Apple chystá podzimní novinky. Konečně dorazí nová Apple TV i HomePod mini

J. Jan Vajdák
Pokud pravidelně sledujete úniky ze světa Applu, víte, že nová generace Apple TV 4K a HomePodu mini by měly být za rohem. Důvod, proč vývoj těchto zařízení trval tak dlouho, je prostý. Jablečný gigant chtěl jejich uvedení pevně svázat s příchodem funkcí Apple Intelligence.

Ty se ale kvůli zádrhelům podařilo dotáhnout do konce až nyní. Podle newsletteru Power On od Marka Gurmana se obou produktů dočkáme již letos na podzim. Dorazí totiž ruku v ruce s novou generací Siri v systému iOS 27.

Hlavní slovo mají výkonnější čipy a AI

V obou případech půjde primárně o hardwarový upgrade pod kapotou. Apple TV 4K by měla dostat výkonnější čip v podobě A17 Pro. Tato změna poskytne zařízení dostatek výkonu k tomu, aby dokázala pohánět jazykové modely přímo v zařízení.

U reproduktoru HomePod mini se zase očekává přechod ze stařičkého čipu S5 na modernější S9. Tento procesor sice sám o sobě lokální běh komplexní umělé inteligence neutáhne. Nová Siri by však měla na reproduktoru fungovat díky cloudovému streamování z jablečných serverů.

Starý známý vzhled a nový ovladač

Z vizuálního hlediska k žádné revoluci nedojde. Samotná Apple TV si zachová svůj tradiční vzhled, který víceméně vychází z designu z roku 2010. Určitého osvěžení by se však mohl dočkat dálkový ovladač Siri Remote, ať už formou vnitřní modernizace hardwaru, nebo drobné úpravy designu. Apple tak po měsících zmatků dává svou strategii v oblasti AI dohromady, k čemuž mu výrazně pomohlo i partnerství s Googlem a licencování modelů Gemini.

Z mého pohledu je krok Applu s vydáním Apple TV a HomePodu mini naprosto logický, neboť by v podstatě vydával vydal produkt, který není plně připraven. Posečkání tedy bylo správným rozhodnutím.

