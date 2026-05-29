Apple vyráží na klíčovou AI konferenci. Může zde ukázat budoucnost iPhonů

Apple oznámil detaily své účasti na letošním ročníku konference IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, známé pod zkratkou CVPR.
Apple míří na jednu z nejdůležitějších AI konferencí světa
Jde o jednu z nejvýznamnějších světových akcí zaměřených na umělou inteligenci, strojové učení a počítačové vidění, tedy technologie, které dnes stojí například za rozpoznáváním objektů na fotografiích, analýzou videa nebo pokročilými funkcemi fotoaparátů v chytrých telefonech.
Letošní ročník se uskuteční od 3. do 7. června v Colorado Convention Center v americkém Denveru. Apple patří mezi oficiální sponzory konference a během několika dnů zde představí řadu vlastních výzkumných projektů prostřednictvím přednášek, posterových prezentací, odborných diskusí i speciálních setkání s vývojářskou a akademickou komunitou.
Fotogalerie
Počítačové vidění je pro Apple stále důležitější
Přestože se o Applu v souvislosti s umělou inteligencí nejčastěji mluví kvůli Apple Intelligence, Siri nebo generativním modelům, oblast počítačového vidění zůstává jedním z pilířů jeho výzkumu. Právě díky ní fungují technologie jako Face ID, rozpoznávání scén ve Fotkách, prostorové výpočty ve Vision Pro nebo pokročilé fotografické algoritmy v iPhonech.
Apple v posledních letech publikoval desítky odborných studií zaměřených na analýzu obrazu, zpracování videa, multimodální modely kombinující obraz a text či 3D porozumění okolnímu světu. Mezi aktuální projekty patří například výzkum multimodálních jazykových modelů MM1.5, technologie pro vytváření konzistentních 3D videí nebo nové metody efektivního trénování obrazových AI modelů.
Konference, která určuje směr celého odvětví
CVPR je každoročně místem, kde své nejnovější objevy představují společnosti jako Apple, Google, Microsoft, Meta, NVIDIA či Amazon společně s předními univerzitami z celého světa. Mnoho technologií, které se později objeví v běžných produktech, bývá poprvé prezentováno právě zde.
Pro Apple je proto účast na konferenci důležitá nejen z hlediska prezentace vlastního výzkumu, ale také kvůli získávání nových talentů a spolupráci s akademickou sférou. Firma dlouhodobě zdůrazňuje, že významnou část svého výzkumu veřejně publikuje, aby podpořila další rozvoj oboru a současně ukázala, na jakých technologiích její týmy pracují.
Jelikož letošní WWDC odstartuje jen několik dní po skončení CVPR, bude zajímavé sledovat, zda se některé z technologií prezentovaných v Denveru následně neobjeví i v připravovaných verzích iOS, macOS nebo visionOS. Apple totiž v posledních letech stále častěji převádí výsledky svého výzkumu z laboratoří přímo do funkcí, které se později dostanou k milionům uživatelů po celém světě.