Takto úžasně by vypadal iPhone 17 Pro, kdyby jej Apple alespoň zčásti vytvořil jako iPhone Air

Oslovily vás barvy a lesklý rámeček iPhonu Air, ale nechcete si jej pořídit kvůli omezenému fotoaparátu či třeba horší výdrži baterie ve srovnání s iPhonem 17 Pro? Pak vás dost možná zaujme koncept, který na svém X zveřejnil šikovný designér Private Talky. Ten totiž vzal jednoduše to nejlepší z iPhonu Air a iPhonu 17 Pro s tím, že oba modely zkombinoval do jednoho celku. Výsledek je pak opravdu působivý, jelikož z tohoto spojení vylezl tenký telefon s lesklým titanovým rámečkem, jemnými barvami a jednolitými skleněnými zády, ale zároveň s komplexním fotoaparátem se třemi zadními objektivy, které uživatelům nabízí vše, co dnes Apple v mobilním fotosvětě dokáže poskytnout. A upřímně řečeno, pokud by iPhone 17 Pro v této verzi dorazil, my v redakci bychom z něj byli rozhodně nadšenější než z verze, kterou máme k dispozici nyní.