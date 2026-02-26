Applu uniklo, jaká omezení dostane nejlevnější MacBook v historii a je to opravdu silná káva

Již pěkných pár měsíců není žádným tajemstvím, že chce Apple změnit trh s počítači dalším zajímavým modelem. Vedle MacBooků Air a Pro chce totiž údajně začít prodávat i „MacBook“ coby nejlevnější dostupnou verzi, která bude tím pádem cílit na nejméně náročné uživatele. A jelikož by k představení této novinky mělo dojít už příští týden, není absolutně žádným překvapením, že se začínají objevovat konkrétnější obrysy tohoto stroje, které upřímně řečeno nejsou úplně pozitivní. Ty se nyní objevily konkrétně na čínské síti Weibo, kde leaker tvrdí, že únik vychází přímo z interní verze Kernel Debug Kitu pro macOS Tahoe. A právě ten naznačuje, kde všude Apple u „low-cost“ MacBooku šetřil.
Nižší jas displeje a žádné True Tone
První kompromis se má týkat displeje. Zatímco MacBook Air dnes nabízí jas až 500 nitů, levnější model se má dostat pod tuto hranici. V praxi to pravděpodobně nebude nic dramatického pro práci doma či v kanceláři, ale venku na přímém slunci už může být rozdíl znatelný.
Chybět má také True Tone, tedy technologie, která upravuje barevné podání displeje podle okolního světla. Z vlastní zkušenosti zde přitom mohu říci, že jakmile si na ni člověk zvykne, návrat zpět je překvapivě nepříjemný. U základního modelu si však Apple zjevně řekl, že právě tady může ušetřit. Svým způsobem to ale dává smysl, protože nepostradatelná tato funkce určitě není.
Maximálně 512 GB úložiště a pomalejší SSD
Další omezení se má týkat úložiště, které má být v maximu podstatně nižší než u modelů Air či Pro. Spekuluje se konkrétně o kapacitách 256 GB a 512 GB, přičemž 1TB a 2TB varianty mají zůstat výsadou MacBooku Air a Pro. A co víc, v kuloárech se dokonce mluví i o 128GB verzi pro školství, takže se zdá, že chce Apple novinkou proniknout nejen mezi nenáročné uživatele, ale i do firem a škol.
Co však naštve možná ještě víc než fakt, že kapacita interního úložiště nebude příliš velkorysá, je fakt, že základní SSD má být pomalejší, údajně kvůli použití jediného NAND čipu. Pokud by se to potvrdilo, znamenalo by to nižší rychlosti čtení i zápisu oproti současnému MacBooku Air. Pro běžnou kancelářskou práci to sice nemusí být zásadní problém, ale při větších přenosech dat či práci s videem už rozdíl poznáte.
Žádné rychlé nabíjení ani podsvícená klávesnice
Zajímavé je i to, že se mluví i o absenci rychlého nabíjení, což je funkce, kterou si řada uživatelů oblíbila hlavně u novějších MacBooků, kdy stačí krátká chvíle u zásuvky a máte energii na další hodiny práce.
A pokud uniklé informace nelžou, pryč má být i podsvícení klávesnice. Tady už přitom jde o kompromis, který může zamrzet víc než o něco pomalejší SSD. Psaní večer bez podsvitu totiž dnes působí skoro jako návrat o dekádu zpět, tím spíš, když se podíváte na současnou nabídku Windows notebooků za nižší cenu.
Bez podpory high-impedance sluchátek a bez čipu N1
MacBooky od roku 2021 zvládají připojit i sluchátka s vysokou impedancí přímo do 3,5mm jacku. Levný model tuto podporu mít nemá. Zde si nicméně troufám říci, že zrovna tohle omezení bude cílovou skupinu mrzet jen velmi málo vzhledem ke své specifičnosti.
Zajímavější je ale informace o bezdrátové konektivitě. Zatímco nové iPhony v čele s iPhonem 17 mají používat vlastní čip N1 pro Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a Thread, tento MacBook má sáhnout po řešení od MediaTeku. Znamenalo by to, že Apple zde nevyužije svůj vlastní bezdrátový čip, který má zlepšovat stabilitu funkcí jako AirDrop či Osobní hotspot. Doposud se přitom mluvilo o tom, že vlastní řešení je nejenže komplexnější, ale pro Apple i levnější. Je tedy otázka, co za tímto rozhodnutím může stát.
A18 Pro místo M čipu
Největší zvláštností je pak samozřejmě procesor. Namísto čipu řady M má totiž nový model pohánět A18 Pro, tedy čip známý z iPhonu 16 Pro. Pokud se tak stane, šlo by o první moderní Mac postavený na čipu primárně určeném pro iPhone. Tedy svým způsobem. Když totiž Apple v roce 2020 oznámil přechod z čipů Intel na Apple Silicon, vývojářům rozesílal testovací kity pro jejich aplikace, které se tvářily jako Mac mini osazený čipem A12Z Bionic z tehdejších iPadů Pro. Evidentně tedy macOS a potažmo i celý počítačový jablečný svět na mobilním řešení běžet dokáže.
Spolu s mobilním čipem se očekává 8 GB RAM a klasické USB-C porty bez Thunderboltu, což ale asi úplně bolet u tohoto zařízení nebude. Displej má mít úhlopříčku 12,9“, takže půjde o kompaktní zařízení, které by mohlo cílit na studenty nebo méně náročné uživatele. Mimochodem, touto úhlopříčkou disponovala i předešlá designová iterace MacBooků Air (tedy třeba i model s M1), takže by nás v redakci vůbec nepřekvapilo, kdyby Apple využil i toto šasi. To by navíc mělo dorazit v řadě hravých barev, díky čemuž by tak mohlo být zajímavé pro hodně uživatelé.
Kolik bude stát?
Co se týče ceny, ta je zatím velkou neznámou. Odhady se totiž v současnosti pohybují mezi 599 a 799 dolary. Pokud by se Apple dostal na spodní hranici, šlo by o nejdostupnější nový Mac za velmi dlouhou dobu. Naopak pokud bude Apple novinku prodávat dráž, je velkou otázkou, zda má vůbec nějakou šanci uspět vzhledem k tomu, za kolik se dají dnes ve slevách sehnat MacBooky Air s podstatně lepší výbavou.
Jedno je však jisté. Pokud Apple skutečně představí MacBook s cenou pod hranicí současného Airu, půjde o zajímavý test toho, kam až je ochoten při hledání nových zákazníků ustoupit ze svých standardů. A odpověď bychom měli znát už během pár dní.