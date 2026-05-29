Používáte na Macu Office 2019? Microsoft vám brzy zablokuje klíčové funkce

Pokud na svém Macu stále používáte jednorázově zakoupený Microsoft Office 2019, máme pro vás nepříjemnou zprávu. Microsoft totiž od 13. července 2026 výrazně omezí jeho funkčnost a uživatelé přijdou o možnost vytvářet nové dokumenty, upravovat stávající soubory nebo je ukládat. Jinými slovy, kancelářský balík se promění prakticky jen v prohlížeč dokumentů.
Podpora Office 2019 pro Mac sice oficiálně skončila už loni na podzim, dosud však bylo možné software bez problémů používat, což se však nyní změni. Microsoft totiž přepne aplikace do takzvaného režimu omezené funkčnosti, ve kterém sice půjde soubory otevřít, zobrazit nebo vytisknout, jakékoliv úpravy však budou zablokovány.
Nepříjemné je, že se omezení netýká jen starších Maců. Podle dostupných informací přijde Office 2019 o většinu funkcí bez ohledu na verzi macOS. Nepomůže tedy ani to, že máte nejnovější systém nebo výkonný Mac s Apple Silicon. Pokud zkrátka používáte Office 2019, budete muset přejít na novější verzi. Microsoft zároveň ukončí plnou podporu mobilních aplikací Office na zařízeních s iOS 16 a iPadOS 16 a staršími verzemi systémů. Pro bezproblémové fungování tak bude potřeba aktualizovat software zařízení na novější verzi, pokud to hardware umožní.
Pro uživatele existují v zásadě tři možnosti. První je přechod na předplatné Microsoft 365, které zaručuje průběžné aktualizace a přístup k nejnovějším funkcím. Druhou variantou je koupě novější jednorázové licence Office 2024. Právě ta se jeví jako nejrozumnější řešení pro uživatele, kteří nechtějí platit měsíční předplatné. Třetí možností je úplné opuštění Office a přechod na alternativy typu Apple iWork nebo LibreOffice.
Celá situace je o to zajímavější, že Office 2019 je stále možné najít v nabídce některých internetových obchodů. Řada uživatelů tak může software koupit v domnění, že získává plnohodnotnou licenci na dlouhé roky dopředu za dobrou cenu. Ve skutečnosti jim ale po červenci zůstane pouze velmi omezená verze.
Microsoft tím znovu potvrzuje, že budoucnost kancelářských aplikací vidí především v předplatném. Ačkoli jednorázové licence zatím úplně nekončí, jejich životnost se postupně zkracuje. Pokud tedy stále spoléháte na Office 2019, vyplatí se začít přemýšlet o tom, co bude dál. Červenec 2026 je totiž za dveřmi.