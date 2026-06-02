Kapacita baterie iPhone 18 Pro unikla na veřejnost!

Přestože se od každé nové generace iPhonů očekává delší výdrž baterie, nejnovější únik informací naznačuje, že letošní iPhone 18 Pro v tomto směru žádnou velkou revoluci nepřinese. Na internet se totiž dostaly údajné kapacity baterií připravovaných modelů a meziroční nárůst je překvapivě malý. S informacemi přišel známý čínský leaker Digital Chat Station, který tvrdí, že Apple testuje iPhone 18 Pro ve dvou verzích s odlišnou kapacitou baterie. Stejně jako v minulých letech má být rozdíl způsoben přítomností fyzického slotu pro SIM kartu u modelů určených pro čínský trh. Zatímco čínská verze iPhonu 18 Pro má údajně nabídnout baterii s kapacitou přibližně 4 056 mAh, americká verze, která je vybavena pouze eSIM, by měla disponovat baterií o kapacitě kolem 4 288 mAh. Jen minimální posun oproti iPhonu 17 Pro Pokud se uniklé informace potvrdí, půjde pouze o velmi drobné navýšení kapacity oproti současné generaci.
iPhone 18 Pro kapacita baterie
- iPhone 17 Pro (Čína): 3 988 mAh
- iPhone 18 Pro (Čína): 4 056 mAh
- Rozdíl: +68 mAh (+1,7 %)
iPhone 18 Pro kapacita baterie esim verze
- iPhone 17 Pro (USA): 4 252 mAh
- iPhone 18 Pro (USA): 4 288 mAh
- Rozdíl: +36 mAh (+0,8 %)
Takto malé navýšení by na první pohled mohlo naznačovat, že výdrž baterie zůstane prakticky stejná. Ve skutečnosti ale nemusí být situace tak jednoznačná.
Apple může sázet na efektivitu místo větší baterie
Kapacita baterie totiž není jediným faktorem, který ovlivňuje výdrž telefonu. Očekává se, že iPhone 18 Pro dostane nový čip A20 Pro vyráběný moderním 2nm procesem společnosti TSMC. Právě ten by měl přinést výrazně lepší energetickou efektivitu než současné generace procesorů. Kromě toho se spekuluje také o nasazení nové generace modemu Apple C2. Ten by měl být nejen rychlejší, ale zároveň úspornější při práci v mobilních sítích. Výsledkem tak může být delší výdrž baterie i bez výrazného navyšování její fyzické kapacity. Pro Max má překročit hranici 5 000 mAh Zatímco menší model Pro podle všeho velký skok nepředvede, mnohem zajímavější situace má panovat u většího iPhonu 18 Pro Max. Digital Chat Station již dříve uvedl, že kapacita baterie tohoto modelu by se měla dostat do oblasti 5 000 mAh. U čínské varianty se údajně počítá s baterií kolem 5 000 mAh, zatímco mezinárodní verze by mohla nabídnout dokonce 5 100 až 5 200 mAh. Pokud by se tato informace potvrdila, šlo by o jednu z největších baterií, jaké kdy Apple do iPhonu nasadil.
Představení řady iPhone 18 Pro se očekává tradičně v září příštího roku. Vedle změn v oblasti baterie se spekuluje například o menším Dynamic Islandu, přepracovaném ovládání fotoaparátu nebo hlavním snímači s proměnlivou clonou.
Přestože jsou všechny uvedené informace zatím neoficiální, ukazují zajímavý trend. Apple se zdá stále více soustředit na efektivitu jednotlivých komponent než na prosté zvětšování baterií. A právě to může být cesta, jak prodloužit výdrž iPhonů bez nutnosti výrazně měnit jejich rozměry či hmotnost.