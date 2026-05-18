Nabíjíte telefon správně? Největší mýty o baterii a tipy, které opravdu fungují

Kolem nabíjení telefonu koluje už roky obrovské množství polopravd, zastaralých rad a vyložených mýtů. Někteří lidé se bojí nechat telefon přes noc v nabíječce, jiní se snaží držet baterii striktně mezi 20 a 80 procenty a další pravidelně vybíjejí zařízení na nulu v domnění, že tím baterii „kalibrují“. Realita je ale mnohem jednodušší – a moderní telefony jsou dnes výrazně chytřejší, než si většina lidí myslí.
Současné smartphony používají lithium iontové baterie, které fungují úplně jinak než staré baterie z dob tlačítkových telefonů. Právě odtud pochází jeden z největších mýtů: že je potřeba telefon pravidelně vybíjet na nulu. Ve skutečnosti je hluboké vybití pro lithium iontové baterie spíš zátěž. Výrobci i odborníci doporučují držet baterii ideálně někde mezi 20 a 80 procenty, pokud chcete co nejvíc šetřit její dlouhodobou životnost.
To ale neznamená, že nabíjení na 100 procent telefon okamžitě ničí. Moderní zařízení mají ochranné mechanismy, které zabraňují skutečnému přebíjení. Když tedy necháte telefon přes noc připojený přes nabíjecí kabel do zásuvky, nestane se nic dramatického. Dlouhodobé držení baterie na maximální kapacitě ale může zrychlovat její chemické stárnutí.
Výrobci proto dnes používají funkce optimalizovaného nabíjení, které sledují vaše návyky. Telefon se například během noci dobije jen částečně a poslední procenta doplní až těsně před tím, než obvykle vstáváte. V praxi jde o jednu z nejlepších funkcí pro ochranu baterie, kterou mnoho lidí ani nepoužívá.
Mnohem větším problémem než samotné nabíjení je teplo. Právě vysoké teploty bateriím škodí nejvíc. Typickým scénářem je hraní her během nabíjení, používání nekvalitní rychlonabíječky nebo ponechání telefonu v autě na přímém slunci. Přehřívání navíc často zhoršují i některé silnější ochranné kryty, které brání odvádění tepla. Pokud se telefon při nabíjení výrazně zahřívá, vyplatí se kryt alespoň dočasně sundat, případně pořídit vhodnější kryt.
Hodně diskutované je také rychlonabíjení. Často se tvrdí, že baterii ničí, ale realita je složitější. Moderní telefony si výkon regulují samy a při použití kvalitního adaptéru nebo bezdrátové nabíječky bývá rychlonabíjení bezpečné. Pokud ale chcete baterii zatěžovat co nejméně, pomalejší nabíjení produkuje méně tepla a z dlouhodobého pohledu bývá šetrnější.
Dobré je myslet i na kvalitu příslušenství. Levný necertifikovaný kabel, poškozený adaptér nebo nekvalitní autonabíječka mohou způsobovat nestabilní napětí, přehřívání nebo pomalejší nabíjení. Právě nekvalitní příslušenství bývá často větší problém než samotný způsob používání telefonu.
Ve výsledku tedy není potřeba obsesivně sledovat každé procento baterie. Mnohem důležitější je používat kvalitní nabíječku, dobrý kabel, nepřehřívat zařízení a zbytečně ho netrápit extrémy. To udělá pro dlouhou životnost baterie víc než většina internetových „zaručených triků“.
