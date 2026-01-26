Zavřít reklamu

První výsledky spojení Siri s Google Gemini ukáže Apple už příští měsíc!

Jiří Filip
Apple má podle Bloombergu už za pár týdnů ukázat první konkrétní výsledky spolupráce s Googlem, která má zásadně proměnit Apple Intelligence a hlavně Siri. Partnerství s Gemini, ohlášené na začátku měsíce, se má veřejnosti poprvé předvést už v rámci bety iOS 26.4, která by měla dorazit během února. Tvrdí to alespoň zdroje spolehlivého reportéra Marka Gurmana, podle kterých se díky spojení s Gemini konečně přiblíží splnění slibů, které zazněly na WWDC v červnu 2024 a od té doby visí tak trochu ve vzduchu.

Podle Gurmana Apple chystá prezentaci nové Siri už ve druhé polovině února. Zatím není jasné, zda půjde o klasickou keynote, nebo spíš o komornější setkání s médii, potažmo něco úplně jiného. Ať už ale vše dopadne jakkoliv, Apple má být jen týdny od toho, aby poprvé prakticky ukázal, co dokáže Siri poháněná modely Gemini běžícími na Private Cloud Compute serverech Applu.

Nová Siri v iOS 26.4 má být výrazně chytřejší než ta současná. Bude lépe chápat, co se děje na obrazovce, bude mít větší přehled o uživateli a hlavně zvládne provádět akce přímo v aplikacích. Z technického pohledu půjde o takzvané Apple Foundation Models v10, což je model o velikosti zhruba 1,2 bilionu parametrů. A to má být teprve začátek.

Další krok vpřed už za pár měsíců

Ještě dál chce Apple zajít s iOS 27 a macOS 27, kde se má Siri posunout směrem ke skutečnému chatbotu. Tyto funkce mají běžet na Foundation Models v11, které by se podle Gurmana měly kvalitou blížit Gemini 3 a být výrazně schopnější než to, co Apple nasadí v iOS 26.4. U těchto pokročilejších funkcí se navíc počítá s tím, že by mohly víc spoléhat přímo na infrastrukturu Googlu, protože nároky na výpočetní výkon budou ještě vyšší. Jednání o této fázi ale podle všeho stále probíhají.

Zajímavé je i zákulisí celé dohody. Apple se totiž před uzavřením partnerství s Googlem rozhlížel i jinde. Už loni v létě jednal s Anthropicem i OpenAI o dodávkách modelů pro Apple Intelligence. Spolupráce s Anthropicem ale narazila na finanční požadavky v řádu miliard dolarů ročně a OpenAI zase nebyla ideálním partnerem kvůli tomu, že aktivně láká lidi z Applu a pracuje na vlastním hardwaru s Jonym Ivem.

Teprve poté, co soud rozhodl, že dohoda Applu s Googlem ohledně výchozího vyhledávače není nelegální, začala se spolupráce na Gemini jevit jako nejrozumnější varianta. A pokud se únorová prezentace skutečně uskuteční, Apple možná konečně ukáže, že Siri po letech čekání skutečně dostává druhý dech.

