MacBook Neo je výkonnější než si možná myslíte! Tento test vás o tom dokonale přesvědčí

Jan Vajdák
Dnes se začal prodávat MacBook Neo. A se startem prodejů zaplavily internet recenze a většina z nich se shoduje v jednom zásadním bodě. I přes 8GB RAM, což se neustále diskutuje, a čip původem z iPhonu si tento laptop vede až překvapivě dobře.

Recenzent Stalman se ve svém testu rozhodl pro náročný scénář a otevřel každou aplikaci, kterou měl ve složce nainstalovanou. I při takovém zatížení si všiml, že procházení knihovny fotek zůstává „velmi plynulé“. Přiznal, že nečekal, že novinka bude fungovat až tak dobře. A proto se rozhodl rovnou přeskočit k mnohem náročnějším úkolům.

Mohlo by vás zajímat

Šok přišel ve chvíli, kdy spustil Final Cut Pro, přičemž na pozadí stále běžely všechny ostatní programy. MacBook Neo dokázal naprosto plynule přehrávat 4K video, a to včetně aktivních histogramů a vektoroskopů. Podle Stalmana je práce s vysokým rozlišením na tomto počítači naprosto v pohodě, i když máte spuštěné desítky dalších věcí.

Stalman ve videu postupně přidával stále náročnější pracovní postupy a trvalo mu poměrně dlouho, než MacBook Neo konečně narazil na své hranice a začal se zadrhávat. Ovšem uzavřel, že pro úpravu fotografií a zpracování videa je tento model mnohem schopnější, než kdokoli předpokládal.

MacBook Neo LsA 19 MacBook Neo LsA 19
MacBook Neo LsA 15 MacBook Neo LsA 15
MacBook Neo LsA 16 MacBook Neo LsA 16
MacBook Neo LsA 14 MacBook Neo LsA 14
MacBook Neo LsA 18 MacBook Neo LsA 18
MacBook Neo LsA 17 MacBook Neo LsA 17
MacBook Neo LsA 12 MacBook Neo LsA 12
MacBook Neo LsA 13 MacBook Neo LsA 13
MacBook Neo LsA 20 MacBook Neo LsA 20
MacBook Neo LsA 24 MacBook Neo LsA 24
MacBook Neo LsA 22 MacBook Neo LsA 22
I když tedy papírové specifikace mohou působit skromně, reálné nasazení v profesionálních aplikacích ukazuje, že optimalizace čipu A18 Pro pro macOS je na výborné úrovni. Z mého pohledu není skvělý výkon tohoto modelu překvapením. Čipy v iPhonech jsou setsakramentsky schopné a většina z nás jejich potenciál využije maximálně při hraní AAA her.

MacBook Neo lze zakoupit zde

Související



