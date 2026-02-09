Siri poběží na serverech Googlu! Gemini Applu pomůže, ale za jakou cenu?

V posledních dnech sleduji detektivku kolem Siri poháněné modelem Gemini od Googlu celkem pozorně, protože to ukazuje, jak moc bude celé Apple/Google AI partnerství pro lidi přijatelné. A po posledním earnings callu Alphabetu (Google) to začíná vypadat, že odpověď se pomalu rýsuje – jen ji zatím nikdo nechce říct naplno. Ve zkratce se dá říci, že Google bude pro Apple podle všeho daleko důležitější, než se zprvu všichni tvářili.
Co přesně zaznělo od Google a proč je to důležité
Na pravidelném čtvrtletním callu výkonný ředitel Sundar Pichai použil formulaci, že Google s Applem „spolupracuje jako jejich preferred cloud provider“ a zároveň pomáhá vyvíjet „next generation of Apple Foundation Models“ postavené na technologii Gemini. Krátce nato to v téměř stejné podobě zopakoval i Philipp Schindler (obchodní ředitel).
Tohle není jen tak nějaká PR věta. V kontextu předchozích informací (hlavně zmínek o tom, že by část Gemini mohla běžet na Google serverech s TPU) to působí jako další dílek skládačky. Google tak veřejně naznačuje, že pro něco v rámci Apple AI bude poskytovat cloud. A těžko se ubránit dojmu, že jde právě o Gemini vrstvu pro Siri.
Jak do toho zapadá Apple a privátní cloud
Tim Cook na svém earnings callu zase mluvil o tom, že Apple bude dál zpracovávat AI dotazy na zařízení a v Private Cloud Compute (zabezpečené cloudové úložiště s ochranou soukromí) a zachová veškeré standardy. Jenže problém je v tom, že si to šlo vyložit dvěma způsoby. Buď tím myslel i Gemini Siri, nebo mluvil obecně o Apple Intelligence a Siri/AI bral jako dvě odlišné věci. Pokud Apple tím myslel hlavně svoje funkce, zatímco Gemini Siri poběží jako služba v cloudu Google, dává najednou věta ředitele Googlu o preferred cloud provider mnohem větší smysl.
Co byste si měli pohlídat, až to Apple oznámí
Za mě budou rozhodující tři věci. Zaprvé, kde přesně se budou Siri dotazy zpracovávat (jen na iPhonu / na Apple Private Cloud Compute, nebo i na serverech Google), pak jaké záznamy budou vznikat u agentních funkcí (logy, telemetrie, případné screenshoty obrazovky) a nakonec jestli Apple nabídne volbu Gemini úplně vypnout. Dokud obě firmy mluví tak opatrně a vyhýbají se detailům, počítám spíš s tím, že nasazení bude postupné a infrastruktura se může kombinovat podle typu požadavku.