iPhone Air je propadák, jaký nemá obdoby. Čí je to ale vina?

Měl to být hit, který změní vnímání iPhone, nakonec se však profiluje spíš jako největší propadák za poslední roky – ne-li vůbec ten největší v historii Apple. Řeč nemůže být samozřejmě o ničem jiném než o iPhone Air, který si svou premiéru odbyl loni v září po boku iPhone 17 a 17 Pro a přestože se jedná bezesporu o nejzajímavější model ve smyslu jakéhosi vybočení z řady, prodejně podle dostupných informací těžce zbytku řady 17 nestíhá. Kde je ale vlastně chyba?
Že jsou prodeje iPhone Air mizerné je jasné nejen díky zprávám od spousty analytiků, ale i díky opravdu velkým akcím, ve kterých se tento model objevuje. Už na konci loňského roku jej bylo možné sehnat i u autorizovaných Apple prodejců, jejichž cenotvorbu zčásti řídí Apple, za necelých 23 000 Kč, přičemž nyní jej lze sehnat dokonce za méně než 20 000 Kč. Jedná se tedy bezesporu o přiznání obrovského nezájmu, protože slevy na aktuální generace iPhone bývají zpravidla jednak sporadické a jednak velmi nízké. A je to logické, jelikož se dobře prodávají i za plnou cenu. Zde to ale nejde dle mého názoru hned z několika důvodů.
Přijde mi, že neúspěch iPhone Air spočívá ve dvou rovinách, kdy jedna jde za Apple a druhá pak za zákazníky. Co se týče kalifornského giganta, ten dle mého názoru jednak nasadil u telefonu hned od prvopočátku dost vysokou cenu, ale co je hlavní, technologicky jej neučinil tak úplně zajímavým. Nechápejte mě prosím tak, že bych teď chtěl iPhone Air nějak hanit, protože to rozhodně nechci a sám jsem z něj vždy, když jej uchopím v ruce, opravdu nadšený pro jeho neuvěřitelnou tenkost, jenže jak se ukazuje, být výjimečný jen v tomto směru nestačí.
Apple podřídil tenkému tělu víceméně vše, což se logicky projevilo na výbavě, která prostě uživatelům nestačí. Přitom dle mého stačilo relativně málo a vše mohlo být jinak – třeba nasazení druhého zadního foťáku, jiný typ baterie zajišťující delší výdrž nebo prostě „něco“, co člověka přesvědčí, že tento kousek má za vysokou cenu, kterou si za něj Apple zprvu účtoval, smysl. Protože ruku na srdce, být jen hezký stačit tak úplně nemusí a jak se zde ukazuje, evidentně ani nestačí. Tím spíš, když po boku iPhone Air dorazil i velmi dobře vybavený a přitom podstatně levnější iPhone 17, který je prodejním hitem prakticky od prvopočátku.
Je tu však i druhá strana mince, která iPhone Air nehraje do karet a tou je dle mého názoru určitě konzervativnost uživatelů, kteří prostě nechtějí experimentovat, ale raději sáhnou po něčem, na co jsou roky zvyklí a ví, že je daná věc sice už asi úplně nenadchne, ale ve výsledku ani nezklame. Zároveň mi přijde, že strašně moc lidí sahá do jisté míry slepě vždy po tom nejlepším, byť jim je to na konci dne úplně k ničemu, protože potenciál daného produktu nevyužijí ani zdaleka (typicky všechny tři zadní foťáky na iPhone Pro a tak podobně). Když se nad tím navíc člověk zamyslí ještě více, rázem mu dojde, že Apple zákazníkům vlastně jinými slovy neudělal jasný důvod, proč by si ho měl člověk koupit místo základního iPhone 17 nebo vyššího iPhone 17 Pro.
Právě to mohlo ve výsledku iPhone Air, který nebyl úplně atraktivní pro masy hned od startu kvůli vyšší ceně, ještě víc zadupat do země a učinit z něj telefon, který se jen pár měsíců po své premiéře prodává nový za pouhé dvě třetiny své původní ceny. Samozřejmě si ale uvědomuji, že vinit zákazníky z toho, že iPhone Air neuspěl, je naprostá hloupost, protože na konci dne je to právě Apple, kdo rozhodl o výbavě a tedy přímo ovlivnil to, zda daný model dokáže zaujmout či nikoliv. A recept, který si pro něj tentokrát připravil, evidentně příliš velkému lidí nechutná.
Osobně jsem proto extrémně zajímavý na to, jaká čeká iPhone Air budoucnost. Některé zdroje jej totiž označují jen za roční experiment a přípravu na příchod ohebného iPhone, který vlastně ani neměl prodejně zaujmout. Jiné jej však vidí v portfoliu Applu i v nadcházejících letech s nejrůznějšími vylepšeními. Pokud je pak pravda to, že nás v budoucnu čeká ještě pár generací iPhone Air, pak věřím, že se u nich Apple zcela zásadním způsobem poučí z chyb první generace a telefon vytvoří tak, že bude najednou v nové verzi dávat daleko větší smysl a bude mít tedy potenciál oslovit všechny. Skoro se mi tak až chce říci, že jestli může nějaký model iPhone v následujících letech opravdu hodně překvapit, pak je to Air a to právě proto, že má lidově řečeno nůž na krku. A je jen na Apple, zda jej dokáže vytvořit tak, že i konzervativní uživatele přesvědčí, že má smysl z jejich ulity vylézt a dát šanci něčemu jinému.