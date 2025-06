ChatGPT dokáže kompletně ovládat váš iPhone!

Umělá inteligence bude hrát v našich životech stále větší roli. Zatímco běžná AI nám pomáhá s úkoly, AI agenti je zvládají samostatně. Nový open-source projekt ukazuje, jak by ChatGPT-powered agent mohl na iPhonu skutečně automatizovat složité úkoly napříč aplikacemi. A to bez jakéhokoli zásahu uživatele. Vývojář Rounak Jain předvedl nástroj během hackathonu OpenAI v roce 2024 a nyní jej zdarma zpřístupnil na GitHubu. Tento „agent“ umí převést komplexní příkazy do konkrétních kroků napříč systémem. Například řeknete, že chcete někomu poslat zprávu a zároveň si objednat jízdu na určité místo. A agent obě akce provede automaticky a bez nutnosti se iPhonu vůbec dotýkat.

Aplikace není určena pro App Store. A to kvůli bezpečnostním omezením Applu, jednak proto, že pracuje na hlubší úrovni přístupu k systému, než Apple běžně dovoluje. Projekt tak neukazuje jen sílu dnešní AI, ale také rozdíl mezi tím, co už dnes technicky jde, a co je skutečně možné v rámci současných pravidel iOS. S blížícím se WWDC 2025 a očekávanými změnami kolem Apple Intelligence zůstává otázkou, jak blízko se Applu podaří přiblížit tomuto typu chytré a praktické automatizace. Video naleznete pod odstavcem a na síti X.