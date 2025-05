iPhone 16 je u MP.cz v parádní slevě! Získejte k němu navíc bonus až 2500 Kč a 3 roky záruky

Komerční sdělení: Pokud si chcete zpříjemnit první měsíce nového roku, máme pro vás tip na akci, která by vás rozhodně neměla minout! Pokud totiž pokukujete po novém iPhonu, Mobil Pohotovost si pro vás připravila parádní akci, kterou by byla škoda nevyužít. Konkrétně zlevnila základní iPhone 16, který tak lze nově sehnat už od 20 890 Kč. Apple jej přitom na svém oficiálním eshopu prodává za 23 990 Kč. A to navíc není ani zdaleka vše!

Kromě slevy totiž můžete u Mobil Pohotovost při nákupu využít výkupní bonus ve výši až 2500 Kč, díky kterému tak lze ve výsledku cenu vašeho nového telefonu srazit o další pěknou sumu dolů.Velkým lákadlem je navíc dárek v podobě tříleté záruky zcela zdarma, která vám dává jistotu toho, že pokud se vám telefon rozbije a na závadu se bude vztahovat záruka, Mobil Pohotovost za vás opravu po tří roky od koupě vyřeší. Jinými slovy, vy můžete mít po dobu tří let v tomto směru podstatně klidnější spaní, což je rozhodně super. Pokud vás tedy nový iPhone láká, je nyní skvělá možnost ke koupi.

iPhone 16 ve slevě na Mobil Pohotovosti naleznete zde