Apple chystá revoluční iPhone k 20. výročí představení prvního modelu, toto o něm nyní uniklo!

Další (r)evoluce ve světě iPhonů je podle všeho relativně blízko. Řeč je konkrétně o modelu bez jakéhokoliv rušivého elementu na displejové straně, o což měl údajně spekulovat již legendární ex-šéfdesignér Applu Jony Ive. Podle nových informací spolehlivého portálu The Information má totiž kalifornský gigant v současnosti rozpracován model, který má právě s displejem bez jakéhokoliv výřezu či otvoru dorazit – a premiéru si má telefon odbýt v roce 2027 na 20. výročí představení prvního iPhone.

Výroční iPhone X z roku 2017 LsA iPhone X camera Recenze iPhone X desing 7 Recenze iPhone X desing 6 Recenze iPhone X desing 5 Recenze iPhone X desing 4 Recenze iPhone X desing 2 Recenze iPhone X desing 1 Recenze iPhone X desing 3 Recenze iPhone X desing 9 Recenze iPhone X desing 8 Vstoupit do galerie

Že Apple chystá na 20. výročí představení prvního iPhone speciální model, který má být do značné míry oslavou podobnou té, které se svět dočkal v roce 2017 ve formě iPhonu X, se proslýchá již poměrně dlouho. Doposud však nebylo příliš jasné, o co přesně by mělo u modelu, jehož odhalení je směřováno na rok 2027, dorazit. To se ale už nyní alespoň zčásti mění. Jedním dechem je ale samozřejmě třeba dodat, že vzhledem k tomu, že je rok 2027 stále ještě relativně daleko a vývoj telefonu je pak pravděpodobně stále spíše na začátku, stát se může ledacos. Pokud jste tedy kritiky současného vzhledu přední strany iPhonů a těšíte se na zcela bezvýřezový model, doporučujeme se k roku 2027 zatím příliš neupínat. Pravdou totiž je, že podobných zpráv o eliminaci prvků na displeji jsme za poslední roky slyšeli mnohokrát.