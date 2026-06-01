iOS 27 může donutit miliony lidí ke koupi nového iPhonu. Zde je důvod

Apple představí svůj zbrusu nový operační systém iOS 27 už za necelé dva týdny. Letošní aktualizace však bude v mnoha ohledech naprosto výjimečná. Podle nejnovějších zpráv totiž právě tento software pravděpodobně donutí velké množství uživatelů k nákupu zcela nového telefonu.
Rozdělení na dva tábory
Jablečný gigant je sice dlouhodobě známý svou skvělou softwarovou podporou, očekává se však, že iOS 27 letos formálně odstřihne podporu pro čtyři starší modely. To ale nebude ten hlavní důvod, proč koupit nový model.
Tím skutečným tahákem se stane balík chytrých funkcí Apple Intelligence. Ten totiž ke svému bezproblémovému chodu vyžaduje extrémní výkon, kterým aktuálně disponují výhradně modely iPhone 15 Pro a novější. Pokud tedy vlastníte iPhone 12, 13, 14 nebo dokonce standardní iPhone 15, nový systém si sice nainstalujete, ale ty nejpokročilejší novinky vám zůstanou zapovězeny.
Zcela nová Siri a exkluzivní funkce
Dosud se dalo tvrdit, že umělá inteligence od Applu nebyla pro většinu lidí dostatečným důvodem k obměně telefonu. S příchodem iOS 27 se to ale velmi pravděpodobně změní. Ústředním lákadlem se stane kompletně přepracovaná Siri.
Ta získá základy z jazykového modelu Gemini, nabídne moderní rozhraní i samostatnou aplikaci a pochopí kontext toho, co se zrovna děje na vaší obrazovce. Na nepodporovaných telefonech vám bohužel zůstane jen stará a méně schopná verze této jablečné asistentky.
Umělá inteligence navíc prostoupí celým ekosystémem. Uniklé informace hovoří o generování vlastních tapet, inteligentních úpravách v aplikaci Fotky, automatických titulcích u všech videí nebo o tvorbě automatizací pomocí přirozeného jazyka.
Apple sice přinese i pár drobných vylepšení pro starší zařízení, ale propast mezi modely s AI a bez ní bude obrovská. Majitelé starších iPhonů tak letos dostanou historicky vůbec největší motivaci k nákupu nového vybavení. Na novinky se extrémně těším a doufám, že si alespoň nějaké z nich užijeme i u nás.
A bude v češtině ?Protože když ji požijí na volání tak má velký problém a číslo si vymyslí. Volá na číslo které ani nemam v kontaktech.