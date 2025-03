iPhone 16e recenze: V mnoha ohledech kontroverzní, přesto však opět výjimečný

Recenze iPhone 16e je bezesporu jedním ze článkových vrcholů letošního jara na našem magazínu. To proto, že se jedná o jeden z nejočekávanějších produktů první poloviny letoška a zároveň i jeden z nejkontroverznějších iPhonů, který Apple za poslední roky představil – tedy alespoň soudě dle nejrůznějších diskuzních fór a komentářů právě na adresu tohoto telefonu. Je ale kritika oprávněná, ať už se točí kolem ceny či technických specifikací?

Právě tuto otázku jsem si v posledních dvou týdnech dennodenně kladl s tím, že odpověď na ní me zajímala snad ještě víc, než tomu bývá u iPhonů představených na podzim. Pokud tedy zajímá, zda je skutečně iPhone 16e hoden kritiky, nebo se v něm naopak skrývá poklad, pohodlně se usaďte a pusťte se do jeho recenze.

Vzhled, který znáte

Apple vsadil u novinky na léty prověřený design ve formě hranatého těla skládajícího se z hliníkového rámečku v kombinaci se skleněnými zády a samozřejmě i přední části. Pokud se vám tedy tento styl iPhonů líbí, budete spokojeni. Pokud ne, ve výsledku vám stejně nezbývá nic jiného než buď sáhnout po modelech vydaných do roku 2019 (popřípadě iPhonu SE 2020 či 2022), nebo se s tímto vzhledem prostě smířit. Nezdá se totiž, že by se od něj chtěl Apple v dohledné době jakkoliv výrazněji odklonit, pomineme-li tedy spekulace o zvětšení zadních fotomodulů iPhonů 17 a tak podobně.

Co však mě osobně trošičku na vzhledu iPhonů 16e vadí, je fakt, že jejich hrany nejsou zaobleny stejně jako tomu je v případě iPhonů 15 (Pro) či 16 (Pro). Jedná se sice do jisté míry o drobnost, ale když už chtěl Apple sjednocovat a svou novinku pojmenoval jako iPhone 16e, tedy jako další kousek z řady 16, tak nějak bych očekával, že se rozhodne pro nasazení designového prvku, který je právě pro tuto řadu typický. Navíc se objektivně drží iPhony s mírně zaoblenými hranami v ruce lépe než ty s hranami ostrými. Je ale pravda, že zrovna úchop asi není stejně moc třeba řešit, když telefon valná většina z nás skryje takřka hned po jeho vybalení a prvotním nastavení do krytu.

Fotogalerie iPhone 16e LsA 8 iPhone 16e LsA 12 iPhone 16e LsA 13 iPhone 16e LsA 14 iPhone 16e LsA 19 iPhone 16e LsA 20 iPhone 16e LsA 21 iPhone 16e LsA 22 iPhone 16e LsA 28 iPhone 16e LsA 29 iPhone 16e LsA 30 iPhone 16e LsA 31 iPhone 16e LsA 32 iPhone 16e LsA 33 iPhone 16e LsA 34 iPhone 16e LsA 35 iPhone 16e LsA 60 iPhone 16e LsA 61 iPhone 16e LsA 62 iPhone 16e LsA 3 iPhone 16e LsA 2 Vstoupit do galerie

Svým způsobem zvláštní je za mě i to, že se Apple rozhodl iPhone 16e představit jen ve dvou barevných variantách. Ty jsou sice opravdu působivé a naživo vypadají lépe než na fotkách, nicméně poslední roky se zdálo, že barevná „omezenost“ skončila a Apple se v tomto směru nebojí zajímavě experimentovat. Zde se ale vrátil do doby iPhonů X, u kterých taky bylo na výběr jen ze dvou barevných variant, což může někoho štvát. I s tímto omezením je ale holt třeba počítat.

Mě se do rukou na test dostala konkrétně bílá varianta, která působí velmi elegantně, čistě a celkově svěže. Měl jsem ale možnost si důkladně prohlédnout i černou, která je podstatně tmavší než na produktových fotkách a řekl bych, že právě díky tomu působí telefon takovým „celistvějším“ dojmem. Rámečky kolem displeje u něj totiž hezky splývají se zbytkem těla, což vyvolává vcelku zajímavý efekt jednokusového zařízení. Myslím si tedy, že ani v jednom případě vedle určitě nešlápnete. Matná skleněná záda v kombinaci s precizně opracovaným hliníkovým rámečkem totiž vypadají opravdu super.

Displej (ne)mohl být lepší

Co však už tak super nevypadá, respektive alespoň tomu tak může být pro některé uživatele, je displej. Apple vsadil u novinky na 6,1“ Super Retina XDR displej s rozlišením 2532 x 1770 px při 460 ppi, kontrastem 2 000 000 : 1, podporou P3, True Tone, HDR, či třeba maximálním jasem 800, potažmo 1200 při HDR. Papírově se tedy jedná o displej známý z iPhonů 14, který na displej základních iPhonů 16 ztrácí vlastně jen v jasu, který je v případě základní „šestnáctky“ až 2000 nitů venku.

Pokud se pak ptáte, zda je to poznat, osobně bych řekl, že nějak zásadně ne. Čitelnost displeje na slunci či pod ostrým umělým světlem je totiž stále velmi dobrá a že by mohla být lepší zjistíte zpravidla až ve chvíli, kdy vedle iPhonu 16e otevřete iPhone s vyšším jasem displeje a máte tedy dokonalé porovnání vedle sebe.

Mnoho uživatelů kritizuje Apple za to, že u iPhonu 16e použil opět jen displej s fixní 60Hz obnovovací frekvencí, když prakticky veškerá konkurence už vsází i u levnějších smartphonů na 90 či 120Hz. Třeba takový nedávno představený Samsung Galaxy A56 coby střední třída za 11 990 Kč v základu nabízí též 120Hz a totéž platí i pro jeho předchůdce A55. Zde bych ale rád řekl, že nic jiného než 60Hz se u iPhonu 16e čekat prostě nedalo vzhledem k tomu, že stejnou obnovovací frekvenci nabízí i v září 2024 odhalené iPhony 16 a 16 Plus. Nový 16e tak logicky nemohl dostat lepší displej než tyto modely, když je v hierarchii Applu pod nimi.

Zda je obecně používání 60Hz panelu u nižších řad iPhonů, potažmo i všech ostatních Apple produktů správným krokem si už musí zhodnotit uvnitř sebe každý sám. Já si to ale upřímně řečeno tak úplně nemyslím a to prostě jen proto, že některé standardy by se za mě zkrátka měly držet napříč celým trhem a obnovovací frekvence displeje je jedním z nich. Protože ať se vám to líbí nebo ne, na displej se 120Hz obnovovací frekvencí se zkrátka dívá lépe, protože je vše, co zobrazuje v pohybu, celkově plynulejší a vy si tak užijete lépe i „blbé“ scrolování.

Je mi jasné, že se na mě jako již tradičně v komentářích sesype spousta odborníků, kteří budou tvrdit, že 120Hz není vidět, lidské oko tuto obnovovací frekvenci nevnímá, rozdíl mezi 120Hz a 60Hz není a tak podobně. Stojím si ale za tím, že rozdíl je opravdu obrovský a jakmile člověk začne 120Hz displej používat, vždy, když mu do rukou přistane zařízení se 60Hz, má z něj skoro až pocit, jak kdyby bylo rozbité. Na lepší si holt člověk přivykne vždy snáz než na horší, ale samozřejmě musí mít k tomu lepšímu přístup.

Na druhou stranu ale musím na konto obnovovací frekvence displeje říci, že bez ohledu na všechno výše do jisté míry rozumím tomu, proč by si do iPhonu 16e tak či tak nenašel cestu. Jedná se totiž o telefon, který cílí na méně náročné uživatele a těm prostě o něco takového nejde, stejně jako jim nejde o spoustu dalších věcí. Nasazování podobných vychytávek by tedy ve výsledku zrovna u tohoto modelu bylo pravděpodobně dost zbytečné, byť u řady 16 (Plus) už za mě ProMotion měl být rozhodně.

Velké diskuze rozvířilo i nasazení výřezu v displeji namísto modernějšího Dynamic Islandu. I zde si ale kladu otázku, zda je toto rozhodnutí ze strany Applu založeno skutečně jen na snaze ušetřit, nebo je za ním něco většího. Jasně, šetřit při výrobě Apple určitě chtěl, ale opět si říkám, zda není pro nenáročné uživatele výřez v displeji lepší volbou, protože se jedná prostě jen o „černý flek“ s nulovou nutností interakce s ním, takže je ve výsledku i zcela pochopitelný.

To Dynamic Island už nějakou tu interakci s uživatelem vyžaduje a pro technicky méně zdatné může být svým způsobem otravný, protože jeho použití zkrátka nepochopí. Nicméně optikou technologického fanouška bych samozřejmě na iPhonu 16e viděl Dynamic Island daleko radši, protože by využitelnost telefonu posunul poměrně zajímavým způsobem kupředu.

V krátkosti bych se ještě rád zastavil u rámečků kolem displeje, které sice vypadají na produktových fotkách jako velmi úzké, ale v reálu působí pohledově jako docela široké. Je zkrátka vidět, že ač se Apple novinku snaží maskovat za iPhone 16(e), zrodila se z iPhonu 14, čemuž právě tloušťka rámečků odpovídá. Aspekt zužitkování starších dílů, které se nevyužily pro iPhony 14 či je lze vyrobit levněji než ty pro nejnovější iPhony je tu tedy rozhodně hmatatelný.

Displej iPhonu 16e si však v žádném případě nezaslouží jen kritiku, jak to může z předešlých odstavců vypadat. Jeho zobrazovací schopnosti jsou totiž opravdu super a ať už na něm koukáte na videa, prohlížíte fotky či třeba jen surfujete po internetu, budete z jeho podání barev, ostrosti i jemnosti nadšeni. I pozorovací úhly jsou naprosto parádní a odezva na dotyk samozřejmě jakbysmet. O to víc vlastně zamrzí absence zajímavější obnovovací frekvence displeje, Always-on či Dynamic Islandu. V prvních dvou případech je to ale pochopitelné vzhledem k případné kanibalizaci na dražších iPhonech 16 a 16 Plus, ve třetím je to pak do určité míry ryze ekonomický tah.

Fotogalerie #2 iPhone 16e LsA 33 iPhone 16e LsA 34 iPhone 16e LsA 35 iPhone 16e LsA 36 iPhone 16e LsA 37 iPhone 16e LsA 38 Vstoupit do galerie

Výkon, který není jen o rychlosti telefonu

Že je iPhone 16e přímým nástupcem iPhonů SE napovídá i to, že u něj Apple nasadil stejný čip, jakým disponují základní iPhony 16 představené v loňském roce. Tedy skoro. Apple A18 v iPhonu 16e totiž nabízí 6jádrové CPU a „jen“ čtyřjádrové GPU namísto pětijádrového, které nabízí A18 v iPhonu 16. To vše je pak doplněno ještě 16jádrovým Neural Enginem, 8GB RAM paměti a 128, 256 či 512GB.

Papírově jsou tedy specifikace telefonu působivé a musím říci, že při reálném využití vás osloví zrovna tak. Jedno chybějící grafické jádro absolutně nepoznáte a co do svižnosti je pak telefon srovnatelný s iPhony 16 Pro. Ať už potřebujete spouštět náročné aplikace či jste fanoušky AAA her, vězte, že vám vše iPhone rozjede rychle, spolehlivě a bez sekání. Navíc mi přijde, že ani nějak zvlášť nehřeje, což je rozhodně dobrá zpráva.

Nasazení čipu A18 v kombinaci s 8GB RAM je však skvělou zprávou nejen z hlediska výkonu telefonu jako takového, ale i z hlediska softwarové podpory. Je totiž jasné, že použití těchto komponentů předurčuje iPhonům 16e stejně dlouhou softwarovou podporu jako podstatně dražším iPhonům 16 či 16 Pro. Vždyť iPhone 16e začíná na 16 990 Kč, zatímco iPhone 16 na 23 990 Kč a iPhone 16 Pro dokonce na 29 990 Kč. I přes velké cenové rozdíly však máte zajištěno, že iPhone 16e bude dostávat softwarové aktualizace stejně dlouho jako podstatně dražší 16 Pro, protože disponuje stejným množstvím RAM paměti a jen o něco málo slabším procesorem.

Právě délka softwarové podpory je pak za mě osobně u iPhonu 16e naprosto stěžejním faktorem, který je dost možná ještě daleko důležitější než tomu je u iPhonů 16 či 16 Pro. Nový 16e je totiž určen dle mého primárně pro méně náročné uživatele či firmy, kde není tlak na nové funkce a kde je naopak pozitivně vnímána dlouhá výdrž baterie, dobrý foťák a celková spolehlivost telefonu.

Právě to předurčuje iPhone 16e k mnohaletému používání a o to víc potěší, že právě to bude díky dlouhé softwarové podpoře, kterou lze nyní odhadnout klidně do roku 2030 či 2031, naprosto bez problému možné. A pokud se do budoucna podaří rozjet v Evropské unii v nějaké zajímavější formě i Apple Intelligence (zajímavější forma je podpora češtiny, jelikož bez ní je Apple Intelligence jako taková ve větší míře nevyužitelná), bude A18 s 8GB RAM kombinací ještě dokonalejší.

Foťák vás bude bavit, ale i klamat

Ačkoliv Apple o iPhonu 16e nemluví jako o přímém nástupci řady SE, faktem je, že podobností s ní je u tohoto modelu víc než dost. Jednou z nich je pak i zadní fotoaparát, který je pouze jednoobjektivový. Apple vsadil konkrétně na Fusion (širokoúhlý) foťák s rozlišením 48MPx a clonou f/1,6, který disponuje optickou stabilizací obrazu, podporou nočního režimu či 2x optickým zoomem, který však nefunguje jako pravý zoom, ale „jen“ jako výřez 12MPx fotky ze 48MPx fotky. Obecně se pak dá říci, že širokoúhlý foťák se papírově (myšleno dle specifikací viditelných na oficiálním webu) od toho, který použil Apple u iPhonů 16, téměř neliší.

Nenechte se však zmást. První rozbory totiž odhalily, že Apple použil u foťáku iPhonu 16e podstatně menší snímací senzor než v případě iPhonu 16, což se chtě nechtě projeví na tom, kolik detailů, světla a celkově „dat“ scény dokáže foťák zachytit. Jen pro zajímavost, senzor by měl být shodný s tím, který Apple používá ve 48MPx ultraširokoúhlém objektivu iPhonu 16 Pro, takže se rozhodně nejedná o žádné staré železo. Nicméně máte-li na tento foťák něco odfoceno, zajisté víte, že o šum ve fotkách a další artefakty bohužel stále úplně nouze není. To se však u iPhonu 16e povedlo zřejmě za velkého přičinění softwaru eliminovat.

Právě foťák jsem se v posledních dvou týdnech snažil otestovat co možná nejvíc, abych zjistil, o kolik horší nebo spíš jiný je oproti iPhonům 16 a 16 Pro. A po dvou týdnech focení musím říci, že jiný sice je, nemusí to však být tak úplně na škodu.

Pokud si pamatujete mou recenzi iPhonu 16 Pro, potažmo iPhonu 16, dost možná si vybavíte má slova o tom, že tyto modely fotí mezigeneračně „jinak“. Říci, že fotí lépe či hezčeji totiž úplně nejde, protože to není tak úplně pravda. Jejich unikátnost tkví zejména v tom, jak reálně dokáží danou scénu zachytit. Je sice fakt, že realita není vždy tak hezká jak softwarově upravené fotky z iPhonů 15 (Pro) a starších, ale pokud vám jde o co nejbližší zachycení reality, iPhony 16 a 16 Pro jsou v tomto směru – troufnu si říci – mistry. A to i za cenu toho, že se fotky z nich nemusí líbit každému.

Fotogalerie #4 Foto iPhone 16e 1 iPhone 16e Foto iPhone 16e 2 iPhone 16e Foto iPhone 16e 3 iPhone 16e Foto iPhone 16e 4 iPhone 16e Foto iPhone 16e 5 iPhone 16e Foto iPhone 16e 6 iPhone 16e Foto iPhone 16e 9 iPhone 16e Foto iPhone 16e 7 iPhone 16e Foto iPhone 16e 8 iPhone 16e Foto iPhone 16e 10 iPhone 16e Foto iPhone 16e 11 iPhone 16e iPhone 16e fotky 2 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e fotky 3 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e fotky 4 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e fotky 5 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e fotky 6 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e fotky 7 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e fotky 9 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e fotky 10 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e fotky 11 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e fotky 12 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e fotky 13 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e fotky 14 Fotka z iPhone 16e Vstoupit do galerie

Apple se nicméně rozhodl, že tímto směrem tak úplně u iPhonu 16e nepůjde a foťák tohoto modelu vytvořil spíš v duchu starších iPhonů. Výsledek jeho snahy je pak víc než zajímavý – tímto modelem jste totiž leckdy schopni vyfotit na pohled líbivější snímky, než které dokážete zachytit na iPhone 16 či 16 Pro. Kvůli menšímu senzoru jsou sice méně detailní, toho si ale upřímně všimnete takřka jen ve chvíli, kdy si přiblížíte komplikovanější struktury na fotkách. Pohledově ale skutečně nemají fotky z iPhonu 16e chybu, což ale nakonec vlastně právě chyba být může.

Když jsem totiž v posledních dnech „cvakal“ vedle sebe iPhonem 16e, 16 Plus a 16 Pro, čím dál tím víc jsem si uvědomoval, že to, co vidím na displeji iPhonu 16e sice vypadá pohledově super, trochu mě však štve, že je to vlastně bombastičtější než jaká je realita. Jinými slovy, modré nebe na fotce vypadá krásně, ale když člověk fotí, myslím si, že chce daný okamžik zachytit přesně tak, jak právě je a nikoliv tak, jak by mohl být.

Asi to tedy bude znít divně, ale pro mě osobně fotí iPhone 16e až moc geniálně. Věřím však, že právě jeho schopnost vyfotit vždy prakticky dokonalou fotku ve výsledku jeho cílová skupina dokáže ocenit. Protože pokud někdo není technicky či fotograficky zběhlý, jde mu ve výsledku jen o to, aby vyfotil hezkou fotku a neřeší věci kolem. A to mu Apple u iPhonu 16e umožní.

Vůbec poprvé se navíc telefon z řady SE, do které zapadá 16e samozřejmě jen pomyslně, dočkal podpory nočního režimu u focení. I zde ale narazíte na určitá úskalí související s nasazením menšího snímacího senzoru. Ten totiž pojme méně světla a tudíž je třeba, aby mu bylo více dopomáhání softwarem. To se ve výsledku projevuje jednak tak, že focení na noční režim trvá v porovnání s iPhony 16 (Pro) déle (kdy stejná scéna je na ně focena například sekundu, zatímco iPhone 16e potřebuje tři) a zároveň jsou výsledné fotky opět více „vyhnány“ softwarem. I zde platí, že leckdy vypadají na pohled líbivěji, nicméně je třeba počítat s tím, že je to na úkor určité přirozenosti.

Fotogalerie #5 iPhone 16e foto noc 1 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc 2 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc 3 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc 4 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc 5 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc 6 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc 7 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc 8 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc 9 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc 10 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc 11 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc vs Plus 2 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc vs Plus 5 Fotka z iPhone 16e Vstoupit do galerie

Co se mi pak na nočním režimu iPhonu 16e líbí, pak to, jak pracuje s umělým pouličním světlem v záběru. To sice samozřejmě výsledný snímek určitým způsobem ovlivní, nicméně naštěstí už neplatí, že by například kolem lamp či jiných zdrojů světla byly vidět světlé obrysy, jak tomu bývalo dříve. Redukce výrazně jasných objektů na jinak černých snímcích v podání Applu se tedy za poslední roky opravdu zlepšila a díky tomu je tak i foťák iPhonu 16e pro tento typ focení skvěle využitelný.

I zde se můžeme samozřejmě bavit o tom, že doplnit širokoúhlý foťák o ultraširokoúhlý by bylo hezké a iPhone 16e by se díky tomu stal opět o něco žhavějším zbožím. Nicméně i v tomto případě je nutné brát v potaz, že jakékoliv vylepšení, které by bylo převzato z iPhonů 16 (Plus), jim může prodejně uškodit, což si zkrátka Apple nemůže dovolit. Nemá tedy smysl lamentovat nad tím, že fotosoustava iPhonu 16e se skládá jen z jednoho zadního foťáku, stejně jako nemá smysl nadávat na to, proč základní iPhony 16 nemají teleobjektiv. Apple má holt foťákovou strategii nějak nastavenou a jakékoliv vybočení může způsobit prodejní katastrofu.

Výdrž baterie a nabíjení coby hvězdy večera

Zcela na rovinu musím říci, že jestli mě iPhone 16e něčím zaujal ještě víc než svým foťákem, je to výdrž jeho baterie, která je prostě fantastická. Když Apple při představení telefonu hlásal, že se jedná o iPhone s nejdelší výdrží baterie mezi všemi dosud představenými 6,1“ modely, říkal jsem si, že realita bude dost zajímavá vzhledem k tomu, že jeho slova zpravidla vychází z laboratorních měření.

Příliš na zřetel jsem nebral ani první testy zveřejněné na YouTube, jelikož jsou za mě vždy dost sterilní a jen minimálně simulují běžné využití telefonu. Protože co si budeme povídat, koukat x hodin v kuse na video na nějaké streamovací platformě na mobilu asi nebudeme. Výdrž jsem se proto rozhodl prověřit tím nejlepším testem, který znám – tedy běžným životem.

Protože jsou mé pracovní dny ve valné většině případů stejné, nejjednodušší test pro mě je vždy ve výsledku začít testovaný telefon používat coby své primární zařízení a fungovat s ním prostě tak, jak jsem zvyklý. Na pár dní jsem tedy vyměnil iPhone 16 Pro za iPhone 16e s tím, že jsem přes něj řešil veškeré telefonáty a maily, fotil přes něj, využíval jej v autě pro CarPlay, občas si na něm zahrál, surfoval na internetu a tak podobně.

Abyste měli co nejlepší představu – za den mi na telefonu cinkne zhruba 200 notifikací, volám kolem 2 hodin čistého času, vyřídím odhadem 20 zpráv a odepíšu na 10 mailů. Do toho samozřejmě nějaké ty legrácky typu čtení článků na internetu před spaním, sledování videí na YouTube ve volných chvílích a tak podobně. Když pak řídím, většinou mi CarPlay běží tak hodinku. Co se pak týče připojení, většinu dne jsem v pracovně na WiFi, venku pak na 5G.

Při tomto stylu používání mi iPhone 16 Pro zpravidla večer v průměru hlásí kolem 20 % zbývající baterie. U iPhonu 16e jsem se ale při stejném režimu dostával večer na zhruba 35 % zbývající baterie. Výdrž je tedy za mě opravdu skvělá a musím před ní smeknout i coby majitel vyšší řady. Při méně aktivním využívání vám totiž bude telefon určitě stačit nabíjet i jednou za tři dny, což je na dnešní dobu celkem mazec.

V souvislosti s výdrží si ještě dovolím vzpomenout na jednu legrácku, která mě při testování telefonu potkala. Když jsem měřil délku nabíjení telefonu z 0 na 100 %, byl občas celkem problém telefon nějak rozumně vybít. Využíval jsem pro to zpravidla přehrávání mnohahodinových 4K videí za YouTube, u kterých jsem napálil naplno jas displeje, aby byla spotřeba co největší a zároveň jsem s tím neměl moc práce. Ani při tomto stylu používání se však telefon ne a ne vybít a já propadal tak trochu zoufalství. Protože aby mi vydržel běžet 8 hodin nepřetržitého přehrávání videa přes WiFi se 100% jasem displeje poté, co jsem video zapnul při úrovni nabití 35 %, to je za mě prostě úlet. Apple tedy opravdu s výdrží kouzlil.

Co se týče nabíjení, k dispozici máte dvě možnosti – konkrétně kabelové a bezdrátové nabíjení. V případě kabelového je zde samozřejmě podpora rychlonabíjení, kdy při použití 20W adaptéru zvládnete iPhone nabít z 0 na 50 % za 30 minut. V mém případě jsem se při použití silnějšího (konkrétně 100W adaptéru) dostal za 30 minut na ještě příjemnějších 58 %, přičemž na 100 % stačilo telefonu dohromady nabíjení po dobu 1 hodiny a 45 minut. Podrobněji jsem se o tomto testu rozepsal v mém starším článku.

Nechyběl samozřejmě ani test nabíjení bezdrátového, které je přitom některými uživateli označováno za hlavní úskalí novinky. Ta totiž nedisponuje podporou MagSafe 1 a 2 a tím pádem ji zvládnete nabíjet maximálně 7,5W namísto příjemnějších 15W, popřípadě 25W. Vadí to však ve skutečnosti něčemu? Upřímně řečeno, úplně si to nemyslím. Do plna totiž odkážete nabít tento model i se 7,5W příkonem za solidní 2 hodiny a 46 minut, přičemž iPhone 16 Pro s podporou MagSafe nabijete jen o něco málo rychleji. Pokud vás problematika nabíjení zajímá více, připravil jsem pro vás článek níže.

Ač jsem byl sám absencí MagSafe po představení docela zaskočen, po dvou týdnech testování musím říci, že začínám tak nějak chápat, proč u telefonu chybí. Je to jednoduše proto, že jeho přidaná hodnota je vlastně docela malá, jelikož spočívá vlastně jen v o něco rychlejším nabíjení a možnosti připnout magnetické příslušenství přímo na telefon.

Co si ale budeme nalhávat, valná většina z nás stejně nosí iPhone v krytu, skrze který iPhonu 16e dodat MagSafe lze už nyní. A jestli poté nabijete skrze magnetickou nabíječku připnutou přes kryt váš iPhone 16e o 20 minut rychleji či pomaleji, to si myslím, že je docela jedno. Protože pokud chce člověk rychle nabít iPhone, tou nejlepší cestou je i nadále kabel.

Nechápejte prosím předešlé řádky tak, že se Applu zastávám a souhlasím s tím, že z jeho pozice mělo smysl těch pár centů za magnety v těle iPhonu 16e ušetřit. Stále si totiž samozřejmě myslím, že zrovna na této věci by se šetřit tak úplně nemělo už jen proto, že se jedná skutečně jen o pár magnetických plíšků. Spíš chci předešlými řádky říci, že nejspíš chápu, jak si mohl Apple tuto věc vůbec dovolit. Musí mu totiž být jasné, že o MagSafe ve výsledku novinka úplně nepřichází.

Chválit pak Apple za to, že u iPhonu 16e nasadil místo ikonického Lightning portu USB-C je vzhledem k tomu, že byl k tomuto kroku dotlačen ze strany Evropské unie samozřejmě nemístné. Přesto si však neodpustím říci, že je prostě super, když má elektronika jednotný nabíjecí port a já s sebou nemusím tahat více typů kabelů, protože si pro MacBook, AirPods a iPhone vystačím s jedním. Skoro si až říkám, že je škoda, že Evropská unie nepřišla s tímto nařízením dřív.

Další zajímavosti: C1 potěší, absence U čipu už méně

iPhone 16e je prvním produktem s vlastním 5G modemem přímo z dílny Applu. Jeho vývoj trval dlouhé roky, přičemž několikrát to podle uniklých informací dokonce vypadalo na jeho úplné odpískání. Nakonec se tak však nestalo a kalifornský gigant tak mohl letos konečně ukázat, na čem v posledních letech intenzivně pracovat.

Mnoho informací sice o modemu C1 neposkytl, v tiskové zprávě odhalující iPhone 16e však o něm hovořil jako o extrémně energeticky účinném modemu, což je s ohledem na to, na jakou výdrž jsem se dostával i při používání 5G pravda. Kdybych pak měl zhodnotit rychlost či stabilitu připojení, na místech, kde se standardně pohybuji s iPhonem 16 Pro, jsem měl stejný signál i rychlost u i iPhonu 16e s C1. Jak na tom je modem na místech s horším signálem pak hodnotit nemůžu, protože v mém okolí je 5G rozšířeno velmi slušně.

Jestli si na něco majitelé starších iPhonů u modelu 16e zvyknou určitě rychle a navíc moc rádi, pak je to podle mě akční tlačítko, na které si lze „naprogramovat“ řadu akcí v čele se spuštěním svítilny, aplikace Domácnost, hlasový záznam, Shazam, lupu, určitou zkratku a tak podobně. Ačkoliv se ve světě iPhonů nejedná o nic vyloženě nového, je super, že Apple tento prvek přenesl i sem, protože ovládání iPhonu 16e zajímavým způsobem zpříjemní, zrychlí a zjednoduší. Jedná se totiž přesně o takovou tu drobnost, kterou je fajn mít k dispozici.

Co naopak úplně nepotěší, je absence ultraširokopásmového čipu U1 či U2, který by umožnil majitelům těchto modelů například využívat Apple Car Key pro odemykání a startování vozu, ale hlavně by díky této drobnosti mohli naplno využít AirTagy. Jejich místní hledání, kdy je dokážete skrze rozhraní v Najít dohledat doslova na jednotky centimetrů, je totiž závislé právě na čipu U1/U2 a je za mě škoda, že s iPhonem vydaným v roce 2025 nic takového k dispozici není. Vždyť čip U1 dostaly do vínku i iPhony z roku 2019, které lze nyní sehnat nové pod 10 000 Kč. Tohle mi tedy úplně smysl nedává.

Diskutabilní je pak za mě osobně i nasazení WiFi 6, když iPhony 16 a 16 Pro disponují standardem WiFi 7. Samozřejmě chápu, že cílová skupina iPhonů 16e asi úplně po superrychlém internetu neprahne, ale říkám si, že zrovna tento model je telefon, který si pravděpodobně mnoho lidí koupí s vědomím, že jej bude používat třeba dalších 6 let nebo prostě do doby, než jim úplně „umře“. A je celkem škoda, že až se v nadcházejících letech WiFi 7 pořádně rozšíří do domácností, obchodů, kanceláří a tak podobně, iPhony 16e budou v tomto směru limitovány. Jak ale říkám, úplně si nemyslím, že zrovna jejich majitele bude rychlost bezdrátového nějak zásadně strašit.

Resumé: Kritika není na místě

Moc dobře si uvědomuji, co se o iPhonu 16e v komentářích nejen pod našimi články, v diskuzních fórech či na sociálních sítích napsalo a napovídalo. Na mysli mám zejména kritiku za vysokou cenu v kombinaci s kompromisy v technických specifikacích telefonu. Musím ale říci, že ač jsem měl z iPhonu 16e po představení taktéž docela rozpačité pocity, po dvou týdnech testování musím říci, že se za mě jedná o velmi zdařilý telefon, který dává v nabídce Applu smysl. Ten totiž našel opravdu chutný recept na iPhone, který toho dokáže nabídnout vskutku hodně, v lecčem dokáže velmi pozitivně překvapit a zároveň je dostupný za solidní cenu.

Ano, můžeme se bavit, proč není levnější či zda místo něj nemá smysl pořídit spíš iPhone 15, potažmo nějaký bazarový Pro model. Myslím si ale, že odpovědět na tuto otázku vlastně ani obecně nejde, protože je při výběru nového telefonu vždy extrémně důležité zohlednit, co od něj vlastně očekáváte.

iPhone 16e vám například dokáže nabídnout opravdu velkorysou výdrž baterie, vynikající výkon, skvělý, byť jednoduchý, foťák a co může být pro mnoho lidí klíčové, i softwarovou podporu odpovídající zbylým „šestnáctkovým“ iPhonům, což u starších modelů prostě garantovat nelze. Pokud je tedy pro vás tohle vše důležité, pak vás iPhone 16e nezklame. Je-li ale pro vás důležitější například ultraširokoúhlý fotoaparát či podobné věci, zde štěstí samozřejmě nenajdete.

Já osobně bych se jej nebál doporučit stávajícím majitelům modelů SE a stejně tak i majitelům základních iPhonů 12, 13 a dost možná i 14. Za 16 990 Kč toho totiž dostanete opravdu dost a upřímně jsem přesvědčen o tom, že i víc, než po prvním pohledu do technických specifikací telefonu očekáváte. A to říkám jako člověk, co roky používá iPhony řady Pro.

