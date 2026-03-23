Umělá inteligence jako zlatý důl: Generativní AI vydělává v App Storu stále více

Aplikace využívající generativní umělou inteligenci se v posledním roce staly jedním z nejrychleji rostoucích segmentů App Storu. Podle nové analýzy společnosti AppMagic, o které reportoval Wall Street Journal, se mezi lednem a srpnem 2025 příjmy Applu z těchto aplikací téměř ztrojnásobily. Zatímco na začátku roku generovaly kolem 35 milionů dolarů měsíčně, v srpnu už to bylo přibližně 101 milionů dolarů.
Za růstem stojí především předplatné služeb postavených na generativní AI. U těchto aplikací Apple inkasuje klasickou provizi z plateb provedených přes App Store, takže s rostoucím počtem uživatelů a předplatitelů roste i jeho podíl na tržbách. Celkově měly generativní AI aplikace v roce 2025 podle odhadů zaplatit Applu na provizích téměř 900 milionů dolarů.
ChatGPT táhne celý segment
Naprostou většinu těchto příjmů má na svědomí jediná aplikace. Podle dat AppMagic připadá přibližně 75 % provizí z generativních AI aplikací právě na ChatGPT od společnosti OpenAI. Druhou nejvýdělečnější službou je chatbot Grok, který má ale výrazně menší podíl – kolem pěti procent. Zajímavé je, že růst příjmů Applu byl velmi úzce svázán právě s popularitou ChatGPT. Jakmile v druhé polovině roku začaly počty stažení této aplikace klesat, začaly se snižovat i příjmy z celého segmentu generativní AI. To jen potvrzuje, jak silný vliv mají velké AI služby na ekosystém mobilních aplikací. Pokud se některá z nich stane masově používaným nástrojem, okamžitě to pocítí i platforma, přes kterou se k uživatelům dostává.
Fotogalerie
Apple vydělává i bez vlastního silného AI modelu
Celá situace je zajímavá ještě z jednoho důvodu. Apple zatím nemá vlastní AI chatbot, který by mohl přímo konkurovat ChatGPT, Gemini nebo Claude. Přesto na boomu generativní AI vydělává velmi výrazně. Důvod je jednoduchý – Apple kontroluje jednu z hlavních distribučních platforem pro mobilní aplikace. iPhone je pro mnoho lidí primární zařízení, přes které se k AI službám dostávají. Ať už tedy technologické firmy vytvoří jakkoli pokročilé modely, velmi často se k uživatelům dostanou právě přes App Store.
Z pohledu Applu jde o poměrně výhodnou pozici. Zatímco společnosti jako OpenAI, Google, Anthropic nebo xAI investují obrovské částky do vývoje velkých jazykových modelů, datových center a specializovaných čipů, Apple může z velké části profitovat z jejich práce díky vlastní platformě.
Odlišná strategie Applu v oblasti AI
Zajímavé je i to, jak se strategie Applu v oblasti umělé inteligence liší od konkurence. Zatímco ostatní technologické firmy investují stovky miliard dolarů do infrastruktury pro trénování velkých modelů, Apple jde spíše opačným směrem. Jeho plán se podle dostupných informací opírá hlavně o AI běžící přímo v zařízení. Klíčovou roli mají hrát čipy navržené Applem a data, která uživatelé ukládají ve svých iPhonech – například fotografie, kontakty, zprávy nebo informace o zdraví.
Velkou součástí strategie má být také spolupráce s jinými firmami. Jedním z příkladů je partnerství s Googlem, jehož model Gemini by měl v budoucnu pomáhat pohánět modernizovanou verzi Siri. Přesné finanční podmínky této dohody nebyly oficiálně zveřejněny, ale podle dřívějších informací agentury Bloomberg může jít o spolupráci v hodnotě zhruba jedné miliardy dolarů ročně.
Paradoxem přitom je, že část těchto peněz může nepřímo pocházet právě z konkurence Googlu. Mnoho generativních AI aplikací totiž běží v App Storu, kde Apple získává provizi z jejich předplatného. Boom generativní AI tak zatím ukazuje jednu věc: i když Apple nevede vývoj největších modelů, stále dokáže z AI revoluce velmi dobře profitovat díky své roli brány k miliardám uživatelů iPhonů po celém světě.