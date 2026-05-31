iPhone umí víc než jen počítat. V Kalkulačce najdete i tuto praktickou funkci pro cestovatele

Aplikace Kalkulačka na iPhonu většina lidí používá jen na rychlé výpočty. Ve skutečnosti ale zvládá mnohem víc. Jednou z nejpraktičtějších funkcí je integrovaný převodník, díky kterému můžete během pár sekund přepočítávat měny nebo různé jednotky přímo v systému, bez nutnosti otevírat web nebo instalovat další aplikace.
Funkce je schovaná poměrně nenápadně, takže o ní řada uživatelů vůbec neví. Přitom se hodí hlavně při cestování, online nákupech nebo třeba při porovnávání cen v zahraničních e-shopech.
Jak převody v Kalkulačce zapnout
Otevřete aplikaci Kalkulačka a podívejte se do levého dolního rohu displeje. Najdete zde ikonu kalkulačky, na kterou stačí klepnout. Následně aktivujte možnost Převést. Jakmile funkci zapnete, horní část aplikace se změní. Objeví se dvě pole – jedno pro původní hodnotu a druhé pro výsledný převod. U každého pole si můžete zvolit konkrétní měnu nebo jednotku.
Stačí zadat částku a iPhone okamžitě zobrazí přepočet. Praktická je i dvojitá šipka mezi měnami, pomocí které lze během okamžiku obrátit směr převodu. Pokud tedy potřebujete rychle zjistit například převod eur na koruny a následně opačně, nemusíte nic přepisovat.
Nejde jen o měny
Mnoho lidí si myslí, že funkce slouží pouze pro převody měn, ale Apple ji pojal výrazně univerzálněji. Kalkulačka zvládá převádět také délku, hmotnost, teplotu, objem, rychlost nebo třeba časová pásma. V praxi to znamená, že můžete stejně snadno převést kilometry na míle, kilogramy na libry nebo stupně Celsia na Fahrenheit. Hodí se to hlavně při cestování, sledování zahraničních receptů nebo práci s technickými údaji.
Pohodlnější než vyhledávání na webu
Převodníky fungovaly na iPhonu už dříve například přes Spotlight nebo Safari. Integrované řešení přímo v Kalkulačce je ale výrazně pohodlnější, protože máte vše okamžitě po ruce v prostředí, které dobře znáte.