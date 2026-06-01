Červený iPhone 18 Pro má za sebou první unboxing a vypadá úchvatně!

J. Jiří Filip
Představení iPhone 18 Pro (Max) je sice stále ještě relativně daleko, nicméně vzhledem k tomu, kolik se toho už o chystaných novinkách ví, se dá s trochou nadsázky říci, že ze strany Apple půjde už jen o formalitu. Známý je totiž vzhled, barvy a do značné míry i výbava chystané novinky, která bude bezesporu jako již tradičně jednou z nejočekávanějších v letošním roce. A právě díky velkému množství uniklých informací už začínají pomalu vznikat i první kopie, které mají odrážet to, co nás na podzim čeká, To s sebou přináší mimo jiné i první unboxingy, přičemž jeden opravdu zdařilý se objevil před pár hodinami na X a vy se na něj můžete podívat níže.

Jak můžete sami vidět, unboxing zachycuje zřejmě nejočekávanější chystanou barevnou variantu nové řady, kterou by měla být třešňově červená nebo chcete-li Cherry red. Jedná se o poměrně tmavou červenou s nádechem fialové, která by měla v nabídce nahradit oblíbenou oranžovou. Kromě červené má pak Apple v plánu uvést ještě světle modrou variantu, která dá vzpomenout na podobně zbarevný iPhone 13 Pro (Max), přičemž počítá se i s tmavě šedou a stříbrnou barevnou verzí.

V případě videa se pak sluší dodat, že samozřejmě zachycuje jen kopii a nikoliv pravý telefon, jak by si možná mohl někdo na první pohled myslet. Lze tak usuzovat například z toho, že telefon na videu nemá menší Dynamic Island, který má být přitom jedním z hlavních poznávacích znamení nové generace iPhone (samozřejmě vyjma zajímavých barev). Pokud ale novinka dorazí skutečně v takto hezkém červeném kabátku, pak si troufám říci, že bude opět hitem. Opět jde totiž o neokoukanou, líbivou barvu, která dokáže zaujmout na první pohled.

