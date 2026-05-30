Apple a Google ovládly mobilní svět. Jak se dvě firmy dostaly ke kontrole nad miliardami telefonů

Když dnes přijdete do obchodu a podíváte se na nabídku smartphonů, může se zdát, že máte obrovský výběr. Vedle sebe leží iPhony, Samsungy, Xiaomi, Google Pixely, OnePlus a desítky dalších modelů od různých výrobců. Na první pohled to vypadá jako trh plný konkurence, kde si zákazníci mohou vybírat mezi mnoha odlišnými možnostmi. Ve skutečnosti je však situace mnohem jednodušší, než se zdá. Ať už si dnes koupíte prakticky jakýkoliv smartphone, velmi pravděpodobně skončíte v ekosystému jedné ze dvou společností, Applu nebo Googlu. Tyto firmy během posledních téměř dvaceti let vybudovaly něco, co v historii moderních technologií nemá mnoho obdob. Ovládají software pohánějící většinu telefonů na světě a jejich vliv přitom dávno nekončí u samotných mobilních zařízení.
Ještě před příchodem prvního iPhonu vypadal mobilní trh úplně jinak. Dominovala mu Nokia se svým systémem Symbian, silnou pozici mělo BlackBerry, mezi technologickými nadšenci byl populární Palm a Microsoft věřil, že právě Windows Mobile se stane budoucností mobilních zařízení. Mobilní svět byl tehdy výrazně roztříštěný. Každý výrobce používal vlastní řešení, vlastní rozhraní i vlastní způsob fungování aplikací a služeb. Zlom přišel v roce 2007, kdy Steve Jobs představil první iPhone. Z dnešního pohledu se může zdát zvláštní označovat původní iPhone za revoluční zařízení, protože ve srovnání se současnými modely mu chyběla řada funkcí, které dnes považujeme za samozřejmost. Neměl App Store, neuměl natáčet video a nepodporoval multitasking. Přesto změnil způsob, jakým lidé začali o telefonech přemýšlet.
Telefon už neměl být jen zařízení na volání a psaní zpráv. Apple ukázal vizi kapesního počítače s jednoduchým ovládáním pomocí dotykového displeje a plnohodnotným internetem. Google si velmi rychle uvědomil, že právě tímto směrem se celý trh vydává. O rok později proto přišel Android. Na rozdíl od Applu ale Google zvolil odlišnou strategii. Zatímco Apple vytvářel vlastní hardware i software jako jeden celek, Android začal nabízet dalším výrobcům. Díky tomu mohly chytré telefony s moderním operačním systémem začít vyrábět společnosti jako Samsung, HTC, LG, Sony a později Xiaomi, Oppo nebo OnePlus. Právě tento krok se ukázal jako klíčový. Android se začal rychle šířit po celém světě a postupně se stal dominantním mobilním operačním systémem. Dnes pohání přibližně sedm z deseti smartphonů na planetě, zatímco iOS si drží silnou pozici zejména v prémiovém segmentu a na některých trzích, například ve Spojených státech.
Skutečná síla Applu a Googlu ale nespočívá pouze v samotných telefonech. Jejich dominance totiž začíná až ve chvíli, kdy si zařízení koupíte a začnete jej používat. Každá aplikace stažená z App Storu nebo Google Play, každé předplatné, digitální nákup nebo mobilní platba prochází přes infrastrukturu těchto společností. Právě zde vznikl jeden z nejvýnosnějších byznysů současného technologického světa. Apple například dlouhodobě generuje obrovské příjmy ze své divize služeb, kam patří App Store, iCloud, Apple Music nebo další předplacené služby. Google zase těží z propojení Androidu s reklamním ekosystémem, cloudovými službami a svými aplikacemi. Není proto překvapením, že se proti této dominanci začaly ozývat další velké společnosti. Epic Games, Spotify nebo Netflix v posledních letech opakovaně kritizovaly způsob, jakým Apple a Google kontrolují distribuci aplikací a nastavují pravidla pro vývojáře. Spor společnosti Epic Games s App Storem se stal jedním z nejsledovanějších technologických konfliktů posledních let a upozornil na otázku, zda dvě společnosti nezískaly nad digitálním světem příliš velkou moc.
Na celé situaci je možná nejzajímavější rychlost, s jakou k této změně došlo. Firmy, které ještě před patnácti lety působily prakticky neporazitelně, během několika let ztratily své postavení. BlackBerry se z trhu téměř vytratilo, Palm skončil a Microsoft nakonec mobilní souboj definitivně vzdal. Nokia sice přežila, ale její pozice už nikdy nebyla stejná. A dominance Applu a Googlu možná stále není na vrcholu. Obě společnosti totiž postupně rozšiřují své ekosystémy daleko za hranice smartphonů. Hodinky, sluchátka, automobily, chytré domácnosti, umělá inteligence nebo zařízení pro rozšířenou realitu mohou být dalšími oblastmi, kde se jejich vliv bude dál prohlubovat. Je proto možné, že budoucí technologický souboj už nebude o tom, jaký smartphone nosíte v kapse. Mnohem důležitější může být otázka, v jakém digitálním světě vlastně žijete.