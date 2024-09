Myslíte si, že znáte dokonale Kalkulačku na iPhonu? Pak musíte zaručeně znát tyto tipy

Jak zkopírovat výsledek výpočtu

Potřebujete výsledek z kalkulačky použít jinde? Nemusíte ho přepisovat ručně. Stačí jej jen dlouze stisknout prstem a vybrat možnost Kopírovat. Výsledek se uloží do schránky a vy ho můžete vložit kamkoliv potřebujete, třeba do zprávy, poznámky nebo do jiného dokumentu. Je to tak jednoduché, jak to jen jde!