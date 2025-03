Už týden používám iPhone 16e a čím dál tím víc chápu, proč nemá MagSafe

Jedním z nejvíce kritizovaných nedostatků nedávno představených iPhonů 16e je absence magnetických MagSafe konektorů v jejich zádech. Mezi uživateli se totiž jedná o velmi oblíbenou vychytávku, která navíc vzhledem k tomu, že je založená vlastně jen na nasazení pár magnetů pod zadní krycí sklo telefonu, nemůže Apple stát žádné velké peníze ani prostor v těle zařízení jako takový. A o to víc je vlastně celá záležitost zvláštnější. Kalifornský gigant se však nechal nedávno slyšet, že si dělal průzkum, ze kterého jasně vyšlo, že cílová skupina tohoto modelu nabíjí primárně přes kabel a tudíž by nasazení MagSafe neocenila. Tato slova mi sice zprvu přišla jako dost zvláštní, nicméně poté, co mám tento iPhone již přes týden dennodenně v ruce kvůli testování, začínám tak nějak chápat, odkud takříkajíc vane vítr.

Apple chtěl podle mého svými slovy nepřímo říci, že iPhone 16e cílí na nenáročné uživatele, kteří podobné věci zkrátka neocení, ale naopak je pro ně důležitá maximální jednoduchost, kterou kabelové nabíjení jako takové (kor nyní přes univerzální USB-C) splňuje. A když se nad tím zamyslíte, filozofii maximální jednoduchosti a tedy i snaze vytvořit „blbuvzdorný“ telefon pro nenáročné uživatele pak ve výsledku odpovídá i mnoho dalších aspektů. Vezměte si třeba výřez v displeji vs. Dynamic Island. Jasně, druhý zmiňovaný prvek je rozhodně hezčí a vzhledem k napojení softwaru na něj i využitelnější, protože v jeho prostoru můžete vidět Živé aktivity, maximalizovat přes něj minutku, audiopřehrávač a tak podobně. Jenže to nenároční, méně zkušení uživatelé (tedy třeba starší lidé) nemusí potřebovat a co víc, ani chápat. Jednat by se pro ně mohlo naopak spíš o rušivé prvky, které když nebudou chápat, na displeji by je štvaly a nemuseli by být s iPhonem spokojení.

A tímto směrem mohl Apple podle mého názoru přemýšlet i směrem k MagSafe v kombinaci s bezdrátovými nabíječkami. Pokud totiž používáte v kombinaci s jakýmkoliv iPhonem s MagSafe klasickou bezdrátovou nabíječku (tedy bez magnetů), určitě jste se nesčetněkrát setkali s tím, že jste museli telefon různě „štelovat“, než začne nabíjení probíhat bez problému. Nabíječky si totiž úplně s magnety v těle iPhonů nerozumí a tak nabíjení rády přerušují, což je dost otrava. „Díky“ chybějícímu MagSafe jsou ale u iPhonu 16e tyto potíže zažehnány, což jsem si uvědomil až nyní poté, co jsem na „problematickou“ bezdrátovou nabíječku, na které svůj iPhone 16 Pro (stejně jako předešlé 13 Pro a výš) vždy různě polohuji, tento model položil a ten se záhy začal hned nabíjet. Ano, sice jen 7,5W, ale bez problému.

Myslím si tedy, že Apple mohl iPhone 16e vyvíjet opravdu primárně s důrazem na to, že se má jednat o tuctový telefon pro nenáročné uživatele, který bude schopen ovládat naprosto každý vlastně jen díky tomu, že jej bude schopen okamžitě pochopit a nebude se v něm skrývat žádná techničtější záludnost. Vždyť to může být ve výsledku i do jisté míry odpovědí na to, proč zde chybí druhý objektiv (byť jasně, zde je to hlavně kvůli tomu, aby 16e nekanibalizoval na 16/16 Plus). Možná je má úvaha úplně mimo mísu, ale čím víc novinku používám, tím víc na mě působí jako extrémně jednoduchý telefon a to i oproti základním „šestnáctkám“. Tím jej ale nechci určitě nějak shazovat a samozřejmě ani obhajovat. Je ale pravda, že takto jednoduchý telefon Apple v nabídce po ukončení prodejů iPhonů SE 3 nemá.

Možná je tedy část povznést se nad jeho technické specifikace a zkusit jej vnímat optikou uživatelů, pro které může být vhodný. Protože ať se vám to klidně i s ohledem na technické specifikace tohoto iPhonu líbí nebo ne, model 16e je přesně tím iPhonem, který když dáte vaší postarší mamince, tatínkovi či obecně někomu technicky poměrně nepolíbenému, jednak z něj bude nadšený pro jeho výdrž a svižnost a jednak s ním vy budete mít následně nejméně starostí, protože právě eliminací „problémových“ prvků se ztrácí nutnost jejich dovysvětlení.

