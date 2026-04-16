Google vydal nativní aplikaci Gemini pro Mac! Umí pracovat s obrazovkou i soubory

Google tento týden oficiálně spustil novou nativní aplikaci Gemini pro Mac. Uživatelé macOS tak konečně dostávají plnohodnotného asistenta, který běží přímo v systému a není odkázaný jen na webový prohlížeč. Upřímně, bylo už načase. Konkurenční řešení od OpenAI i Anthropic mělo vlastní aplikace pro Mac už delší dobu a Google v tomto směru zbytečně ztrácel.
Gemini vyvoláte odkudkoliv
Největší výhodou nové aplikace je rychlé spuštění odkudkoliv v systému. Gemini lze vyvolat klávesovou zkratkou Option + mezerník, takže není nutné přepínat do samostatného okna. Pokud chcete otevřít celé rozhraní chatu, slouží k tomu kombinace Option + Shift + mezerník. Aplikaci lze spustit také z Docku nebo z horní lišty systému. Přesně takto má podobný nástroj fungovat. Je stále po ruce, ale nepřekáží.
Umí vidět to, co máte na obrazovce
Zajímavou funkcí je možnost sdílet libovolné okno na Macu. Gemini pak dokáže reagovat podle toho, co právě sledujete. Můžete mu například ukázat článek, tabulku, dokument nebo webovou stránku a ihned se ptát na obsah, shrnutí nebo další souvislosti. Pokud má Gemini číst celé stránky v prohlížeči, je potřeba povolit přístup v nastavení zpřístupnění systému. To je logický krok, ale řada lidí by měla dobře zvážit, jaká oprávnění podobným nástrojům uděluje.
Tvorba obrázků i videa
Součástí aplikace jsou také nástroje pro generování obsahu. Nano Banana slouží k vytváření obrázků a Veo k tvorbě videí. Google tak do jedné aplikace spojuje chatovacího asistenta, práci s dokumenty i kreativní nástroje. Právě to může být pro mnoho uživatelů zajímavější než samotné odpovídání na dotazy. Když vše funguje na jednom místě, práce je jednodušší a rychlejší.
Kompatibilita
Gemini pro Mac je dostupný zdarma pro počítače s macOS 15 a novějším. Bezplatná verze má ale omezené využití, což dnes asi nikoho nepřekvapí.
Google zároveň nabízí placené tarify s vyššími limity používání:
- Google AI Plus za 7,99 dolaru měsíčně
- Google AI Pro za 19,99 dolaru měsíčně
- Google AI Ultra za 249,99 dolaru měsíčně
Poslední zmíněná cena už míří spíše na firmy a náročné profesionály než na běžné domácí uživatele.