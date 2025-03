Porovnali jsme, jak fotí za tmy iPhone 16e a iPhone 16 Pro! Výsledek je zajímavý

Protože vás nedávný noční fototest iPhonu 16e vs. iPhone 16 Plus dost zaujal, byla by škoda na něj nenavázat dalším. Tentokrát jsem proti sobě postavil iPhone 16e a iPhone 16 Pro – tedy nejlevnější a nejdražší „šestnáctkové“ iPhony, které od sebe dělí v základu vcelku propastných 13 000 Kč. Je ale tato částka, která se takřka rovná pořizovací ceně jednoho iPhonu 16e, při porovnání večerních fotek vidět? Přesně o tom se můžete přesvědčit skrze fotky níže. Pokud vás pak zajímá, jak si stojí iPhone 16e proti iPhonu 16 Pro ve dne za dobrého světla, mrknout můžete na náš starší článek.

Stejně jako ve článku srovnávajícím noční focení iPhonem 16e a 16 Plus musím hned na úvod říci, že nasazení menšího fotosenzoru u levnějšího modelu poznáte třeba už jen tím, že focení v nočním režimu trvá déle. To, co jste schopni na iPhone 16 Pro vyfotit v nočním režimu za sekundu, iPhonu 16e trvá kvůli potřebě získat více obrazových dat tři sekundy (doslova). Často se pak setkáte i s tom, že zatímco iPhone 16 Pro dokáže danou scénu vyfotit ještě bez aktivace nočního režimu, iPhone 16e si tímto režimem už musí dopomoci ke kvalitnímu výsledku. Je proto třeba počítat s tím, že chcete-li na iPhone 16e fotit večer za tmy, musíte mít podstatně pevnější ruce než potřebujete pro focení s iPhonem. 16 Pro. Protože co si budeme povídat – udržet nehybně telefon tři sekundy není úplná legrace.

Kdybych pak měl zhodnotit kvalitu fotek, platí zde přesně to, co u všech předešlých srovnání – tedy, že má iPhone 16e tendenci softwarově fotky zlepšovat víc, než by se možná občas slušelo, jelikož jsou poté někdy trochu nepřirozené. Je sice pravda, že některé fotky z 16e jsou na oko líbivější než ty z 16 Pro, realitě jsou však ty z dražšího telefonu daleko bližší. Foťák iPhonu 16 Pro navíc vyniká i v zachycení detailů, čehož si lze všimnout při přiblížení.

iPhone 16e foto noc 4 Fotka z iPhone 16e iPhone 16 Pro foto noc 4 Fotka z iPhone 16 Pro

iPhone 16e foto noc 10 Fotka z iPhone 16e iPhone 16 Pro foto noc 10 Fotka z iPhone 16 Pro

iPhone 16e foto noc 6 Fotka z iPhone 16e iPhone 16 Pro foto noc 6 Fotka z iPhone 16 Pro

iPhone 16e foto noc 9 Fotka z iPhone 16e iPhone 16 Pro foto noc 8 Fotka z iPhone 16 Pro

iPhone 16e foto noc 2 Fotka z iPhone 16e iPhone 16 Pro foto noc 2 Fotka z iPhone 16 Pro

Obecně se ale nebojím říci, že při přímém srovnání foťáku iPhonu 16e a 16 Pro si levnější model nevede vůbec špatně a nemít přímé srovnání s jinými modely, vlastně asi moc menší míru detailů či určité zkreslení neřeším. Právě srovnání totiž ve výsledku dokáže ukázat, v čem má daný model rezervy a čeho by teoreticky mohl být s nasazením lepšího hardwaru schopen.

Fotky z iPhone 16e iPhone 16e foto noc 1 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc 2 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc 3 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc 4 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc 5 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc 6 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc 7 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc 8 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc 9 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc 10 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc 11 Fotka z iPhone 16e Vstoupit do galerie

Fotky z iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro foto noc 1 Fotka z iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro foto noc 2 Fotka z iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro foto noc 3 Fotka z iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro foto noc 4 Fotka z iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro foto noc 5 Fotka z iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro foto noc 6 Fotka z iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro foto noc 7 Fotka z iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro foto noc 8 Fotka z iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro foto noc 9 Fotka z iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro foto noc 10 Fotka z iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro foto noc 11 Fotka z iPhone 16 Pro Vstoupit do galerie

Odpověď na otázku, zda je foťák iPhonu 16 Pro při nočním focení skutečně o 13 000 Kč lepší než foťák iPhonu 16e, si musí vytvořit každý sám za sebe podle toho, jaké jsou jeho fotografické preference. Za mě osobně tu ale nějaký vyloženě zásadní rozdíl nevidím, byť musím samozřejmě uznat, že iPhone 16 Pro si s nočním focením dokáže poradit lépe. Kdybych se ale měl jen na základě foťáku rozhodovat, zda si koupím telefon za 16 990 Kč, nebo si připlatím 13 000 Kč a sáhnu po iPhonu 16 Pro za 29 990 Kč, jen foťákem bych si příplatek určitě neobhájil.