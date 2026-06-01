Zavřít reklamu

iOS 27 může donutit miliony lidí ke koupi nového iPhonu. Zde je důvod

Vše o Apple
J. Jan Vajdák
1

Apple představí svůj zbrusu nový operační systém iOS 27 už za necelé dva týdny. Letošní aktualizace však bude v mnoha ohledech naprosto výjimečná. Podle nejnovějších zpráv totiž právě tento software pravděpodobně donutí velké množství uživatelů k nákupu zcela nového telefonu.

Mohlo by vás zajímat

Rozdělení na dva tábory

Jablečný gigant je sice dlouhodobě známý svou skvělou softwarovou podporou, očekává se však, že iOS 27 letos formálně odstřihne podporu pro čtyři starší modely. To ale nebude ten hlavní důvod, proč koupit nový model.

Tím skutečným tahákem se stane balík chytrých funkcí Apple Intelligence. Ten totiž ke svému bezproblémovému chodu vyžaduje extrémní výkon, kterým aktuálně disponují výhradně modely iPhone 15 Pro a novější. Pokud tedy vlastníte iPhone 12, 13, 14 nebo dokonce standardní iPhone 15, nový systém si sice nainstalujete, ale ty nejpokročilejší novinky vám zůstanou zapovězeny.

Apple WWDC24 Apple Intelligence Focus Reduce Interruptions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Focus-Reduce-Interruptions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji race car driver 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-race-car-driver-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji with cucumbers 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-with-cucumbers-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence hero 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-hero-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose prompt 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-prompt-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose result 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-result-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose suggestions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-suggestions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Image Playground 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Image-Playground-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail email summary 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-email-summary-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Priority Messages 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Priority-Messages-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Smart Reply 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Smart-Reply-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Memory movie 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Memory-movie-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages Image Playground personalization 01 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-Image-Playground-personalization-01-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages Image Playground personalization 02 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-Image-Playground-personalization-02-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages inline react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-inline-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes generate summary from recorded audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-generate-summary-from-recorded-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes record and transcribe audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-record-and-transcribe-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes Summarize 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-Summarize-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri content search 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-content-search-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT demo 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-demo-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT integration 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-integration-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT request 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-request-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri product knowledge 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-product-knowledge-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence type to Siri 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-type-to-Siri-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Writing Tools 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Writing-Tools-240610
Vstoupit do galerie


Zcela nová Siri a exkluzivní funkce

Dosud se dalo tvrdit, že umělá inteligence od Applu nebyla pro většinu lidí dostatečným důvodem k obměně telefonu. S příchodem iOS 27 se to ale velmi pravděpodobně změní. Ústředním lákadlem se stane kompletně přepracovaná Siri.

Ta získá základy z jazykového modelu Gemini, nabídne moderní rozhraní i samostatnou aplikaci a pochopí kontext toho, co se zrovna děje na vaší obrazovce. Na nepodporovaných telefonech vám bohužel zůstane jen stará a méně schopná verze této jablečné asistentky.

Umělá inteligence navíc prostoupí celým ekosystémem. Uniklé informace hovoří o generování vlastních tapet, inteligentních úpravách v aplikaci Fotky, automatických titulcích u všech videí nebo o tvorbě automatizací pomocí přirozeného jazyka.

Mohlo by vás zajímat

Apple sice přinese i pár drobných vylepšení pro starší zařízení, ale propast mezi modely s AI a bez ní bude obrovská. Majitelé starších iPhonů tak letos dostanou historicky vůbec největší motivaci k nákupu nového vybavení. Na novinky se extrémně těším a doufám, že si alespoň nějaké z nich užijeme i u nás.

Apple produkty lze zakoupit či pronajmout na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze
iOS 27

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.