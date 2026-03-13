MacBook Neo je výkonnější než si možná myslíte! Tento test vás o tom dokonale přesvědčí

Dnes se začal prodávat MacBook Neo. A se startem prodejů zaplavily internet recenze a většina z nich se shoduje v jednom zásadním bodě. I přes 8GB RAM, což se neustále diskutuje, a čip původem z iPhonu si tento laptop vede až překvapivě dobře.
Recenzent Stalman se ve svém testu rozhodl pro náročný scénář a otevřel každou aplikaci, kterou měl ve složce nainstalovanou. I při takovém zatížení si všiml, že procházení knihovny fotek zůstává „velmi plynulé“. Přiznal, že nečekal, že novinka bude fungovat až tak dobře. A proto se rozhodl rovnou přeskočit k mnohem náročnějším úkolům.
Šok přišel ve chvíli, kdy spustil Final Cut Pro, přičemž na pozadí stále běžely všechny ostatní programy. MacBook Neo dokázal naprosto plynule přehrávat 4K video, a to včetně aktivních histogramů a vektoroskopů. Podle Stalmana je práce s vysokým rozlišením na tomto počítači naprosto v pohodě, i když máte spuštěné desítky dalších věcí.
Stalman ve videu postupně přidával stále náročnější pracovní postupy a trvalo mu poměrně dlouho, než MacBook Neo konečně narazil na své hranice a začal se zadrhávat. Ovšem uzavřel, že pro úpravu fotografií a zpracování videa je tento model mnohem schopnější, než kdokoli předpokládal.
I když tedy papírové specifikace mohou působit skromně, reálné nasazení v profesionálních aplikacích ukazuje, že optimalizace čipu A18 Pro pro macOS je na výborné úrovni. Z mého pohledu není skvělý výkon tohoto modelu překvapením. Čipy v iPhonech jsou setsakramentsky schopné a většina z nás jejich potenciál využije maximálně při hraní AAA her.