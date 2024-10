Recenze iPhone 16: Úžasný telefon, který si nekoupím kvůli jedné jediné věci

Recenze nových iPhonů lze s trochou nadsázky označit za letitou podzimní tradici a ani letošek není samozřejmě v tomto směru výjimkou. Má recenze iPhone 16 je totiž po zhruba dvou týdnech intenzivního tohoto telefonu konečně hotová a já věřím, že pokud nad pořízením této novinky stále přemýšlíte, najdete v řádcích níže veškeré odpovědi na vaše případné otázky. Pokud by tomu tak přeci jen nebylo, v diskuzi pod tímto článkem se vám pokusím na vše odpovědět.

Než se do hodnocení telefonu pustím, není od věci si telefon hned na úvod „papírově“ přiblížit. Já měl na test konkrétně modrozelenou variantu, ale k dostání je ještě ultramarínová (modrá), růžová, bílá a černá, přičemž telefon lze pořídit se 128GB, 256GB a 512GB úložištěm. Novinku lze pořídit od 23 990 Kč s tím, že pokud by vám nestačil její 6,1“ displej, lze sáhnout po modelu Plus začínajícím na ceně 26 990 Kč, který sdílí se svým menším bratříčkem prakticky všechny technické specifikace, tedy samozřejmě vyjma kapacity baterie a úhlopříčky displeje.

Vzhled baví

Design je samozřejmě extrémně subjektivní záležitostí a následující řádky proto prosím berte jen jako slova vycházející z mých osobních preferencí. Za sebe ale musím říci, že je vzhled základních „šestnáctek“ opravdu senzační. Na testování mi dorazila konkrétně modrozelená varianta, přičemž mám k dispozici ještě modrou v Plus verzi a v prodejně jsem si byl prohlédnout i zbylé barevné varianty. Zatímco někteří je označují za nepovedené, já bych si vybrat dokázal. Co je ale důležitější než barvy, je redesign fotoaparátu, který mi nyní připadá daleko povedenější než ten, který Apple používal u iPhonů 14 a 15 – tedy s úhlopříčným uspořádáním objektivů. Nevím proč, ale toto uspořádání mi nikdy moc nesedělo a proto když se letos Apple vrátil ke dvěma objektivům hezky pod sebou (samozřejmě z důvodu nasazení podpory natáčení prostorového videa a fotek), opravdu jsem to ocenil. Telefon totiž vypadá i díky tomuto upgradu opravdu svěže a celkově hezky.

Druhou „větší“ změnou je pak nasazení nového tlačítka Ovládání fotoaparátu do hliníkového rámečku telefonu, díky kterému tak lze novinku odlišit od starších generací nejen zezadu, ale i z boku. Tomuto prvku se ale budeme samozřejmě věnovat podrobněji v další části recenze. Zapomenout nesmím ani na akční tlačítko na druhé straně rámečku, se kterým však Apple přišel už loni u iPhonů 15 Pro a které tedy nemá smysl jakkoliv více rozebírat. Prostě tu je, můžete si na něj nastavit řadu akcí a tudíž je docela fajn.

Leckoho možná překvapilo, že se Apple nevydal cestou zvětšování úhlopříčky u celé řady 16, ale učinil tak jen u iPhonů řady Pro. Základní modely tak zůstaly na 6,1“, respektive 6,7“, což však za mě osobně vůbec ničemu nevadí, jelikož 0,2“ navíc u Pro modelu, který používám coby osobní i pracovní telefon vůbec nevnímám. A když už někdo tento upgrade vnímá, přijde mi, že spíš negativně. Minimálně na sociálních sítích docela často čtu, že zvětšení bylo na škodu, jelikož se telefony rázem daleko hůře drží. Ze strany Applu je tedy vše i dobře takticky zvládnuté, jelikož letos nabízí ve výsledku čtyři velikostní varianty nových iPhonů, ze kterých si vybere snad úplně každý.

Výkonu má na rozdávání, displej by naopak potřeboval vylepšit

Jestli se v něčem Apple docela vytáhl, pak je to bezesporu výkon tohoto modelu. Díky novému čipu A18, který disponuje 6jádrovým CPU a 5jádrovým GPU totiž ve výsledku nebudete jeho nedostatek absolutně řešit, nebo byste alespoň neměli. A upřímně, opravdu si nedokážu představit situaci, kdy by vám výkonnostně telefon nedostačoval. Vždyť i ty nejnáročnější aplikace, kterými jsou v současnosti AAA hry typu Assassin’s Creed Mirage či Resident Evil zvládá rozjet velmi slušně. Jasně, nemůžete od něj čekat konzolový zážitek á la Xbox Series X č PlayStation 5 (Pro), ale graficky vypadají hry hezky, nesekají se a celkově jsou hratelné velmi slušně. A díky 8GB RAM paměti je zaručeno i to, že vám iPhone bez problému udrží na pozadí spoustu dalších aplikací bez nutnosti je ukončit, díky čemuž je tak spustíte takříkajíc mrknutím oka. V tomto směru bych se tedy nebál říci, že si co se výkonu týče nový iPhone 16 nezadá ani s řadou 16 Pro, o čemž se ostatně můžete přesvědčit i ve screenshotech z Geekbench níže.

Zatím se iPhone 16 tváří jako takřka dokonalý telefon, že? Bohužel, má jeden zásadní nedostatek, který Applu zkrátka neodpustím. Na mysli mám konkrétně displej, na který se sice krásně dívá, avšak jen do chvíle, než na něm začnete scrollovat či obecně konzumovat pohyblivý obsah. Jeho 60Hz obnovovací frekvence už v dnešní době, kdy máme k dispozici iPhony Pro, MacBooky Pro, iPady Pro nebo klidně i televize či monitory se 120Hz displeji prostě nestačí. Jasně, pokud stále všude využíváte 60Hz a ještě jste se s displejem s vyšší obnovovací frekvencí nesetkali, moc lamentovat nebudete. Pokud ale koukáte stejně jako já na něco s vyšší obnovovací frekvencí, 60Hz iPhonu 16 na vás bude působit skoro až tak, jako kdyby byl telefon rozbitý.

Dost mě to popravdě mrzí. Přeci jen, bavíme se o opravdu krásném telefonu se super technickými specifikacemi a hlavně pak cenovkou začínající na 23 990 Kč. Vůbec proto nedokážu pochopit, jak si může Apple dovolit do něj nasadit takto špatný panel. Dokážu zde prominout absenci always-on či cokoliv jiného, ale v roce 2024 mít stále jen 60Hz displej, když podstatně levnější konkurence nabízí 120Hz mi přijde opravdu trapné. Vždyť i „blbých“ 90Hz by ve výsledku uživatelský komfort zvýšilo a „šestnáctky“ by tak učinilo podstatně zajímavějšími.

A co je nejhorší? Za mě asi to, že je valné většině z nás jasné, že už se zde nebavíme o problematické výrobě 120Hz panelů či o jejich vysoké ceně. Apple 120Hz displej prakticky 100% nechce u základních iPhonů 16 jen kvůli tomu, aby tyto telefony nekanibalizovaly na řadě Pro, jelikož se 120Hz displejem by rázem stačily mnohem více uživatelům než je tomu nyní. Vždyť i já bych do něj klidně šel, ale kvůli tomu, že jsem zvyklý na 120Hz, se mi už na 60Hz znovu koukat nechce. Vypočítavost Applu mě tedy v tomto směru docela mrzí a říkám si, zda má firma jeho formátu něco takového zapotřebí. Tedy, jasně, finančně tato strategie dává naprostý smysl a v podnikání jde o finance na prvním místě. Někdy je ale možná dobré trochu tento mindset porušit.

Foťák je strop, nové tlačítko dokáže zaujmout

Jestli je v něčem Apple dlouhodobě velmi silný, pak je to focení iPhony a to dokazují i nové iPhony 16. Přestože se nejedná o to nejlepší, po čem můžete v případě, že chcete fotit na telefon, sáhnout, rozhodně lze na „šestnáctky“ díky novému 48MPx Fusion fotoaparátu v kombinaci se 12MPx ultraširokoúhlým fotoaparátem fotit vskutku překrásné snímky. Fusion, tedy jinak pojmenovaný širokoúhlý objektiv, podporuje stejně jako loni dvojnásobný zoom v optické kvalitě, kdy de facto vyřízne ze 48MPx fotky 12MPx menší fotku coby přiblížení. U ultraširokoúhlého objektivu je pak novinkou makro režim, díky kterému lze tak fotit z velké blízky i naprosto miniaturní objekty, potažmo strukturu těch větších. Bez problému si tedy vyfotíte chlupatá záda včely, pestík v kytce či strukturu mušle z vaší dovolené. Ostatně, mrkněte sami na fotky níže.

Protože nejsem v žádném případě profesionální fotograf a ani se nechci pasovat do role někoho, kdo může nějak komplexněji hodnotit fotoaparát telefonu, budu jej v následujících řádcích popisovat skutečně jako naprosto běžný člověk, který si zkrátka čas od času chce něco vyfotit. Přesně tak totiž ve výsledku využívá iPhone valná většina z nás a myslím si, že se jej tak snaží i Apple vyvíjet. A to mu jde opravdu znamenitě. Fotit na iPhone je totiž i díky podpoře strojového učení a AI v postprocesech snažší a snažší a takřka nejde vyfotit špatnou fotku, což je pro leckoho super. V loňském roce mi pak přišlo, že jsou fotky přikrášlovány až přehnaně, což mělo za následek to, že výsledný snímek vypadal ve výsledku lépe než jaká byla realita. Letos ale Apple dle mého názoru v tomto směru trochu ubral a snímky přiblížil zase o něco víc realitě, která ale nemusí být nakonec až tak líbivá. Zda je to správný směr či nikoliv si samozřejmě musí zhodnotit každý sám, jelikož se každému líbí něco jiného. Na fotky z iPhonu 16 se můžete mrknout níže.

Vzhledem ke specifikacím fotosoustavy je asi každému jasné, že Fusion foťák je tím, se kterým je nejvíce zábavy, jelikož je nejuniverzálnější a budete na něj tedy i fotit nejvíce. Je totiž schopen fotit i za horších světelných podmínek či za tmy, přičemž fotky jsou i tak docela obstojné. A díky nové antireflexní vrstvě na objektivech si dokáže novinka poradit například s odlesky světla lamp lépe než kdykoliv předtím, což dost kvituji. Ultraširokúhlý fotoaparát je sice taky super, ale službu udělá víceméně jen při opravdu dobrém světle. S ohledem na jeho světelnost f/2,2 je u něj totiž třeba počítat s tím, že jakmile je světla nedostatek, jsou fotky tmavé a vkrádá se do nich šum stejně jako v předešlých letech.

Ruku v ruce s fotoaparátem jde i nové tlačítko Ovládání fotoaparátu, které je umístěno na boku zařízení – konkrétně pak na straně s Power Buttonem. To popisuje Apple slovy: „Ovládání fotoaparátu představuje jednodušší způsob, jak se rychle dostat k fotografickým nástrojům. Posouváním prstu doladíš expozici nebo hloubku ostrosti, přepneš mezi objektivy anebo přiblížíš záběr digitálním zoomem – přesně podle svých představ.“ Realita je ale taková, že ani po dobrých dvou týdnech testování jsem v něm nespatřil žádné zásadní usnadnění focení. Ano, spustit přes něj po stisknutí fotoaparát je rozhodně fajn, ale tím víceméně celá zábava končí. Ne, že by tlačítko jako takové fungovalo špatně, jelikož to rozhodně nefunguje. Ba právě naopak, jeho citlivost i funkce jako takové jsou rozhodně zajímavé. Přijde mi ale, že jej Apple na iPhonu dost špatně umístil, jelikož není na místě, kam si člověk dává při focení na šířku přirozeně prst. Namísto toho je trochu výš, tím pádem se na něj dá špatně dosáhnout a kvůli tomu je tak třeba do jisté míry změnit styl úchopu vašeho telefonu, což mi přijde docela nešťastné.

Fakt jsem se snažil dát Ovládání fotoaparátu šanci v mnoho případech, ale na chuť jsem mu zatím vůbec nepřišel. Jediné, v čem mi dává docela smysl, je plynulé zoomování, které je přes něj určitě jednodušší než přes displej. Stejně jak mi přijde fajn přes něj měnit objektivy či styly. Fotit jeho stiskem je ale docela hardcore právě kvůli tomu, jak je tlačítko umístěné. Osobně jej totiž nejsem schopný jednoduše zmáčknout tak, abych si telefonem nehnul, takže jej ve výsledku stále používám tak nějak napůl. Nějaké ty věci si přes něj sice nastavím, finální zachycení fotky ale nakonec dělám přes softwarovou spoušť na displeji. Na jednu stranu mě to docela mrzí, protože jsem tak nějak čekal, že bude v tomto směru vše intuitivnější, ale dokud jej bude Apple nasazovat takto vysoko, bude pro mě osobně docela nevyužitelné.

Vraťme se ale opět ke chvále, jelikož tu si nový iPhone 16 rozhodně zaslouží. Skvělý je třeba i Audio Mix, který dokáže v postprodukci zvýraznit hlasy ve videu tak, aby zněly lépe, zřetelněji a přirozeněji. Zkrátka a dobře, takřka filmařský nástroj ve vašem editoru fotek a videí. Já sice nejsem žádným velkým kameramanem a videí v telefonu moc nemám, když jsem však tuto funkci testoval, dost mě zaujala a věřím, že může do budoucna dost zamíchat kartami na nejrůznějších videoplatformách, jelikož i díky ní budou vznikat nové a nové záznamy s kvalitním zachycením hlasu na videích. Je sice trošičku škoda, že lze takto upravovat jen videa natočená na iPhone 16, s tím se však holt musí člověk smířit.

Baterie vám bohatě postačí

Přestože jsou doby, kdy stačilo mobil nabít jednou za týden dávno pryč, Apple v posledních letech dokazuje, že se lze na zajímavou výdrž baterie opět dostat. I letos totiž meziročně prodloužil u svých iPhonů výdrž a to v případě základního iPhonu 16 o pěkných 10 %, což jsou v řeči čísel dvě hodiny. To v praxi znamená, že vám telefon vydrží pohodlně celý jeden den a večer budete mít zpravidla ještě solidní rezervu. Já například přes telefon přijímám denně nižší stovky notifikací, zhruba 4 hodiny telefonuji, píšu zprávy a maily, procházím internet, používám CarPlay a tak podobně, přičemž když jsem telefon sundal ráno z nabíječky a večer jej na něj opět pokládal, měl jsem solidních 20 % rezervu. Při méně aktivním používání se tedy zcela určitě dostanete na pohodlné dva dny, možná i opravdu šetřící tři dny.

V souvislosti s baterií se hodí krátce zhodnotit i práci telefonu s odpadním teplem, která je též mezigeneračně na lepší úrovni. Sám Apple se na Keynote chlubil tím, že vnitřní design zařízení předělal tak, aby lépe odvádělo teplo a tedy aby se telefon méně zahříval, což mohu potvrdit. Určitě se sice nedá říci, že by se telefon vůbec nezahříval, ale jeho zahřívání probíhá pomaleji a je zde tedy větší šance, že jej přestanete používat pro daný úkon dříve než se telefon zahřeje na nepříjemnou úroveň, která by vás už limitovala. Jinými slovy, pokud budete hrát výše zmíněný Assassin’s Creed Mirage, v případě iPhonu 15 Pro se na nepříjemnou teplotu dostanete dle mých zkušeností už za zhruba 10 minut. U iPhonu 16 je to sice jen zhruba o 3 až 5 minut lepší, nicméně každý krůček kupředu se v tomto směru přeci jen počítá. Zázraky zde ale opravdu nečekejte.

iOS 18 mu sluší

Následující řádky jsem původně ani nechtěl psát, jelikož mě osobně docela štve, jak Apple v posledních letech míchá na svých Keynotes dohromady software s hardwarem a člověk nakonec skoro ani neví, co je vlastně exkluzivní hardwarová funkce a co softwarová, která dorazí i na starší zařízení. Zde ale musím udělat totéž. iOS 18 se totiž Applu letos opravdu povedl a jak mi nepřišel zprvu ničím příliš závratný, i pouhá možnost přebarvení ikon skrze barevné filtry, dark mode a tak podobně, nové možnosti widgetů nebo uspořádání plochy, změna tlačítek na uzamykatelné obrazovce a tak podobně dává celkově telefonu šmrnc. Je to právě iOS 18, díky kterému působí iPhone 16 opravdu svěže a troufnu si říci, že meziročně i zábavněji. Software a hardware zde jde zkrátka ruku v ruce a když má člověk možnost objevovat nové zajímavé funkce „na obou frontách“, je to zkrátka radost. A to u neokoukaného iOS 18 a nového iPhonu 16 opravdu jde.

Resumé aneb ach ten displej

Upřímně řečeno, z iPhonu 16 mám dost rozporuplné pocity. V mých očích se totiž jedná o naprosto perfektní telefon pro masy, na který má díky kvalitnímo fotoaparátu s podporou makra, skvělé výdrži baterie, navýšení výkonu či RAM paměti, akčnímu tlačítku a tak dále. Potěší zde samozřejmě i lepší Ceramic Shield, rychlejší MagSafe nabíjení či Audio Mix. Dokonce jsem naprosto v pohodě i s absencí teleobjektivu, který mám u iPhonů řady Pro tak rád. Jestli ale něco opravdu nejsem schopný odpustit, pak je to 60Hz displej. V roce 2024 se na tohle dívat prostě nechci a je to vlastně jediný důvod, který by mě osobně od nákupu odradil. Pokud jste i vy zvyklí koukat na plynulý displej 120Hz a víc, pak je pro vás stejně jako pro mě 60Hz iPhone 16 zapovězený. Pokud ale ne, pak si myslím, že lepší mobil nyní najdete s touto cenou stěží. iPhone 16 udělal totiž dle mého možná největší mezigenerační skok mezi základními iPhony za poslední roky a k dokonalosti mu chybí vlastně jen jeden jediný krůček kupředu, který mu Apple ne a ne dopřát.

