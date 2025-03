Porovnali jsme, jak venku fotí iPhone 16e a iPhone 16 a nestačili jsme se divit

Nový iPhone 16e je od minulého pátku v prodeji a jelikož mi na stůl jeden kus pro důkladné otestování již přistál, seznamuji se s ním čím dál tím blíže. O víkendu jsem jej například s sebou vzal na pár procházek, abych si co nejlépe osahal jeho fotoaparát a udělal si tak představu o tom, zda má právě z hlediska fotoschopností co nabídnout. Protože přeci jen, foťák je pro mnoho uživatelů jedním z nejdůležitějších prvků a jeho kvalita proto i rozhoduje o tom, zda si určitý model člověk koupí či nikoliv. V následujících řádcích se pak budete moci mrknout na srovnáni fotek z iPhonu 16e proti iPhonu 16 (Plus), přičemž na nadcházející dny připravuji ještě dalších pár srovnávaček v čele s iPhonem 16 Pro, 15 Pro či SE 2.

Papírově se ultraširokoúhlé foťáky iPhonů 16e 16 (Plus) neliší, tedy vyjma stabilizace. Obě modelové řady tedy disponují 48MPx Fusion (širokoúhlým) objektivem se clonou f/1,6 a možností fotit jak standardně, tak s 2x optickým zoomem, který však ve výsledku funguje „jen“ jako výřez 12MPx snímku ze 48MPx snímku a tedy se o pravý optický zoom tak úplně nejedná. Samozřejmostí je tu pak True Tone Blesk, podpora Deep Fusion či Smart HDR 5, podpora portrétních režimů či noční režim. Kvůli absenci ultraširokoúhlého objektivu zde nicméně chybí podpora makra, jelikož širokoúhlý objektiv nedokáže zaostřit na tak krátké vzdálenosti, jak je u makra potřeba, a dále pak podpora prostorových fotek. Co se pak týče stabilizace, iPhone 16e spoléhá na optickou stabilizaci obrazu, zatímco iPhone 16 (Plus) na optickou stabilizaci obrazu s posuvem snímačem O to zajímavější je nicméně to, že ač se širokoúhlé foťáky tváří stejně, stejné podle všeho nejsou.

Již před pár dny přišel John Gruber ze zahraničního technologického portálu Daring Fireball s informací od Applu ohledně toho, že snímací senzor foťáku iPhonu 16e je menší než v případě iPhonu 16 (Plus) či Pro. Bližší informace sice k dispozici zatím nejsou, v kuloárech se však šušká o tom, že by se snad mělo jednat o senzor použitý v ultraširokoúhlém objektivu iPhonů 15 Pro. Ať už je to pravda nebo ne, jasné je, že práce se světlem a detaily je právě kvůli menšímu senzoru u iPhonu 16e trošičku horší, jak se ostatně můžete přesvědčit sami níže.

iPhone 16e fotky 1 Fotka z iPhone 16e iPhone 16 Plus fotky 1.1 Fotka z iPhone 16 Plus

iPhone 16e fotky 2 Fotka z iPhone 16e iPhone 16 Plus fotky 2.2 Fotka z iPhone 16 Plus

iPhone 16e fotky 6 Fotka z iPhone 16e iPhone 16 Plus fotky 6.6 Fotka z iPhone 16 Plus

iPhone 16e fotky 7 Fotka z iPhone 16e iPhone 16 Plus fotky 7.7 Fotka z iPhone 16 Plus

iPhone 16e fotky 10 Fotka z iPhone 16e iPhone 16 Plus fotky 10.10 Fotka z iPhone 16 Plus

iPhone 16e fotky 11 Fotka z iPhone 16e iPhone 16 Plus fotky 11.11 Fotka z iPhone 16 Plus

Co mě dost překvapilo, ale upřímně řečeno vlastně nevím, jestli negativně, nebo pozitivně, je to, jak výrazně si iPhone 16e fotky ve srovnání s iPhonem 16 (Plus) či 16 Pro přibarvuje. Na procházce jsem s sebou totiž měl všechny tyto tři modely (fototest z iPhonu 16 Pro dorazí v nejbližších dnech) s tím, že mnohdy vyšla fotka z iPhonu 16e vizuálně nejlépe. Byla totiž pro oko nejlíbivější, jelikož byla celkově nejbarevnější a prostě pohledově nejpříjemnější. Háček je však v tom, že nejhezčí a nejlíbivější se nerovná nejrealističtější. Třeba nebe, které iPhone 16e zachytil, nebylo ani zdaleka tak modré, jak sám vykreslil, ale naopak mělo tak trochu nádech do šeda, jak tomu je na snímcích z iPhonu 16 Plus.

Přijde mi tedy, že u iPhonu 16e narážím přesně na to, na co jsem narazil loni na podzim, když jsem porovnával foťáky iPhonů 15 a 16, potažmo 15 Pro a 16 Pro. Už tehdy mi totiž přišlo, že „šestnáctky“ nefotí lépe ve smyslu nějakého pohledového zhodnocení fotky, ale spíš ve smyslu zachycení reálné scény. Množství detailů a tak podobně sice bylo tehdy docela srovnatelné s řadou 15 (Pro), vizuálně ale byly zejména v barvách vidět poměrně zásadní rozdíly, což platí i nyní. Netroufám si ale říci, jestli je to dobře či nikoliv a to z jednoho jediného důvodu – každý vnímá fotky jinak a ocení na nich jiné věci.

Myslím si ale, že pokud se někdo focení vyloženě nevěnuje, ale má jej jen jako občasné hobby a činnost, která mu má zajistit hezké vzpomínky do budoucna nežli něco, co by chtěl vystavovat v galeriích, pak je pro něj ve výsledku určité přikrášlení fotky pozitivní. Protože díky tomu ve výsledku nevyfotíte špatnou fotku, jelikož za vás software její neduhy odstraní a vy se tak budete dívat na opravdu hezký výsledek. A zatímco u řady Pro by tohle byl obecně samozřejmě problém, protože u té se dá očekávat, že ji využívají skutečně nároční uživatelé, tvůrci kontentu a tak podobně, u iPhonu 16e je to za mě vlastně spíš výhra. Protože moje mamka a jí podobní nenároční uživatelé vlastně neřeší, jestli fotka odpovídá 1:1 reálné scéně, ale spíš to, zda je pohledově prostě „jen“ hezká, což z iPhonu 16e je.

Fotky z iPhone 16e iPhone 16e fotky 1 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e fotky 2 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e fotky 3 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e fotky 4 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e fotky 5 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e fotky 6 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e fotky 7 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e fotky 8 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e fotky 9 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e fotky 10 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e fotky 11 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e fotky 12 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e fotky 13 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e fotky 14 Fotka z iPhone 16e Vstoupit do galerie

Fotogalerie iPhone 16 Plus fotky 1.1 Fotka z iPhone 16 Plus iPhone 16 Plus fotky 2.2 Fotka z iPhone 16 Plus iPhone 16 Plus fotky 3.3 Fotka z iPhone 16 Plus iPhone 16 Plus fotky 4.4 Fotka z iPhone 16 Plus iPhone 16 Plus fotky 5.5 Fotka z iPhone 16 Plus iPhone 16 Plus fotky 6.6 Fotka z iPhone 16 Plus iPhone 16 Plus fotky 7.7 Fotka z iPhone 16 Plus iPhone 16 Plus fotky 8.8 Fotka z iPhone 16 Plus iPhone 16 Plus fotky 9.9 Fotka z iPhone 16 Plus iPhone 16 Plus fotky 10.10 Fotka z iPhone 16 Plus iPhone 16 Plus fotky 11.11 Fotka z iPhone 16 Plus iPhone 16 Plus fotky 12.12 Fotka z iPhone 16 Plus iPhone 16 Plus fotky 13.13 Fotka z iPhone 16 Plus iPhone 16 Plus fotky 14.14 Fotka z iPhone 16 Plus Vstoupit do galerie

Když pak odbočím od focení jako takového, které je na iPhone 16e opravdu příjemné (byť mi pro rychlou aktivaci foťáku chybělo boční tlačítko Ovládání fotoaparátu), musím Applu vyseknout pochvalu i za to, že se iPhone při focení nějak přehnaně nevybíjí. Možná si teď ťukáte na čelo, co to píšu za nesmysly, ale když na podzim každoročně vyrážím s novými iPhony ven na nejrůznější fototesty, je občas masakr vidět, jak při častějším „cvakání“ jejich baterka mizí před očima. Když jsem si ale o víkendu s telefonem hrál a nafotil na něj přes 100 fotek, baterie se snížila třeba o 15 %, což je za mě super.

Komplexnější zhodnocení foťáku jako takového si samozřejmě chci nechat až do samotné recenze. Po prvních procházkách s iPhonem 16e se ale nebojím říci, že minimálně z hlediska foťáku má rozhodně co nabídnout a focení na něj vás bude docela bavit. Záměrně ale píšu jen „docela“. Absence ultraširokého objektivu totiž při některých scénách dost zamrzí, protože by ultraširokoúhlá fotka á la „na rybí oko“ vypadala prostě dobře. Na druhou stranu, iPhone 15 s ultraširokoúhlým foťákem stojí 18 990 Kč – tedy o 2 000 Kč více. Zda se vyplatí připlatit či nikoliv si pak už musí odpovědět každý sám.

iPhone 16e půjde zakoupit zde

Speciálně u Mobil Pohotovosti pořídíte iPhone 16e už za 12 490 Kč, anebo za 536 Kč x 26 měsíců, stačí upgradovat ze svého stávajícího zařízení.