Fotí iPhone 16 Pro skutečně o tolik lépe oproti iPhonu 16e? Vyzkoušeli jsme to!

iPhone 16e čelí i téměř dva týdny po svém představení poměrně tvrdé kritice ze strany některých jablíčkářů, kteří poukazují na to, že se jedná o nezajímavý, drahý a celkově nesmyslný telefon. Je to ale pravda? Minimálně v případě fotoschopností spíš nikoliv – tedy alespoň soudě dle mého testování. Fotoschopnosti iPhonu 16e jsou totiž srovnatelné jak s iPhonem 16 (Plus), tak i 16 Pro.

Stejně jako v předešlém článku nicméně berte toto srovnání jen jako malou ukázku toho, jak se foťáky liší při focení za dobrého světla. Večerní fototesty na našem magazínu v nadcházejících dnech a týdnech vydáme coby samostatné články, protože si zaslouží speciální péči a větší rozsah. Zároveň raději znovu zdůrazním, že následující řádky nejsou recenzí, ale jen ukázkou toho, co jste schopni na procházce bez nějaké větší přípravy „nacvakat“.

Zatímco iPhone 16 Pro nabízí u 48MPx širokoúhlého nebo chcete-li Fusion foťáku clonu ƒ/1,78, v případě taktéž 48MPx širokoúhlého foťáku iPhonu 16e je k dispozici clona ƒ/1,6. Nenechte se však zmást. Ačkoliv by měl mít papírově v tomto směru iPhone 16e díky nižšímu clonovému číslu navrch, jeho snímací senzor je podstatně menší než tomu je v případě 16 Pro, takže dokáže pojmout celkově méně světla a tedy i obrazových dat. Toho si na první pohled možná nevšimnete, budete-li si však hrát například doma na počítači se zoomem jak jsem si já hrál níže, rozdílů v detailech si všimnete. Konkrétně na ceduli je vidět, že text na fotce iPhonu 16e má o něco větší tendenci se „slévat“ než tomu je u 16 Pro. Ale ruku na srdce, přibližováno bylo opravdu dost a bez podobného přiblížení by si člověk ztráty detailu nevšiml.

Vlevo přiblížené foto z iPhone 16e, vpravo přiblížené foto z iPhone 16 Pro

Fotka s přiblíženou cedulí Foto iPhone 16e 10 iPhone 16e Foto iPhone 16 Pro 10 iPhone 16 Pro Vstoupit do galerie

Čeho si ale určitě všimnete, když vedle sebe fotky z iPhonu 16e a 16 Pro postavíte, je to, jak moc se barevně liší. I zde jsem totiž dle očekávání narazil na „nešvar“ poslední generace iPhonů 16 a 16 Pro a to sice to, že fotí realisticky a bez softwarového zkrášlování scény. Z toho důvodu vypadají fotky z iPhonu 16 Pro alespoň pro mě osobně leckdy o něco hůř než to, co se povedlo vytáhnout z iPhonu 16e. Stejně jako v předešlém fototestu ale platí, že to, co je nafoceno na iPhone 16 Pro, odpovídá realitě daleko víc než to, co vyfotil iPhone 16e. Pokud vám tedy jde o reálné fotky, pak iPhone 16e úplně pravým ořechovým nebude. Na druhou stranu si ale říkám, že když vypadá fotka o něco lépe než jak v reálu vypadala scéna a člověk ve výsledku stejně za chvíli zapomene to, jak přesně vypadalo, co fotil, není-li ve výsledku pro většinu uživatelů výstup z iPhonu 16e lepší.

Foto iPhone 16e 9 iPhone 16e Foto iPhone 16 Pro 9 iPhone 16 Pro

Foto iPhone 16e 3 iPhone 16e Foto iPhone 16 Pro 3 iPhone 16 Pro

Foto iPhone 16e 4 iPhone 16e Foto iPhone 16 Pro 4 iPhone 16 Pro

Foto iPhone 16e 6 iPhone 16e Foto iPhone 16 Pro 6 iPhone 16 Pro

Foto iPhone 16e 10 iPhone 16e Foto iPhone 16 Pro 10 iPhone 16 Pro

Nechci zatím vynášet jakékoliv větší soudy, ale poté, co jsem v posledních dnech s iPhonem 16e nafotil celkem dost věcí a fotky si následně porovnával s jinými iPhony, říkám si, že kdo si vystačí jen s jedním foťákem, pak nemá moc co řešit. 48MPx širokoúhlý foťák tohoto modelu totiž není vůbec špatný, ba právě naopak. V detailech má určitě vzhledem k menšímu senzoru určité rezervy a podání barev na fotkách je rozhodně diskutabilní záležitost. V globálu si ale můžete být jistí, že na iPhone 16e nafotíte opravdu krásné fotky, které budou skoro tak dobré jako na Pro modely, tedy minimálně jejich širokoúhlé foťáky. A vzhledem k softwarovému vylepšování scén budou dost možná pro někoho vlastně ještě lepší.

Foto z iPhone 16e Foto iPhone 16e 1 iPhone 16e Foto iPhone 16e 2 iPhone 16e Foto iPhone 16e 3 iPhone 16e Foto iPhone 16e 4 iPhone 16e Foto iPhone 16e 5 iPhone 16e Foto iPhone 16e 6 iPhone 16e Foto iPhone 16e 9 iPhone 16e Foto iPhone 16e 7 iPhone 16e Foto iPhone 16e 8 iPhone 16e Foto iPhone 16e 10 iPhone 16e Foto iPhone 16e 11 iPhone 16e Vstoupit do galerie

Fotky z iPhone 16 Pro Foto iPhone 16 Pro 1 iPhone 16 Pro Foto iPhone 16 Pro 2 iPhone 16 Pro Foto iPhone 16 Pro 3 iPhone 16 Pro Foto iPhone 16 Pro 4 iPhone 16 Pro Foto iPhone 16 Pro 5 iPhone 16 Pro Foto iPhone 16 Pro 6 iPhone 16 Pro Foto iPhone 16 Pro 9 iPhone 16 Pro Foto iPhone 16 Pro 7 iPhone 16 Pro Foto iPhone 16 Pro 8 iPhone 16 Pro Foto iPhone 16 Pro 10 iPhone 16 Pro Foto iPhone 16 Pro 11 iPhone 16 Pro Vstoupit do galerie

Za pěkného počasí tedy fotí novinka opravdu hezky a o to zvědavější jsem na to, jak silná bude ve focení při horším světle či za tmy. Tento fototest vám na našem magazínu přineseme co nevidět, přičemž pokud by vás zajímal ještě nějaký specifický, dejte vědět do komentářů a bude-li v našich silách jej zrealizovat, rádi tak učiníme.