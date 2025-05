iPhone 17e příští rok nakonec možná nedorazí! A z dobrého důvodu

Zatímco se Apple letos v březnu vydal trochu nečekanou cestou a představil iPhone 16e coby dostupnější alternativu klasického modelu iPhone 16, zdá se, že s pravidelným pokračováním této nově vzniklé řady to nebude tak jednoduché. Přestože některé zdroje v předešlých týdnech tvrdily, že vývoj iPhone 17e již probíhá, podle nových informací tento model pro příští rok zatím není vůbec jistý. Tvrdí to alespoň zdroje portálu The Information, které patří mezi jedny z nejspolehlivějších.

Podle zdrojů výše zmíněného portálu má Apple na následující roky naplánováno celou řadu iPhonů včetně nových Pro modelů, skládací varianty či pokračování iPhonů řady Air, které začne nabízet letos na podzim. V seznamu na příští rok však údajně iPhone 17e chybí. Namísto něj se objevuje až iPhone 18e, který by měl podle informací dorazit až na jaře roku 2027, tedy zhruba tři roky po představení aktuálního modelu 16e.

Pokud by se tak stalo, představovací harmonogram by nahrával teorii, že se Apple s řadou „e“ bude chovat velmi podobně jako s legendární SE – tedy že nové modely budou přicházet jednou za několik let, nikoliv v ročním cyklu jako u ostatních iPhonů. Ostatně tuto variantu už dříve zmiňoval i Mark Gurman z Bloombergu, podle kterého Apple zatím neučinil definitivní rozhodnutí, zda model 17e vůbec vydá.

Na druhou stranu je ale důležité dodat, že podle The Information počítá Apple s tím, že od příští roku bude nové iPhony představovat ve dvou vlnách, kdy high-endové modely dorazí na podzim a levnější pak na jaře. A pokud chce na tuto strategii najet už příští rok a držet se jí, ve výsledku mu asi ani nezbývá nic jiného než jarní představení nového iPhonu řady „e“ skutečně odložit o rok, aby díky tomu mohl na nový harmonogram de facto od podzimu naplno najet. Jelikož se ale samozřejmě jedná jen o ničím nepodložené informace, je třeba brát vše s patřičnou rezervou.