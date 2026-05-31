Skvělé novinky na HBO Max, které dorazily tento týden

< >
Seznam
Nevěsta!
Frankenstein chce družku, a tak vědec oživí zavražděnou ženu. Zrodí se Nevěsta a vše se brzy vymkne kontrole.
Lisa Frankenstein
Temná love story o nepochopené teenagerce a jejím idolu, pohledné mrtvole. Společně vyrážejí na krvavou cestu za láskou i chybějícími částmi těla.
Joe Baby
Vymahač peněz pro soukromého detektiva hledá 10 milionů z realitního podvodu, ale brzy se ocitne v nebezpečné síti zločinu a korupce.
Láska a další závislosti
Jamie z farmaceutické firmy se zamiluje do Maggie a zjistí, že jejich chemie je silnější než jakákoli droga.
Hádej kdo?
Když Theresa představí snoubence Simona, rodina je v šoku, protože neodpovídá jejich představám.