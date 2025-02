Máme v redakci zbrusu nový iPhone 16e! Pojďte si jej s námi rozbalit

Ode dnešní 8. hodiny ranní se v České republice začal prodávat nový iPhone 16e, který světu odhalil poměrně komorně skrze tiskovou zprávu minulý týden ve středu. Nám samozřejmě pár vzorků na testování do redakce také dorazilo a my se tak už nemůžeme dočkat toho, až si je s vámi rozbalíme a začneme je testovat. Pojďme tedy na to!

Fotogalerie iPhone 16e LsA 1 iPhone 16e LsA 2 iPhone 16e LsA 3 iPhone 16e LsA 4 iPhone 16e LsA 5 iPhone 16e LsA 6 iPhone 16e LsA 7 iPhone 16e LsA 8 iPhone 16e LsA 9 iPhone 16e LsA 10 iPhone 16e LsA 11 iPhone 16e LsA 12 iPhone 16e LsA 13 iPhone 16e LsA 14 iPhone 16e LsA 15 iPhone 16e LsA 16 iPhone 16e LsA 17 iPhone 16e LsA 18 iPhone 16e LsA 19 iPhone 16e LsA 20 iPhone 16e LsA 21 iPhone 16e LsA 22 iPhone 16e LsA 23 iPhone 16e LsA 24 iPhone 16e LsA 25 iPhone 16e LsA 26 iPhone 16e LsA 28 iPhone 16e LsA 29 iPhone 16e LsA 30 iPhone 16e LsA 31 iPhone 16e LsA 32 iPhone 16e LsA 33 Vstoupit do galerie

Jak můžete sami vidět, krabička vypadá přesně tak, jak je u Applu zvykem, což bylo vzhledem k danému modelu zcela očekávané. Můžete na ní vidět displej iPhonu 16e s novou tapetou a zlehka i hliníkový rámečky telefonu. Nám do redakce dorazila konkrétně bílá varianta, přičemž dále je k dispozici už jen černá. Na barvy byl tedy Apple docela skoupý, což však ve výsledku vzhledem k tomu, že i iPhony SE nabízel jen ve třech variantách, vlastně ani příliš nepřekvapí. Balení jako takové pak samozřejmě nezaujme už zhola ničím – kromě iPhonu v něm naleznete ještě nabíjecí USB-C/USB-C opletený kabel či jehlu na SIM a šanon s manuály. Na samolepky pak můžeme zapomenout, stejně stejně jako u iPhonů 16 (Pro) z podzimu. Co se týče prvních dojmů, ty vyjdou na našem magazínu do pár hodin, až se s telefonem řádně seznámíme.

iPhone 16e půjde zakoupit zde

Speciálně u Mobil Pohotovosti pořídíte iPhone 16e už za 12 490 Kč, anebo za 536 Kč x 26 měsíců, stačí upgradovat ze svého stávajícího zařízení.