple pracoval na posuvníku, který by umožnil plynule nastavovat míru průhlednosti a kontrastu. Jinými slovy, uživatel by nebyl odkázán jen na dvě pevně dané možnosti, ale mohl by si vzhled přizpůsobit podle vlastních preferencí. To je změna, která může potěšit velkou část uživatelů. Někdo má rád výrazné efekty, jiný chce spíš čistší a klidnější rozhraní. Možnost volby bývá v podobných případech nejlepší řešení.

Liquid Glass si odehrál svou premiéru loni při uvedení iOS 26

iOS 26 oficialni screenshoty 21 iOS 26 oficialni screenshoty 21
iOS 26 oficialni screenshoty 22 iOS 26 oficialni screenshoty 22
iOS 26 oficialni screenshoty 19 iOS 26 oficialni screenshoty 19
iOS 26 oficialni screenshoty 23 iOS 26 oficialni screenshoty 23
iOS 26 oficialni screenshoty 28 iOS 26 oficialni screenshoty 28
iOS 26 oficialni screenshoty 24 iOS 26 oficialni screenshoty 24
iOS 26 oficialni screenshoty 25 iOS 26 oficialni screenshoty 25
iOS 26 oficialni screenshoty 29 iOS 26 oficialni screenshoty 29
iOS 26 oficialni screenshoty 27 iOS 26 oficialni screenshoty 27
iOS 26 iOS 26
Apple WWDC25 iOS 26 Messages Apple Intelligence Image Playground background 250609 Apple-WWDC25-iOS-26-Messages-Apple-Intelligence-Image-Playground-background-250609
Apple WWDC25 iOS 26 Home Screen customization 250609 Apple-WWDC25-iOS-26-Home-Screen-customization-250609
Vstoupit do galerie

Problematické detaily rozhraní

Druhá oblast se týká běžného používání systému. Podle dostupných zpráv se chystají menší úpravy rozhraní a ovládání. Nepůjde tedy o další velký redesign, ale spíš o vylepšení toho, co už v iOS 26 vzniklo. Tento krok uživatelé určitě uvítají, včetně mě. Některé prvky současného systému působí efektně na pohled, ale v praxi nejsou vždy ideální. Často se zmiňuje například minipřehrávač v aplikacích Hudba a Podcasty, který se umí zmenšit natolik, že ovládání není hned po ruce. Podobně někomu vadí automaticky mizící spodní navigační lišta.

Spekuluje se, že Liquid Glass čeká několik let postupného ladění, podobně jako tomu bylo po příchodu iOS 7. Ani tehdy nezůstal nový vzhled beze změn a Apple ho v dalších verzích postupně upravoval. Je to běžný postup. Velká vizuální změna bývá jen začátek a finální podoba přichází až s dalšími aktualizacemi. Doufejme tedy, že ono ladění Liquid Glass v iOS 27 bude stát opravdu za to a uživatelský zážitek z používání posune výš, než tomu je nyní. Já osobně jsem sice fanynka toho stylu, další možnosti přizpůsobení však rozhodně uvítám.

Apple produkty lze zakoupit či pronajmout na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze

.