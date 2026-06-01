Vyšel macOS 26.5.1, na Macích opravuje zvláštní chybu

Na dnešní večer si Apple nenaplánoval jen vydání iOS 26.5.1. Před malou chvílí totiž vypustil i novou aktualizaci macOS Tahoe 26.5.1. Přestože se jedná jen o drobný update, některým uživatelům může vyřešit poměrně nepříjemný problém, který vedl k neočekávanému vypínání počítačů.
Aktualizace přichází zhruba tři týdny po vydání macOS Tahoe 26.5 a je dostupná ke stažení přes Nastavení systému v sekci Aktualizace softwaru. Tentokrát se Apple nezaměřil na nové funkce, ale čistě na opravu chyby, která se týkala vybraných firemních zákazníků využívajících Macy s čipy M5.
Podle poznámek k vydání mohl systém za určitých okolností neočekávaně vypnout počítač při používání některých síťových rozšíření určených pro filtrování internetového provozu. Problém se měl týkat především podnikových prostředí, kde jsou podobné bezpečnostní nástroje běžně nasazovány pro správu a ochranu firemních zařízení.
Běžní uživatelé se tak s touto chybou pravděpodobně nikdy nesetkali, přesto Apple doporučuje aktualizaci nainstalovat všem dotčeným majitelům Maců s čipy M5. Jak už bývá u podobných servisních aktualizací zvykem, cílem je především zvýšení stability a spolehlivosti systému.
Zároveň je zřejmé, že se vývoj macOS Tahoe chýlí ke svému závěru. Už v pondělí 8. června totiž Apple na konferenci WWDC 2026 představí macOS 27, který by měl přinést další várku novinek a změn pro Macy všech kategorií.