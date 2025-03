Změřili jsme, jak rychle se přes kabel nabije iPhone 16e a jaký příkon maximálně využívá

Přestože se iPhone 16e na první pohled leckomu jeví jako dost nudný telefon, pár zajímavých vlastností jistojistě má. Tou nejzajímavější je pak bezesporu výdrž jeho baterie, která je dle slov nejdelší ze všech 6,1“ iPhonů, které byly dosud vydány. Ruku v ruce s výdrží baterie pak jde samozřejmě i její nabíjení, bez kterého se telefon logicky neobejde. A právě na to jsem si v posledních dnech posvítil, abych si udělal obrázek o tom, s čím vlastně u iPhonu 16e počítat. Konkrétně jsem změřil rychlost nabití iPhonu 16e za 30 minut a pak také čas, potřebný k nabití z 0 na 100 %. Odběr telefonu jsem pak sledoval přes měřák pro lepší přehled o tom, kdy využije jaké množství wattů.

Poznámka: Data z měřáku neodpovídají skutečnosti. Fotka byla vytvořena pro ryze ilustrační účely.

Samozřejmě je třeba brát v potaz to, že maximální odběr má telefon ve chvíli, kdy je jeho baterie nejvíc vybitá, přičemž postupem času se odběr nebo chcete-li příkon snižuje. Zprvu mi tedy měřák ukazoval ve výkyvech i 27W, nicméně průměrně byl iPhone zhruba prvních 30 % nabíjen zhruba 22 W. Co se pak týče času nabití jako takového, ten je docela vtipný. Apple totiž na svém webu píše, že za 30 minut nabíjení kabelem v kombinaci s alespoň 20W adaptérem se iPhone 16e nabije „až“ na 50 %. V praxi jsou ale tyto hodnoty lepší a Apple si tedy překvapivě ještě ubral. Konkrétně jsem byl schopen iPhone 16e nabít za Appleme proklamovanou půlhodinku na 58 %, což mi přijde opravdu dobré.

Fotogalerie iPhone 16e LsA 63 iPhone 16e LsA 62 iPhone 16e LsA 61 iPhone 16e LsA 60 iPhone 16e LsA 59 iPhone 16e LsA 58 Vstoupit do galerie

Nicméně jak už to bývá, první procenta letí nahoru právě díky vysokému odběru rychle, zatímco dokončení nabíjení je leckdy během na dlouhou trať. Konkrétně jsem potřeboval na plné nabití iPhonu 16e jednu hodinu a 45 minut, přičemž odběr při se ve druhé třetině nabíjení propadl na zhruba 15W a ke konci (odhadem posledních 20 %) jsem pak byl rád, když mi na displeji měřáku svítilo přes 10W, přičemž i to byla docela výjimka. Poslední procenta se tedy nabijí opravdu pomalu a to i přes slibný začátek. I tak ale myslím, že na to, jakou výdrž Apple u telefonu slibuje, je 1 hodina a 45 minut pro plné kabelové nabití solidní. A nabít za půl hodiny telefon na skoro 60 %, to už mi přijde opravdu skvělé.