Apple vydal nové WWDC tapety pro iPhone, iPad a Mac! Stáhněte si je přímo zde

Apple začíná před letošní konferencí WWDC 2026 pomalu přitápět pod kotlem očekávání. V průběhu dneška totiž zveřejnil oficiální tapetu pro iPhone, iPad a Mac, která podle mnohých naznačuje, na co se během úvodní keynote zaměří nejvíce.
Nová tapeta vsází na tmavé pozadí a zářící logo Applu, které je obklopeno světelným efektem. A právě ten okamžitě rozvířil spekulace o tom, že Apple touto grafikou nepřímo odkazuje na novou generaci Siri. Ta by měla v iOS 27 projít výraznou proměnou a podle dosavadních úniků dostat modernější vzhled založený právě na světelných animacích a efektech kolem okrajů displeje.
Zajímavý je i slogan, který Apple k tapetě přidal. Na stránce ke stažení se objevilo heslo „Glow all out“, které navazuje na dříve zveřejněné fráze „All systems glow“ a „Coming bright up“. Je tak čím dál zřejmější, že právě motiv světla, záře a nového vizuálního stylu bude jedním z hlavních témat letošní WWDC.
Samotná konference odstartuje už 8. června a očekává se na ní představení iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 i dalších softwarových novinek. Pokud jsou současné náznaky správné, jedním z největších lákadel by mohla být právě výrazně přepracovaná Siri, na kterou uživatelé čekají déle než rok.
Novou tapetu si mohou zájemci stáhnout pro iPhone, iPad i Mac už nyní. A pokud Apple skutečně skrývá v jejím designu nápovědu k chystaným novinkám, možná jsme právě dostali další střípek do skládačky toho, co nás na WWDC 2026 čeká.