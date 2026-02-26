App Store začal ověřovat věk při stahování aplikaci!

Apple výrazně rozšiřuje svá opatření v oblasti ochrany dětí a mladistvých. Od 24. února letošního roku blokuje v Austrálii, Brazílii a Singapuru stahování aplikací označených jako 18+, pokud uživatel neprojde ověřením věku přímo v App Store. Bez potvrzení plnoletosti se k těmto aplikacím jednoduše nedostanete.
Ověření věku přímo přes App Store
Ověření probíhá automaticky prostřednictvím App Store pomocí tzv. „rozumných metod“. Vývojáři ale mohou být zároveň povinni využít také rozhraní Declared Age Range API, aby si věk uživatelů potvrdili i na své straně. Apple tím reaguje na nové zákony, které vyžadují jasné rozlišení mezi dospělými a nezletilými uživateli.
V Brazílii má změna ještě jeden zásadní dopad. Aplikace obsahující loot boxy jsou nově automaticky přehodnoceny na kategorii 18+, protože místní legislativa zakazuje jejich zpřístupnění dětem. Vývojáři navíc mohou vidět věkovou skupinu uživatele, pokud se ji uživatel nebo rodič rozhodne sdílet.
Přísná pravidla i v USA
Změny se týkají také amerických států Utah a Louisiana. Zde budou muset vývojáři pomocí API ověřovat věk uživatelů a v některých případech získat souhlas rodičů nejen při instalaci aplikace, ale i při významných aktualizacích, které přinášejí nové funkce.
Utah spouští svá pravidla 6. května 2026, Louisiana od 1. července 2026. Sankce nejsou malé – v Utahu mohou rodiče požadovat až 1 000 dolarů za porušení, v Louisianě hrozí pokuty až 10 000 dolarů za každé pochybení.
Apple dlouhodobě upozorňuje na rizika spojená s plošným ověřováním identity, například pomocí dokladů. Nechce shromažďovat citlivá data ani je sdílet s vývojáři. Přesto je pod tlakem regulátorů, kteří po platformách požadují tvrdší ochranu dětí. Aktuální kroky ukazují, že kompromis mezi ochranou soukromí a zákonnými povinnostmi bude pro Apple čím dál složitější. Uvidíme, kdy se tyto změny dostanou také do EU a k nám do Česka. Dle mě ale mají smysl a rozhodně by nemělo být snadné si stáhnout aplikaci pro dospělé na telefonu dítěte.