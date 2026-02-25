Samsung Galaxy S26 a Buds4 pohledem Apple uživatele: Ultra má funkci, kterou chci v iPhonu, zbytek řady je ale nuda na druhou 

Applu tradičně patří září, ve kterém představuje nové iPhony. Oproti tomu uvádí Samsung na trh novou řadu svých vlajkových telefonů na začátku roku, obvykle v lednu nebo v únoru. Nyní tak v rámci akce Galaxy Unpacked 2026 představil řadu Galaxy S26 a rodinu sluchátek Galaxy Buds4. A už jsem měl možnost se s nimi na živo seznámit, tady jsou moje dojmy a verdikt, jestli se má Apple čeho bát. Pokud vás pak zajímá pohled Android uživatele, první dojmy z Galaxy S26 Ultra si můžete přečíst na SamsungMagazine.eu.
Řada Galaxy S26 bude skloňována po celý rok, protože se jednoduše jedná o nejlepší Android smartphony, které budou na trhu. Bude se porovnávat nejen s vrcholnou produkcí Xiaomi, Googlu, ale samozřejmě i Applu, jehož iPhony jsou pro nové modely největší konkurencí – a to, ať už jde o ty loňské, tedy iPhony 17, nebo ty, které teprve dorazí na podzim tohoto roku, takže iPhony 18.
Král Android telefonů přichází: Galaxy S26 Ultra
Z celého chování Samsungu je jasně vidět, na co se snaží tlačit. Všechno sází jen na model Galaxy S26 Ultra a poté umělou inteligenci, kterou nazývá Galaxy AI. Pokud se podíváme na největší a nejvybavenější model, je to skutečně unikátní kousek hardwaru, který má za sebou patřičnou podporu odladěného softwaru v podobě vlastní nadstavby One UI 8.5. I když je tu Android, Samsung si ho značně upravuje a výsledek je opravdu dobře použitelný. Paradoxně se v něm ani uživatel Applu neztratí, mnoho funkcí je tu okopírovaných a mnoho jich vypadá i stejně.
Už Galaxy S25 Ultra pomalu opouštěl ostřejší design svého vzoru, tedy řady Note, a zaobloval své rohy. U Galaxy S26 Ultra je toto dokonáno, protože jeho zaoblení je stejné, jako u modelů Galaxy S26 a S26+. Jde sice o unifikovanější design, ale příjemnější do ruky, který vám už také neudělá díru do kapsy. Z přední strany to je jen prostá placka, na které se nic moc nevymýšlelo, na zadní ale Samsung přepracoval modul objektivů, respektive ho nově vytvořil, protože u předchozích generací jen vystupovaly jednotlivé fotoaparáty. Nevymýšlel tu ale nic zásadního, jen vzal to, co mu už funguje u Galaxy Z Fold7. To i proto, že se ztenčovalo. Tloušťka Galaxy S26 Ultra je totiž jen 7,9 mm. Jak víme, iPhone 17 Pro Max je v tomto ohledu cvalík, kdy má tloušťku 8,75 mm.
Pokud je tedy iPhone 17 Pro (Max) pracant na první dobrou, Galaxy S26 Ultra je poměrně elegantní zařízení, které se k oné práci odkazuje svými možnostmi, nikoli vzhledem. Pořád má totiž stylus S Pen přímo v těle, i když po vzoru loňské generace bez Bluetooth. Pořád tu také jsou čtyři objektivy, kdy ten hlavní má 200 MPx, periskopický teleobjektiv pak nabídne 5x optické přiblížení s možností fotit až na to 10x s obvyklou berličkou: v optické kvalitě. Přihazuje ale i 3x 10MPx teleobjektiv a ten 50MPx ultraširokoúhlý. Samsung se v novice však zaměřil na clonu, takže hlavní má f/1,9 a periskop f/2,9. Na výsledky je však ještě brzy.
Game changer funkce Privacy Display
Privacy Display slibuje zásadní posun v ochraně soukromí. Na rozdíl od běžně dostupných nalepovacích skel a fólií, které sice omezují pozorovací úhly, ale zároveň trvale zhoršují jas a podání barev, jde Samsung cestou přímé integrace do hardwaru. Největší silou přitom není jen samotné „zneviditelnění“ obsahu z boku, ale možnost zvolit si konkrétní aplikace (např. bankovnictví, Galerie, zprávy), u kterých se má ochrana automaticky aktivovat.
Funkce přitom vyžaduje specifickou technologii displeje, proto se jí nedočkají starší modely ani levnější varianty z řady S26, ale má ji jen a pouze Ultra. A pokud se ptáte, jestli funguje, tak ano, opravdu funguje. Zkoušel jsem ji a na první dobrou jsem poměrně nadšený. Neříkám nutně, že je to něco, co potřebuji a využiji dnes a denně, je to ale poutavá technologie, o které se bude hodně mluvit. Snižuje sice trochu maximální jas, ale za to získané soukromí ho nejspíš oželíte.
Samsung touto velice praktickou funkcí ukázal, že ještě umí inovovat a dal modelu Ultra jasný argument, proč si obhájit svou prémiovou cenovku. Je to jednoduché a elegantní řešení pro každého, kdo si nepřeje, aby mu cizí lidé v MHD nebo v kavárně nahlíželi přes rameno do citlivých dat.
Galaxy AI je užitečnější i když také hodně omezené
Apple Intelligence je fajn, když vidíte, jak funguje, ale s ohledem na lokalizaci je to bída, a o to větší, pokud žijete v EU. Samsung se toho nebojí a svou Galaxy AI tlačí a tlačí ji hodně. Balíčku tak přidává nové funkce jako editaci obrázků za pomocí textových promptů, je tu i Now Nudge, čili asistent, který vám navrhne události podle toho, co s telefonem děláte. Problém je, že zrovna ten neumí česky a je otázkou, jak dlouho mu to bude trvat. Galaxy AI tu je už dva roky, a i když příslib byl, hlasové funkce v češtině pořád nejsou, i když ty textové, kterých je většina, ano. Vyjma Gemini a Bixby v nadstavbě One UI 8.5 přibyde i Perplexity.
Galaxy S26 a S26+ jsou dost nuda
Galaxy S26+ se v mých očích stal v podstatě zbytečným kusem hardwaru. Zatímco dříve jsem jej dokázal ocenit jako zlatou střední cestu, letos pro jeho nákup zbývá jen minimum racionálních důvodů. Rozdíl pěti tisíc korun oproti Galaxy S26 Ultra je příliš malý na to, aby ospravedlnil propastný rozdíl ve výbavě. Za tento příplatek totiž u Ultry dostanete neuvěřitelnou porci technologií navíc. Na opačné straně stojí základní Galaxy S26, který je o sedm tisíc levnější. Platit takový balík navíc jen za o něco větší displej, baterii a rychlejší nabíjení postrádá logiku.
Situaci modelu S26+ ztěžuje i základní Galaxy S26. Ten povyrostl na 6,3 palce a dostal větší baterii, čímž se rozdíl v komfortu mezi oběma telefony drasticky snížil. Oba modely jsou sice elegantní a nabité AI funkcemi (i těmi staršími, které prostě fungují), ale působí stejně staticky jako minulé generace. Samsung navíc oba telefony záměrně drží zkrátka – pořád totiž chybí antireflexní vrstva, kterou mají i iPhony 17. A je tu také vlastní čip Exynos 2600, od kterého jde očekávat lecos. Jen Ultra vsadila na řešení od Qualcommu.
Hvězda tedy může být jen jedna a je to Galaxy S26 Ultra. Základní model Galaxy S26 si své kupce najde díky statusu nejdostupnější vlajky, ale Galaxy S26+ zůstává v nikoho nezajímajícím meziprostoru. Je to stejný příběh, který jsme dříve vyčítali Applu u jeho základních iPhonů a zejména těch se stejným přídomkem Plus. Je tu minimum invence a spoléhání se na setrvačnost značky.
U Galaxy Buds4 konečně přestal Samsung kopírovat
Po rozpačité třetí generaci, která až příliš okatě kradla design od Applu a jeho AirPodů, se Samsung u nových Galaxy Buds4 a Buds4 Pro konečně vrátil k vlastní identitě. Zatímco u trojek působily LED efekty spíše jako laciný pokus o odlišení, novinka sází na svébytnou eleganci a funkční inovace – i když i u nich se hodně kopírovalo.
Galaxy Buds4
Nový Blade design ukazuje, že cesta kopírování AirPods byla slepou uličkou. Nová generace přichází s unikátním kovovým prvkem, který se táhne po straně stopky. Sluchátka díky tomu vypadají dospěle a originálně a elegantně. Ergonomie navíc těží z analýzy tisíců vzorků uší, což umožnilo zvětšit reproduktor o 20 % bez nárůstu celkových rozměrů. Výsledkem je citelně plnější zvukový přednes. Nebo alespoň by být měl, jak skutečně hrají, ještě nevíme.
Krabička s průhledným víkem je hlavně praktická – hned vidíte, zda jsou sluchátka na svém místě. Podpora gest hlavou ale revolucí určitě není, stejně jako ovládání na stopkách sluchátek, které si prostě Samsung bere od svého vzoru, tedy Applu. Vedle klasické bílé je tu pak ještě černá barva a speciální růžově zlatá.
Galaxy Buds4 Pro
Zatímco u letošních telefonů Samsung občas přešlapuje na místě a spoléhá hlavně na AI a nejvýše postavený model, u sluchátek předvedl skutečnou odvahu. Dokázal se poučit z minulé generace a přišel s designem, který není jen „dalším klonem v řadě“. Na výběr přitom je, jestli chcete pecky (Buds4) nebo špunty (Buds4 Pro).
Má se Apple čeho bát?
Na jednu stranu mě mrzí, že Samsung v podstatě „zazdil“ model Plus a základnímu modelu nedává do ruky nějaký vážnější trumf. Působí to na mě, jako by se až příliš soustředil na marketingové pojmy kolem AI na úkor poctivého hardwarového pokroku u dostupnějších variant. Na stranu druhou je tu Galaxy S26 Ultra, která je prostě Ultra. Funkce Privacy Display mě upřímně nadchla a využijete ji více než tisíc generativních funkcí, které v češtině stejně fungují jen napůl. Ale stačí to? Ještě bude záležet na tom, jak se bude zahřívat při výkonu a jak kvalitní budou výsledné fotografie. Vyhráno Samsung nemá a bát se může leda tak čínská konkurence spíš než Apple. U Galaxy Buds4 a 4 Pro pak teprve zjistíme, jak budou hrát, a podle toho se rozhodne o jejich potenciálním úspěchu.
