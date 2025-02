Testujeme nový iPhone 16e a toto jsou naše první dojmy z něj

Na dnešní den si Apple naplánoval start prodejů nových iPhonů 16e a jelikož nám do redakce jeden testovací vzorek dorazil samozřejmě taky a já si s ním už pár hodin hraji, je na čase vás seznámit s tím, jak na člověka takříkajíc „na první dobrou“ působí. Pokud nad ním tedy přemýšlíte i vy, následující řádky by vám mohly pomoci v rozhodování. Raději však hned takto na úvod zdůrazním, že se jedná skutečně jen o první dojmy z telefonu, které jsem nabyl po pár hodinách hraní si s ním. Podrobná recenze iPhonu 16e vyjde na našem magazínu v horizontu několika dnů, pravděpodobně pak příští víkend.

Měl jsem možnost si prohlédnout jak bílou, tak černou variantu, přičemž obě vypadají designově opravdu hezky. Černá je v reálu ještě tmavší než na produktových fotkách a myslím si, že svým odstínem snese srovnání třeba s iPhonem 14 Pro, který byl též dost tmavý. Bílá varianta je pak typicky zkombinována se světlým hliníkovým rámečkem, přičemž v obou případech jsou samozřejmě nasazena matná záda, díky kterým je designově iPhone 16e solidně sjednocen s řadou 16. Je nicméně důležité zmínit, že rámeček je u něj použit s relativně ostrými hranami á la iPhone 14, takže telefon v ruce nemusí působit tak příjemně jako v případě iPhonů 15 (Pro) a 16 (Pro) s rámečky podstatně zaoblenějšími.

Velikostně se jedná o starý známý 6,1“ telefon se všemi klady i zápory. Pro lidi s většíma rukama tedy nebude jeho ovládání jednou rukou problematické, ale uživatelé, kteří mají ruce menší – typicky pak ženy – zřejmě nebudou z velikosti úplně nadšeny, jelikož iPhone 16e jednou rukou už zvládnou ovládat jen stěží. Pokud tedy bude člověk přecházet například z iPhonu SE 2 či 3, čeká jej docela tvrdý náraz, jelikož velikostní nárůst je tu opravdu znatelný.

Co mě svým způsobem zklamalo, jsou rámečky kolem displeje, které mi přijdou vizuálně docela silné a celkově hezký vzhled telefonu do jisté míry degradují. Jedním dechem ale musím dodat, že tyto řádky píšu coby uživatel iPhonu 16 Pro, jehož rámečky jsou naopak velmi tenké a tudíž je můj pohled trochu zkreslený. Pokud totiž bude člověk přecházet ze staršího modelu, tloušťka rámečků jej štvát nebude či jej naopak potěší. Protože třeba oproti iPhonu 11 nebo SE 2/3 jsou rozhodně tenčí.

Zobrazovací schopnosti displeje jsou za mě opravdu působivé a až na absenci podpory ProMotion (tedy variabilní obnovovací frekvence do 120Hz) zde není za mě moc co řešit. Zda reálně pocítím při určitých situacích nižší jas, který by měl způsobovat horší čitelnost na slunci či pod světlem obecně, ale ukáže až čas a důkladné testování. Dost diskutabilním rozhodnutím je pak pro mě osobně horní výřez v displeji, který věřím, že leckomu není úplně po chuti. Já s ním problém nemám, protože přijde, že modernější Dynamic Island i roky po jeho odhalení stále nepodporuje tolik aplikací, kolik bych čekal. Naprosto ale chápu, že se tento prvek někomu líbí daleko víc a pak by jej logicky očekával i zde.

Co naopak potěší, je akční tlačítko, na které si můžete naprogramovat celou řadu funkcí, což vám může celkově zpříjemnit a usnadnit používání iPhonu jako takového. Jedná se sice do jisté míry o drobnost, ale přesně takovou, kterou je fajn mít. O to víc zamrzí, že totéž nemůžu říci o MagSafe, který by se mi u tohoto modelu hodně líbil, ale který se bohužel Apple rozhodl vynechat. Jasně, chápu, že ne každý tento prvek využívá, ale je škoda, že ti, kteří jej mají rádi, si jej zde neužijí. Já třeba MagSafe využívám k nabíjení v 90 % případů a i nyní jsem se snažil intuitivně připnout iPhone k MagSafe stojánku, abych jej pro testování nabil.

Kapitolou samou pro sebe je pak fotoaparát, který se mi alespoň zatím dost líbí a který věřím, že může být pro uživatele starších modelů argumentem k přechodu. Fotky z telefonu sem zatím dávat záměrně nebudu, protože foťák jako takový si ještě potřebuji řádně osahat a nerad bych vás tu „krmil“ ne úplně zdařilými snímky, ze kterých byste mohli nabýt dojem, že telefon nefotí tak, jak byste čekali. Z toho, co jsem zatím „nacvakal“ si ale troufám říci, že 48MPx Fusion objektiv stojí opravdu za to a při dobrém i mírně horším světle dokáže zachytit opravdu působivé snímky. Dvojnásobné „optické“ přiblížení (tedy výřez 12MPx fotky ze 48MPx fotky) pak funguje stejně spolehlivě jako v případě ostatních iPhonů 16 (Pro).

Co tedy o iPhonu 16e po pár hodinách testování říci? V mých očích se jedná o designově povedený telefon, který dokáže některými prvky rozhodně zaujmout, jinými v čele s absencí MagSafe nebo U1/U2 čipu ale naopak zklamat. Na konci dne si pak člověk chtě nechtě položí otázku, zda se za cenu, za kterou jej Apple prodává, vyplatí. Odpověď na tuto otázku vám v tomto článku sice ještě určitě nedám, neodpustím si podotknout, že kdyby byl telefon byť jen o jeden či dva tisíce levnější, rozhodování ohledně jeho koupě by bylo úplně jiné.

