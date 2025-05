Apple mění strategii vydávání iPhone! Některé modely dorazí na jaře, jiné na podzim

Za poslední roky si uživatelé navykli na to, že Apple své nové iPhony odhaluje vždy v září s tím, že je pak v horizontu několika nadcházejících týdnů začne i prodávat. Podle nových informací se však má tato strategie již relativně brzy změnit a napodobit tak svým způsobem Samsung či další konkurenty. Z jednoho produktového odhalení všech iPhonů naráz (tedy vyjma řady „e“, stane-li se se z ní do budoucna tradice) totiž budou rázem představení dvě.

Změna má údajně nastat už v roce 2026, tedy alespoň podle zdrojů magazínu The Information totiž přišly před pár hodinami konkrétně s tím, že se kalifornský gigant chystá rozdělit vydávání iPhonů do dvou vln – konkrétně pak podle toho, o jaký model půjde. Na podzim 2026 se máme dočkat konkrétně prémiových modelů iPhone 18 Pro a 18 Pro Max, ale také zcela nové varianty s označením iPhone 18 Air a dlouho očekávaného skládacího iPhonu. Základní iPhony 18 však v tomto termínu nedorazí. Ty chce totiž Apple odhalit až na jaře 2027 s tím, že by se mělo jednat o iPhone 18 spolu s iPhone 18e. Do jisté míry se tedy bude jednat o stejný styl představování, které Apple nyní praktikuje třeba u MacBooků. I u těch je totiž řada Pro představena před základními modely a jinak by tomu nemělo být ani do budoucna.

Důvodů pro tento krok je hned několik. Apple chce jednak zjednodušit a rozložit zátěž ve výrobních kapacitách, jelikož sestava se rozroste ze současných pěti na šest modelů. Podle The Information tím firma omezí nutnost najímat obrovské množství pracovníků v jeden moment a zároveň bude mít víc prostoru pro optimalizaci výroby, testování i logistiky. Díky rozdělení představení iPhonů do dvou vln jim navíc zajistí dostatečný mediální zájem. V současnosti se totiž mezi sebou základní modely a Pro řada přetahují o pozornost.

Rozdělený launch cyklus tak dává smysl nejen logisticky, ale i marketingově. Prémiovější modely Apple nasadí tradičně v klíčovém předvánočním období, zatímco levnější zařízení přijdou na trh v klidnějším jarním okně, kde mohou lépe zazářit a oslovit méně náročné nebo cenově citlivější zákazníky. Jelikož se ale nejedná o žádné oficiální informace, je samozřejmě třeba je brát zatím s dostatečnou rezervou.