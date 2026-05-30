To nejlepší, co dorazilo na Netflix za uplynulý týden

I tento týden byl v podání Netflixu poměrně zajímavý. Pojďme se na nové přírůstky podívat.
Emi Martínez: Kluk, co umí zastavit čas
Netflix před blížícím se MS chrlí jeden fotbalový dokument za druhým. Film, který prostřednictvím animací a rozhovorů líčí cestu legendárního argentinského brankáře Emiho Martíneze od skromných začátků na malém městě až k celosvětové slávě. Jakožto velkého fanouška fotbalu mě tento dokument nemůže minout.
Druhá strana mince
Divočák se dostane do křížku s organizovaným zločinem, a tak se ho jeho kámoš Zero s ostatními rozhodnou zachránit. Každý z nich ale kromě toho řeší vlastní problémy. Seriál o osmi dílech.
Neslýchané – Spojené království: Vinnie Jones
Příběh vzestupu, pádu a návratu Vinnieho Jonese, jednoho z nejtvrdších hráčů historie, který to přes spoustu překážek a červených karet dotáhl až k triumfu v FA Cupu.
Tohle radši neříkej nahlas (série 2)
Sbírka neuvěřitelně znepokojivých příběhů, které posouvají hranice slušnosti způsobem, jaký dokáže vymyslet jedině Tom Segura. Nová série má šest dílů.
Období páření
Divoký komediální animák pro dospělé o lásce, sexu a vztazích ve světě zvířat. Od zvrácených autorů seriálu Big Mouth.