Štve vás nový vzhled Safari z iOS 26? Takto jednoduše vrátíte zpět ten původní

Safari v iOS 26 vypadá výrazně jinak než v předchozích verzích systému, což si po aktualizaci všimne prakticky každý. Apple v něm pokračuje v designovém směru Liquid Glass, který sází na průhlednější prvky, menší množství tlačítek a větší důraz na samotný obsah webových stránek. Jenže právě změny v ovládání nemusí vyhovovat úplně každému. Řadě uživatelů totiž více sedí klasické rozložení s výraznější spodní nebo horní lištou, na kterou byli roky zvyklí.
Nové Safari působí čistěji a moderněji, ale některé funkce jsou nyní schované pod další nabídky nebo gesta. Apple například zmenšil ovládací panel a část možností přesunul pod ikonu se třemi tečkami. Ve výsledku sice stránka zabírá větší část displeje, ale orientace může být hlavně zpočátku pomalejší. Sama jsem si při prvních dnech používání několikrát všimla, že automaticky sahám na místa, kde dříve bývala tlačítka pro přepínání karet nebo sdílení stránky.
Safari navíc ve větší míře spoléhá na gesta. Přejetím po spodní části obrazovky můžete přeskakovat mezi kartami, tahem nahoru zobrazíte jejich přehled a podržením adresního řádku vyvoláte další možnosti práce s odkazem. Jakmile si člověk zvykne, funguje to rychle a plynule, ale ne každému podobný způsob ovládání vyhovuje.
Dobrou zprávou je, že Apple stále umožňuje vrátit prohlížeč do tradičnější podoby. Není potřeba instalovat žádné doplňky ani měnit systémová nastavení složitým způsobem. Stačí otevřít Nastavení, přejít do sekce Safari a v části Panely zvolit, zda chcete adresní řádek umístěný nahoře nebo dole. Právě tahle volba výrazně mění celkový pocit z používání prohlížeče.
Fotogalerie
Po přepnutí na klasické rozložení působí Safari mnohem známěji, zejména pokud jste byli dlouhé roky zvyklí na starší verze iOS. Ovládací prvky jsou čitelnější, lépe dosažitelné a člověk nemusí tolik spoléhat na gesta nebo rozbalovací nabídky. Ano, webová stránka kvůli tomu zabere o něco méně prostoru, ale rozdíl není nijak dramatický a pro mnoho lidí bude pohodlnější ergonomie důležitější.
Je vlastně docela příjemné, že Apple tentokrát nenutí uživatele pouze do jedné varianty ovládání. Minimalistický styl Safari si své fanoušky určitě najde, ale pokud vám jednoduše nesedí, návrat ke známějšímu rozvržení zabere jen pár vteřin. A právě možnost volby je v tomhle případě možná důležitější než samotný redesign.