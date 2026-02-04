Apple chystá hned dvě nové verze Siri!

Apple se v oblasti umělé inteligence nachází v nepříjemném období. Podle nové zprávy agentury Bloomberg přišla společnost v posledních týdnech nejméně o čtyři další AI výzkumníky a také o vysoce postaveného manažera odpovědného za Siri. Přesto Apple pokračuje v ambiciózních plánech na její vylepšení. Mark Gurman z Bloombergu zopakoval, že Apple připravuje hned dvě nové verze Siri. První z nich má dorazit ještě letos jako součást aktualizace iOS 26.4, která by měla vstoupit do beta testování v únoru a být vydána pro veřejnost v březnu nebo dubnu. Tato verze bude výrazně personalizovanější a podle Applu využije technologii Gemini od Googlu.
Už v červnu 2024 Apple uvedl, že přepracovaná Siri získá schopnost lépe chápat osobní kontext uživatele, bude mít povědomí o obsahu na obrazovce, nabídne hlubší ovládání aplikací a obecně přirozenější interakci. Cílem je, aby Siri byla užitečnější v každodenních situacích a méně závislá na přesně formulovaných příkazech. Ještě větší změna má ale přijít s iOS 27. Apple podle Gurmanových informací plánuje proměnit Siri v plnohodnotného chatbota, který umožní plynulé, dlouhé konverzace podobně jako ChatGPT nebo Gemini. Tento chatbot má být integrován přímo do iPhonu, iPadu a Macu, bez nutnosti samostatné aplikace, a má být konkurenceschopný s Gemini 3. Zpráva zároveň uvádí, že Apple nedávno opustil Stuart Bowers, jeden z nejvýše postavených manažerů pracujících na Siri, který přešel do DeepMind společnosti Google.