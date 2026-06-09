Nejpokročilejší Apple Intelligence nepojede lokálně na základním iPhone 17

Apple na letošní WWDC oficiálně odhalil další generaci své umělé inteligence Apple Intelligence, a to včetně zcela nové Siri. Spolu s těmito inovacemi však přišlo i jedno poměrně nemilé překvapení. Ukázalo se totiž, že ten vůbec nejvýkonnější lokální AI model, který běží přímo na samotném zařízení bez nutnosti odesílat data pryč, bude striktně omezen pouze na hrstku nejnovějších a nejdražších jablečných produktů.
Dvanáct gigabajtů operační paměti jako nový standard
Během prezentace k iOS 27 zástupci Applu podrobně představili nové možnosti nové umělé inteligence. Ačkoliv spousta běžných AI funkcí poběží na stejném hardwaru jako doposud, pro spuštění toho nejpokročilejšího lokálního modelu nasadil Apple laťku podstatně výše.
K jeho plynulému chodu totiž budete nezbytně potřebovat buď špičkový iPhone 17 Pro, nebo iPhone Air. V případě tabletů je striktně vyžadován iPad s procesorem M4 či novějším, a to v konfiguraci s minimálně 12 GB operační paměti.
Úplně stejné pravidlo pak platí také pro Macy, kde potřebujete čip M3 nebo novější a opět alespoň 12 GB RAM. Zatímco původní verze Apple Intelligence si vystačila s osmi gigabajty paměti, nová generace zkrátka vyžaduje mnohem více.
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Zpracování v cloudu jako záchrana pro ostatní modely
Největším šokem celého oznámení je bezesporu fakt, že do exkluzivního seznamu plně podporovaných zařízení se vůbec neprobojoval základní iPhone 17. Důvod je opět pouze 8 GB operační paměti. Majitelé nepodporovaných iPhonů, iPadů a Maců ovšem nemusí úplně zoufat.
K mnoha novým funkcím se i přes toto omezení dostanou, avšak s tím rozdílem, že se jejich hardware bude muset spolehnout na odesílání dat do cloudu prostřednictvím zabezpečené infrastruktury Private Cloud Compute. To v praxi znamená, že odezva a celková rychlost prováděných úkolů bude znatelně pomalejší.
Osobně je pro mě a jistě i pro mnohé z vás toto rozhodnutí poměrně překvapivé. Mít nejnovější základní iPhone a nedostat k němu všechny funkce? Poměrně zarážející. Naštěstí, jak uvádíme výše, to není konec světa.