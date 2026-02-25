Nový levný MacBook nakonec možná nebude tak levný, jak svět očekával! Zde je důvod

Apple má před sebou nabitý týden. Už příští středu má proběhnout speciální akce pro novináře s názvem „Apple Experience“ a podle zákulisních informací se dočkáme hned několika novinek. Jednou z nich má být i dlouho skloňovaný levnější MacBook, který by mohl výrazně zamíchat kartami v segmentu dostupnějších notebooků s logem nakousnutého jablka.
Podle nejnovější zprávy serveru Digitimes je uvedení skutečně na spadnutí. Prodeje mají odstartovat už v březnu, což přesně zapadá do scénáře jarního uvedení. Zdroje z dodavatelského řetězce dokonce odhadují, že by Apple mohl během prvních dvou let expedovat 15 až 16 milionů kusů, což rozhodně nejsou malá čísla a naznačují, že Apple s tímto modelem míří na opravdu široké publikum.
Cesta k němu ale nebyla úplně hladká. Masová výroba měla původně začít už na konci roku 2025, nakonec se však posunula na první čtvrtletí 2026 a to z jednoduchého důvodu. Apple totiž stejně jako zbytek trhu bojuje s rostoucími cenami komponent, kvůli čemuž musel ohledně cen vyjednávat déle než nejspíš čekal. Nejcitelněji se pak zdražování dotýká pamětí a baterií, což jsou u tenkého a lehkého notebooku naprosto klíčové části, které musel Apple vyjednat co možná nejideálněji.
A právě vyšší náklady mohou zamíchat i s cenovkou. Zatímco první spekulace mluvily o velmi ambiciózních 599 dolarech, což by bylo jen o chlup víc než kdysi rekordně zlevněný MacBook Air M1 ve výprodeji u amerického Walmartu, aktuální odhady se pohybují spíš mezi 699 až 749 dolary. Stále by šlo o nejdostupnější moderní MacBook v nabídce, ale zázrak za „pár korun“ se zřejmě konat nebude.
Z hlediska specifikací má být novinka poměrně zajímavá. Pohánět ji má čip A18 Pro, tedy procesor známý z iPhonů, což samo o sobě naznačuje, že Apple hledá nové cesty, jak stlačit cenu při zachování solidního výkonu. Displej má mít úhlopříčku 12,9“, čímž by šlo o nejmenší notebook v portfoliu Applu. Pro srovnání, současný MacBook Air startuje na 13,6“.
Podle informací z Bloomberg Apple testoval hned několik barevných variant, včetně světle žluté, světle zelené, modré, růžové, klasické stříbrné a tmavě šedé. Pokud se tyto barvy dostanou do finální produkce, mohl by nový MacBook působit svěže a cílit i na studenty či mladší uživatele, pro které je vedle ceny důležitý i vzhled.
Teď už tak zbývá jediné. Počkat, s čím Apple příští týden skutečně vyrukuje. Pokud se spekulace potvrdí, může jít o jeden z nejzajímavějších pokusů, jak otevřít svět macOS širšímu publiku bez toho, aby muselo sáhnout hluboko do kapsy.