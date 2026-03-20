Apple vyrazil do boje s novým typem AI aplikací v App Store

Umělá inteligence je novodobý fenomén, který si začíná postupně podmaňovat celý svět včetně App Store. Ne každá její „odnož“ je však Applu po chuti. Podle nových informací totiž začal kalifornský gigant v tichosti válčit proti novému fenoménu ve formě „vibe coding“ aplikaci, do kterých jednoduše zadáte textový prompt a AI vám podle něj vytvoří aplikaci nebo hru. Podle nových informací The Information ale Apple brzdí aktualizace některých takových aplikací, dokud jejich tvůrci neupraví způsob, jakým aplikace fungují.
Do problémů se měly podle dostupných informací dostat například firmy Replit a Vibecode, které vibe coding aplikace vyvíjejí. Ty se nechaly konkrétně slyšet, že Apple zastavil aktualizace jejich mobilních verzí kvůli pravidlům App Storu, přičemž údajně porušují zásadu, že aplikace nesmí spouštět kód měnící jejich chování nebo funkce jiných aplikací. Právě na tomto principu jsou však vibe coding aplikace, které umožňují aplikaci během používání transformovat na zcela nový software, založeny. Je sice pravda, že výsledná přetvořená aplikace běží jen na zařízení uživatele a nedistribuuje se přes App Store, nicméně to Apple evidentně neobměkčilo
Konkrétně odkazuje kalifornský gigant na bod 2.5.2 v podmínkách App Store, který říká, že aplikace musí být soběstačné a nesmí stahovat či spouštět kód měnící jejich funkcionalitu, s výjimkou vzdělávacích aplikací, kde musí být zdrojový kód viditelný a editovatelný uživatelem.
Paradoxní je přitom to, že podle vývojářů může být řešení pro některé aplikace relativně jednoduché. Údajně by mohlo stačit generovat náhledy nově vytvořených aplikací přímo v prohlížeči místo v samotné vibe coding aplikaci, ale je samozřejmě otázkou, jak se k tomuto řešení Apple postaví. O to úsměvnější je ale fakt, že sám Apple vibe coding v Xcode podporuje a nově umožňuje integraci s nástroji OpenAI a Anthropic, což ukazuje, že firma tuto technologii nevnímá úplně negativně. Nechme se tedy překvapit, jak celá záležitost dopadne. Pro mě osobně coby uživatele s nulovou znalostí programování by ale byla možnost „napsat si“ vlastní aplikaci skrze AI prompty přímo na míru mých potřeb opravdu zajímavá.