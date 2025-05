ChatGPT na Macu předběhl Apple

Nejnovější verze aplikace ChatGPT pro Mac uživatelům otevírá dveře do nové éry. Díky přístupu k vybraným aplikacím, jako jsou Poznámky nebo TextEdit, dokáže umělá inteligence analyzovat obsah a nabízet smysluplné odpovědi. I když je seznam podporovaných aplikací zatím omezený, jednoduchý trik – zkopírování obsahu do TextEditu – umožňuje využít plný potenciál této funkce už nyní.

O krok napřed před Apple Intelligence?

Testy ukazují, že ChatGPT výrazně předčí aktuální možnosti Apple Intelligence – zejména v oblasti shrnování dokumentů nebo analýzy tabulek. Uživatelé mohou pokládat doplňující otázky, získávat odhady a dostávat odpovědi téměř lidskou formou. To, co Apple slibuje až v příštích letech, je už dnes možné díky nástrojům třetích stran.

Působivé je i to, jak ChatGPT rozpoznává kontext. Například při práci s tabulkami bez názvů dokáže správně pochopit, že jde o srovnání tří hypotetických investic do nemovitostí. Navíc díky přirozené interakci připomíná běžný rozhovor a působí překvapivě osobně.

Uživatelé, kteří si už nyní přejí nahlédnout do budoucnosti Apple Intelligence, si mohou zkusit stejný přístup. Zkopírovat texty nebo tabulky do podporovaných aplikací a nechat ChatGPT dělat svou práci. Výsledek? Přesnější, rychlejší a často i chytřejší než to, co zatím Apple předvádí.

Budoucnost je konverzační a propojená

Představa, že Siri jednou zvládne automaticky naplánovat oběd, najít vhodné místo i čas a zároveň zohlednit preference obou stran, už není sci-fi. Díky náhledům do schopností ChatGPT je zřejmé, že to není otázka „jestli“, ale „kdy“.

Až jednou Apple plně otevře dveře do svého ekosystému pro inteligentní asistenty, bude to revoluce. Ale do té doby platí: kdo chce ochutnat budoucnost už dnes, měl by si ChatGPT na Macu rozhodně vyzkoušet.