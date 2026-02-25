Nový levný MacBook nakonec možná nebude tak levný, jak svět očekával! Zde je důvod

Zavřít reklamu

Apple má před sebou nabitý týden. Už příští středu má proběhnout speciální akce pro novináře s názvem „Apple Experience“ a podle zákulisních informací se dočkáme hned několika novinek. Jednou z nich má být i dlouho skloňovaný levnější MacBook, který by mohl výrazně zamíchat kartami v segmentu dostupnějších notebooků s logem nakousnutého jablka.

Podle nejnovější zprávy serveru Digitimes je uvedení skutečně na spadnutí. Prodeje mají odstartovat už v březnu, což přesně zapadá do scénáře jarního uvedení. Zdroje z dodavatelského řetězce dokonce odhadují, že by Apple mohl během prvních dvou let expedovat 15 až 16 milionů kusů, což rozhodně nejsou malá čísla a naznačují, že Apple s tímto modelem míří na opravdu široké publikum.

Cesta k němu ale nebyla úplně hladká. Masová výroba měla původně začít už na konci roku 2025, nakonec se však posunula na první čtvrtletí 2026 a to z jednoduchého důvodu. Apple totiž stejně jako zbytek trhu bojuje s rostoucími cenami komponent, kvůli čemuž musel ohledně cen vyjednávat déle než nejspíš čekal. Nejcitelněji se pak zdražování dotýká pamětí a baterií, což jsou u tenkého a lehkého notebooku naprosto klíčové části, které musel Apple vyjednat co možná nejideálněji.

A právě vyšší náklady mohou zamíchat i s cenovkou. Zatímco první spekulace mluvily o velmi ambiciózních 599 dolarech, což by bylo jen o chlup víc než kdysi rekordně zlevněný MacBook Air M1 ve výprodeji u amerického Walmartu, aktuální odhady se pohybují spíš mezi 699 až 749 dolary. Stále by šlo o nejdostupnější moderní MacBook v nabídce, ale zázrak za „pár korun“ se zřejmě konat nebude.

Z hlediska specifikací má být novinka poměrně zajímavá. Pohánět ji má čip A18 Pro, tedy procesor známý z iPhonů, což samo o sobě naznačuje, že Apple hledá nové cesty, jak stlačit cenu při zachování solidního výkonu. Displej má mít úhlopříčku 12,9“, čímž by šlo o nejmenší notebook v portfoliu Applu. Pro srovnání, současný MacBook Air startuje na 13,6“.

Podle informací z Bloomberg Apple testoval hned několik barevných variant, včetně světle žluté, světle zelené, modré, růžové, klasické stříbrné a tmavě šedé. Pokud se tyto barvy dostanou do finální produkce, mohl by nový MacBook působit svěže a cílit i na studenty či mladší uživatele, pro které je vedle ceny důležitý i vzhled.

Teď už tak zbývá jediné. Počkat, s čím Apple příští týden skutečně vyrukuje. Pokud se spekulace potvrdí, může jít o jeden z nejzajímavějších pokusů, jak otevřít svět macOS širšímu publiku bez toho, aby muselo sáhnout hluboko do kapsy.

