Samsung umí, co Apple ne: Peníze přes NFC pošle z mobilu na iPhone i platební kartu

Samsung se opět „inspiruje“ u Applu ohledně nových funkcí pro své smartphony, přičemž tentokrát jde o placení. Jihokorejský gigant totiž nedávno spouští novou funkci s názvem Tap to Transfer, která umožňuje jednoduše posílat peníze mezi zařízeními pouhým přiblížením. A co je možná nejzajímavější? Služba funguje i při posílání plateb uživatelům iPhonů či jen majitelům klasických platebních karet.

Zní vám název „Tam to Transfer“ povědomě? Není divu. Apple totiž představil v loňském roce velmi podobnou funkci, avšak s názvem Tap to Cash. Ta umožňuje majitelům iPhonů a Apple Watch si mezi sebou posílat peníze skrze NFC bez nutnosti sdílet telefonní číslo nebo e-mail, byť bohužel zatím jen v USA. U Samsungu ale funkce funguje ještě o chlup univerzálněji.

Novinka, která je integrovaná přímo do Samsung Wallet, totiž umožňuje odeslání platby na jakoukoliv bezkontaktní debetní kartu, a to bez nutnosti, aby měl příjemce nainstalovanou stejnou aplikaci nebo dokonce stejné zařízení. Díky spolupráci se společnostmi Visa a Mastercard tak Samsung umožňuje uživatelům posílat peníze i lidem s iPhonem, pokud má jejich karta aktivovanou funkci „tap to pay“.

Zatímco na iPhonu je funkce Tap to Pay vázaná na platební aplikace jako je Square nebo Clover, a Tap to Cash Cash má svá vlastní omezení, Samsung posílá peníze napřímo přes NFC. Stačí přiložit telefon k jinému zařízení nebo třeba i k samotné kartě a hotovo. Oproti řešení Applu se tedy jedná o podstatně zajímavější a ve výsledku i využitelnější řešení. Zda se Apple podobnou univerzálností v budoucnu inspiruje, je otázkou. Jisté ale je, že v oblasti NFC plateb začíná být soupeření mnohem zajímavější než kdy dřív a Apple se bude muset snažit, aby s konkurencí dokázal držet krok. Vždyť třeba v Německu nedávno odstartovala velmi zajímavě vypadající konkurence pro Apple Pay.