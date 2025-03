Opravdu chybí iPhonu 16e MagSafe? Vyzkoušeli jsme, jak rychle jej nabijete 7,5W bezdrátově

Nenasazení magnetického konektoru MagSafe je mnoha jablíčkáři vnímáno za jedno z nejkontroverznějších rozhodnutí Applu u jeho nedávno představeného iPhonu 16e. Magnetické příslušenství přichycené k zádům telefonu se totiž stalo za poslední roky velmi oblíbené a to zejména pro své praktické využití. Lze ale říci, že je iPhone 16e absencí MagSafe poznamenán i na poli nabíjení? Právě tuto otázku jsem si nedávno položil a nyní se vám na ní pokusím předložit finální odpověď.

Nabíjeno bylo konkrétně skrze bezdrátovou nabíječku integrovanou ve stolní lampičce Yeelight Staria, která nabízí příkon až 10W, avšak ten samozřejmě využijí naplno jen androidí telefony. iPhony jsou u klasického bezdrátového nabíjení omezeny na 7,5W. Jinými slovy, rychlejší klasické bezdrátové nabíjení než to, které vám poskytnou bezdrátové nabíječky se 7,5W příkonem, bohužel u iPhonů nevyužijete. V případě MagSafe je ale samozřejmě situace jiná – tam si totiž můžete užít až 15W nabíjení v případě MagSafe 1 a až 25W nabíjení v případě MagSafe2. A na jaké hodnoty jsme se tedy dostali?

Telefon jsem pokládal na nabíječku zcela vybitý, přičemž zhruba 5 sekund trvalo, než u něj naskočila obrazovka informující o spuštění nabíjení. Telefon jako takový však ještě nenaběhnul. Poměrně mě překvapilo, že to se stalo až za dalších 18 minut, po kterých došlo ke spuštění a displej telefonu hlásil nabitá 2 %. Pak se ale nabíjení vcelku zrychlilo a za půl hodiny od chvíle prvního položení zcela vybitého telefonu na nabíječku se nabilo 14 %.

Samozřejmě jsem měřil i od chvíle prvního naběhnutí systému (tedy de facto od 18. minuty pobytu telefonu na nabíječce). Za 30 minut od chvíle, co se iPhone 16e spustil, se nabil z 2 % na 23 %. Za dalších 30 minut (dohromady tedy 60 minut nabíjení od spuštění telefonu) se nabil telefon na 42 %. Po dalších 30 minutách poposkočila úroveň nabití jeho baterie na 61 %. Dalších 30 minut posunulo nabití na 78 %. Po dalších 30 minutách se úroveň nabití dostala na x %. Do plného 100% nabití pak ještě telefon potřeboval dalších x minut. Nabíjení tedy probíhalo od naběhnutí systému (nabita 2 %) do úplného nabití (100 %) takto:

Po 30 minutách – 23 %

Po 60 minutách – 42 %

Po 90 minutách – 61 %

Po 120 minutách – 78 %

Po 150 minutách – 94 %

Po 16 minutách – nabito na 100 %

Dohromady tedy trvalo nabití iPhonu 16e přes 7,5W bezdrátovou nabíječku 2 hodiny a 46 minut, budeme-li počítat nabíjení od naběhnutí telefonu do 100% nabití. Pokud bychom pak celý nabíjecí proces počítali od prvního položení na nabíječku s úplně „vycucanou“ baterií, je čas plného nabití ještě o něco horší – konkrétně 3 hodiny a 4 minuty.

Je tento čas dobrý, nebo naopak naprosto tragický? Abychom byli na tuto otázku schopno odpovědět, je třeba srovnat nabíjecí čas iPhonu 16e s časy jiných modelů, které podporují MagSafe. Například iPhone 16 Pro podporující Qi2 (tedy 15W bezdrátové nabíjení) nabijete z 0 na 100 % za 2 hodiny a 30. Co se pak týče nabíjení s MagSafe 2 (tedy 25W bezdrátovým nabíjením), na to stačí z 0 na 100 % zhruba 2 hodiny a 10 minut. Na první pohled se tedy nabíjecí časy iPhonu 16 Pro a 16e úplně neliší. Je tu však třeba zmínit jednu zásadní věc a to sice velký rozdíl v kapacitě baterií. Zatímco kapacita baterie iPhonu 16 Pro je 3582mAh, iPhone 16e dostal do vínku baterii s kapacitou 4005 mAh. Kdyby tedy měl iPhone 16 Pro stejně velkou baterii jako 16e, nabíjet se bude logicky o poznání déle.

Právě s ohledem na tuto skutečnost se tak chce skoro až říci, že minimálně z hlediska nabíjení absence MagSafe u iPhonu 16e až tak vadit nemusí. Protože vzhledem k efektivitě bezdrátového nabíjení v kombinaci s kapacitou jeho baterie bychom si rychlostně polepšili ve výsledku zřejmě jen o nižší desítky minut. Ve výsledku tak může absence MagSafe mrzet hlavně kvůli nemožnosti komfortního připnutí magnetických nabíječek, držáků do auta či peněženek. Tento neduh ale snadno vyřešíte skrze kryty s integrovanými magnety, které už jsou v prodeji. Možná je tedy skutečně na čase přehodnotit to, zda je MagSafe jako takový v telefonu natolik klíčový, když jej lze snadno nahradit magnetickým pouzdrem.