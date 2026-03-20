Google chystá aplikaci Gemini pro Mac

Uživatelé Maců, kteří dávají přednost AI asistentovi Gemini od Googlu, by se brzy mohli dočkat výrazně pohodlnějšího způsobu používání. Podle informací agentury Bloomberg totiž Google začal potichu testovat první verzi samostatné aplikace Gemini pro macOS. Zatím ji ale dostala jen malá skupina vybraných testerů.
Dnes je situace poměrně jednoduchá. Pokud chce majitel Macu Gemini používat, musí otevřít webové rozhraní v prohlížeči. To není vyloženě problém, ale v době, kdy konkurence nabízí plnohodnotné desktopové aplikace, jde o poměrně citelný nedostatek. Samostatná aplikace by proto mohla práci s Gemini výrazně zpříjemnit.
Zatím jen základní funkce
Google podle Bloombergu testerům vysvětlil, že aktuální verze aplikace je stále v rané fázi vývoje. Obsahuje tedy jen základní funkce známé z ostatních verzí Gemini, zatímco některé pokročilejší možnosti zatím chybí. V praxi to znamená, že jde spíše o první náhled než o hotový produkt. Google chce od testerů získat zpětnou vazbu a podle ní aplikaci postupně vylepšovat. Podobný postup je ostatně u velkých technologických služeb poměrně běžný.
Zajímavou stopu odhalil také kód aplikace, ve kterém se objevuje funkce nazvaná Desktop Intelligence. Ta by mohla Gemini umožnit pracovat s tím, co uživatel právě vidí na obrazovce. Pokud by byla tato možnost aktivní, Gemini by mohl například analyzovat obsah otevřeného dokumentu nebo aplikace a podle toho nabídnout relevantní pomoc. Mohl by třeba shrnout text, vysvětlit jeho části nebo pomoci s úpravami. Podle dostupných informací by k tomuto přístupu docházelo pouze ve chvíli, kdy uživatel Gemini skutečně používá. Smyslem celé funkce je zřejmě nabídnout AI pomoc, která lépe reaguje na aktuální kontext práce na počítači.
Podle Bloombergu vypadá současná verze aplikace velmi podobně jako Gemini na iPhonu nebo iPadu. Základ tvoří jednoduché chatové rozhraní, ve kterém uživatel komunikuje s AI. Tento přístup dává smysl. Google se snaží držet jednotný design napříč platformami, takže uživatel, který Gemini používá na telefonu, se v aplikaci na Macu okamžitě zorientuje.
Mac zatím v nabídce Gemini chybí
Je docela zajímavé, že samostatná aplikace pro macOS přichází poměrně pozdě. V oblasti AI nástrojů už totiž konkurence Mac podporuje delší dobu. Například ChatGPT od OpenAI má vlastní aplikaci pro Mac a podobné řešení nabízí i Claude od společnosti Anthropic. Gemini je tak zatím jednou z mála velkých AI služeb, která na macOS stále spoléhá jen na webovou verzi.
Zatím není jasné, kdy Google plánuje aplikaci oficiálně vydat. Testování ale naznačuje, že vývoj už pokročil do fáze, kdy firma začíná sbírat zpětnou vazbu od uživatelů. Pokud vše půjde podle očekávání, mohli by se majitelé Maců samostatné aplikace Gemini dočkat ještě letos. Pro mnoho uživatelů by to byl vítaný krok, protože práce s AI asistentem by byla rychlejší a přirozenější než přes webový prohlížeč.