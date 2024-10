iPhone místo platebního terminálu! Apple spustil v Česku podporu další zásadní služby

Ačkoliv Apple minulý čtvrtek avizoval, že nás v týdnu od 28. října do 1. listopadu čekají z jeho strany velké věci, jen stěží by tuzemské jablíčkáře tehdy napadlo, že si pro ně Apple připraví ještě něco navíc. Tak se však nakonec stalo. Apple totiž dnes ráno oficiálně oznámil spuštění funkce Tap to Pay v pěti nových evropských státech, mezi kterými je i Česká republika. Kromě ní je funkce nově dále dostupná v Rakousku, Irsku, Rumunsku a Švédsku, přičemž ve všech těchto zemích lze ode dneška využívat iPhone jakožto bezkontaktní platební terminál k přijímání plateb.

Princip Tap to Pay je naprosto jednoduchý. Zákazník jednoduše přiloží svou bezkontaktní platební kartu, iPhone, Apple Watch či jiné zařízení s platebním NFC čipem k iPhonu přeměněnému přes Tap to Pay na terminál a platba proběhne. Ve výsledku se tedy jedná o velký benefit například pro obchodníky, restaurace, kavárny či jiné služby, které již nebudou muset spoléhat na klasické terminály, ale vše zvládnou právě přes iPhone. Jediné, co je třeba splňovat, je disponovat modelem XS nebo novějším.

„Od dnešního dne jsou Adyen, SumUp a Viva.com prvními platebními platformami, které nabízejí funkci Tap to Pay na iPhonu ve všech pěti zemích. Stripe je k dispozici v Rakousku, České republice, Irsku a Švédsku; Global Payments s Erste Bank je k dispozici v Rakousku, České republice a Rumunsku; Nexi je k dispozici v Rakousku a Švédsku; Revolut je k dispozici v Rakousku a Irsku; myPOS a PAYONE jsou k dispozici v Rakousku; Square je k dispozici v Irsku; a Zettle by PayPal je k dispozici ve Švédsku. hobex v Rakousku, BOI Payment Acceptance\Global Payments v Irsku a Surfboard Payments ve Švédsku umožní Tap to Pay na iPhone svým zákazníkům v následujících týdnech. Služba Tap to Pay na iPhonu funguje s bezkontaktními kreditními a debetními kartami předních platebních sítí, včetně American Express, Discover, Mastercard a Visa,“ informoval konkrétně Apple.

Apple představil funkci Tap to Pay v únoru 2022. Funkce byla nejprve spuštěna ve Spojených státech, přičemž Apple oznámil plány na postupné rozšíření do dalších zemí. A o dva a půl roku později jsme se jí konečně dočkali i my. Je nicméně třeba jedním dechem dodat, že je určena skutečně jen pro obchodníky a služby, nikoliv pro běžné uživatele. Nepočítejte tedy s tím, že si svůj iPhone přeměníte v bezkontaktní terminál, abyste například usnadnili převody peněz vašim přátelům po zaplacení společné útraty či cokoliv podobného.