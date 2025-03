Vyzkoušeli jsme, jak za tmy fotí iPhone 16e oproti iPhonu 16 Plus! Podívejte se na výsledek

Naše testování nedávno představeného iPhonu 16e stále nekončí. V rámci příprav recenze jsem totiž samozřejmě nemohl vynechat ani večerní fototest, abych zjistil, jaký noční fotorežim u tohoto modelu vlastně je v návaznosti na menší senzor, který Apple do jeho foťáku nasadil. Pokud vás tedy zajímají výsledky ve srovnání s levnější řadou iPhonů 16, jste tady správně.

Hned na úvod musím říci, že použití menšího senzoru ve foťáku iPhonu 16e je znát třeba už jen tím, jak brzy se noční režim při focení spouští. Zatímco v případě iPhonu 16 (Plus) či 16 Pro (Max) jste za mírného přítmí ještě schopni dané fotky fotit bez nočního režimu de facto tak, že jen stisknete spoušť a je hotovo, tu stejnou fotku bez nočního režimu na iPhone 16e už vyfotit nezvládnete a musíte tedy počítat s tím, že její zachycení bude trvat déle a vy v tu chvíli nesmíte telefonem hýbat.

Rozdíly jsou přitom patrné i poté, co se setmí už hodně a noční režim se tak zaktivuje i u iPhonů 16 (Pro). Konkrétně je v takovém případě třeba počítat s tím, že se čas potřebný na zachycení fotky iPhonem 16e oproti 16 (Pro) zásadně natáhne. V mém případě jsem fotil většinu fotek na iPhone 16 Plus se snímáním 1 sekundu, zatímco iPhone 16e potřeboval na tutéž fotku sekundy tři. To se sice může zdát na první pohled jako nepatrný rozdíl, ale je třeba myslet na to, že po tuto dobu se nesmíte hýbat a udržet telefon v klidu jednu sekundu je tak logicky daleko snažší než jej udržet v klidu tři sekundy. Focení za tmy na iPhone 16 (Plus) a 16 (Pro) je tedy oproti iPhonu 16e podstatně jednodušší.

iPhone 16e foto noc vs Plus 1 Fotka z iPhone 16e iPhone 16 Plus foto noc 1 Fotka z iPhone 16 Plus

iPhone 16e foto noc vs Plus 5 Fotka z iPhone 16e iPhone 16 Plus foto noc 5 Fotka z iPhone 16 Plus

iPhone 16e foto noc vs Plus 8 Fotka z iPhone 16e iPhone 16 Plus foto noc 8 Fotka z iPhone 16 Plus

iPhone 16e foto noc vs Plus 2 Fotka z iPhone 16e iPhone 16 Plus foto noc 2 Fotka z iPhone 16 Plus

iPhone 16e foto noc vs Plus 6 Fotka z iPhone 16e iPhone 16 Plus foto noc 6 Fotka z iPhone 16 Plus

Co se pak týče kvality fotek, zde platí víceméně to, co jsem psal i u focení za dobrého světla – tedy, že iPhone 16e má tendenci softwarově přikrášlovat víc, než je zdrávo. Některé večerní fotky z něj totiž sice mohou vypadat na oko líbivěji, blíže realitě jsou však ty z iPhonu 16 Plus. Konkrétně jsou jejich barvy celkově přirozenější, porovnám-li jej se snímanými scénami. Obecně mi ale přijde, že si iPhone 16e i přes menší senzor vede při večerním focení opravdu dobře a ačkoliv je při přibližování fotek leckdy zřetelné, že někdy na menší senzor doplácí například menším množstvím detailů v daném snímku, výsledek jako takový je určitě fajn.

Fotky z iPhone 16e iPhone 16e foto noc vs Plus 1 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc vs Plus 2 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc vs Plus 3 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc vs Plus 4 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc vs Plus 5 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc vs Plus 6 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc vs Plus 7 Fotka z iPhone 16e iPhone 16e foto noc vs Plus 8 Fotka z iPhone 16e Vstoupit do galerie

Fotky z iPhone 16 Plus iPhone 16 Plus foto noc 1 Fotka z iPhone 16 Plus iPhone 16 Plus foto noc 2 Fotka z iPhone 16 Plus iPhone 16 Plus foto noc 3 Fotka z iPhone 16 Plus iPhone 16 Plus foto noc 4 Fotka z iPhone 16 Plus iPhone 16 Plus foto noc 5 Fotka z iPhone 16 Plus iPhone 16 Plus foto noc 6 Fotka z iPhone 16 Plus iPhone 16 Plus foto noc 7 Fotka z iPhone 16 Plus iPhone 16 Plus foto noc 8 Fotka z iPhone 16 Plus Vstoupit do galerie

Jak tedy můžete sami vidět, fotit v noci iPhone 16e opravdu umí – tedy minimálně na poměry telefonu v jeho cenové kategorii. Pokud na něj tedy bude přecházet někdo z několik let starého iPhonu, popřípadě modelu SE 2020 či 2023 bez podpory nočního režimu, bude jeho večerními fotoschopnostmi pravděpodobně dost nadšen.

iPhone 16e půjde zakoupit zde

Speciálně u Mobil Pohotovosti pořídíte iPhone 16e už za 12 490 Kč, anebo za 536 Kč x 26 měsíců, stačí upgradovat ze svého stávajícího zařízení.